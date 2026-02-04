Edit Profile
    সাফাই কর্মীকে সোনার হার উপহার দিলেন রজনীকান্ত! কেন? থালাইভার ব্য়বহারে মুগ্ধ সকলে

    মঙ্গলবার তামিল সুপারস্টার রজনীকান্ত পদ্মা নামে এক সাফাই কর্মীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে একটি সোনার চেইন উপহার দেন। কেন জানেন? 

    Published on: Feb 04, 2026 8:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    পর্দার হিরো তো অনেকেই হন, কিন্তু পর্দার বাইরে মানুষের মন জেতার কৌশলে রজনীকান্ত আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সম্প্রতি চেন্নাইয়ের এক সাফাই কর্মীর সততা এবং দায়িত্ববোধে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে একটি সোনার হার উপহার দিলেন থালাইভা।

    কী ঘটেছিল সেই দিন? জানা গিয়েছে, চেন্নাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওই সাফাই কর্মী রজনীকান্তের বাড়ির সংলগ্ন এলাকায় নিয়মিত কাজ করেন। একদিন কাজ করার সময় তিনি রাস্তায় একটি ব্যাগ কুড়িয়ে পান। সেখানে ৪৫টি সোনার গয়না ছিল, যার মূল্য় কোটি টাকার কাছাকাছি। লোভের বশবর্তী না হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ সেটি সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

    কেন এই মহার্ঘ উপহার? সাফাই কর্মীর এই সততার খবর কানে পৌঁছাতেই রজনীকান্ত আর স্থির থাকতে পারেননি। তিনি সরাসরি ওই কর্মীকে তাঁর পয়েস গার্ডেনের বাসভবনে আমন্ত্রণ জানান।

    টি নগরে একজন স্যানিটেশন কর্মী হিসাবে কাজ করেন পদ্মা। রজনীকান্ত মনে করেন, অভাবের সংসারে থেকেও এমন সততা বজায় রাখা বিরল। তাই তাঁকে পুরস্কৃত করতে নিজের হাতে সোনার হার পরিয়ে দেন অভিনেতা।

    অভিনেতা কেবল উপহারই দেননি, বরং বেশ কিছুক্ষণ ওই কর্মীর সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁর পরিবারের খোঁজখবর নেন। রজনীকান্ত এবং ওই সাফাই কর্মীর হাসিমুখের ছবি ইন্টারনেটে আসতেই প্রশংসার ঝড় উঠেছে। ভক্তরা বলছেন, এ কারণেই তিনি সুপারস্টার নয়, ভগবান। কেউ কেউ লিখেছেন, রজনীকান্তের আভিজাত্য কেবল তাঁর অভিনয়ে নয়, তাঁর হৃদয়েও রয়েছে।

    রজনীকান্তের এই পদক্ষেপ কেবল একটি উপহার নয়, বরং সমাজের কাছে এক বড় বার্তা। তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে, কাজের ধরন যাই হোক না কেন, মানুষের সততা ও মূল্যবোধের সম্মান সবার উপরে।

    রজনীকান্ত বর্তমানে নেলসন দিলীপকুমারের সাথে 'জেলার ২' ছবির শুটিং করছেন। রম্যা কৃষ্ণান, মোহনলাল এবং শিবা রাজকুমার ২০২৩ সালের হিট ছবির সিকুয়েল এই ছবি।

