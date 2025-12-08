Edit Profile
    আমিরের ‘থ্রি ইডিয়টস’-এর পার্ট ২ আসছে! মাধবন থেকে করিনা আর কে কে থাকছেন?

    হিন্দি সিনেমার পারফেকশনিস্ট আমির খান অভিনীত একটি ব্লকবাস্টার ছবির সিক্যুয়েল তৈরি হতে চলেছে। ছবিটিতে আমির খানের সঙ্গে করিনা কাপুর খান, আর. মাধবন এবং শারমান যোশী অভিনয় করেছিলেন। ছবিটির নাম 'থ্রি ইডিয়টস'। ২০০৯ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া এই ছবিটি বক্স অফিসের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

    Published on: Dec 08, 2025 7:24 PM IST
    By Sayani Rana
    হিন্দি সিনেমার পারফেকশনিস্ট আমির খান অভিনীত একটি ব্লকবাস্টার ছবির সিক্যুয়েল তৈরি হতে চলেছে। ছবিটিতে আমির খানের সঙ্গে করিনা কাপুর খান, আর. মাধবন এবং শারমান যোশী অভিনয় করেছিলেন। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। ছবিটির নাম ‘থ্রি ইডিয়টস’। ২০০৯ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া এই ছবিটি বক্স অফিসের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

    আমিরের ‘থ্রি ইডিয়টস’-এর পার্ট ২ আসছে! মাধবন থেকে করিনা আর কে কে থাকছেন?
    আমিরের ‘থ্রি ইডিয়টস’-এর পার্ট ২ আসছে! মাধবন থেকে করিনা আর কে কে থাকছেন?

    পিঙ্কভিলার প্রতিবেদন অনুসারে, রাজকুমার হিরানি ‘৩ ইডিয়টস ২’-এর চিত্রনাট্য চূড়ান্ত করেছেন। ২০২৬ সালে শ্যুটিং শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। সিক্যুয়েলে এর আইকনিক তারকা কাস্টের প্রত্যাবর্তন দেখা যাবে বলে জানা গিয়েছে। হ্যাঁ, আমির খান, করিনা কাপুর খান, আর. মাধবন এবং শারমান যোশী এই সিক্যুয়েলে থাকবেন বলে শোনা গিয়েছে।

    সিক্যুয়েলের গল্প কেমন হবে?

    সূত্রটি জানিয়েছে, ‘দলটি এক্সসাইটেড। তাঁরা বিশ্বাস করে যে সিক্যুয়েলটি পার্ট ১-এর মতোই হলে ম্যাজিক করবে।’ আরও জানা যাচ্ছে যে ‘থ্রি ইডিয়টস’-এর ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যে র‍্যাঞ্চো, ফারহান এবং রাজু আলাদা হয়ে যাওয়ার প্রায় ১৫ বছর পরে এই সিক্যুয়েলটি তৈরি হবে।

    প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে যে, আমির খান এবং রাজকুমার হিরানি তাঁদের দাদাসাহেব ফালকে বায়োপিক আপাতত স্থগিত রেখেছেন কারণ তাঁরা স্ক্রিপ্ট নিয়ে সন্তুষ্ট নন।

