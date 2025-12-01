Rajkumar Rao distribute special gift to Paparazzi for welcoming a girl, what was in the box
রাজকুমার রাও এবং পাত্রলেখা তাদের চতুর্থ বিবাহ বার্ষিকীর দিন, অর্থাৎ ১৫ নভেম্বর কন্যা সন্তানকে স্বাগত জানিয়েছেন। আর এবার সেই আনন্দে পাপারাৎজিদের মধ্যে তাঁকে উপহার বিতরণ করতে দেখা গেল।
রবিবার মুম্বইয়ের একটি অনুষ্ঠানে হাতে মিষ্টির বাক্স নিয়ে হাজির হন অভিনেতা রাজকুমার রাও। এবং সেগুলি সেখানে উপস্থিত পাপারাজ্জিদের মধ্যে বিতরণ করলেন তিনি। রাজকুমার এবং তাঁর স্ত্রী পাত্রলেখা গত মাসে তাদের কন্যা সন্তানকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।
রাজকুমারের মিষ্টি বিতরণের বেশ কয়েকটি ছবি এবং ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছিল, তবে বিশেষত একটি ক্লিপ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে রাজকুমার রেড কার্পেটে পা রাখছেন। তাঁর দল মিষ্টির বাক্স ভর্তি একটি বড় ব্যাগ ধরে আছে। এরপর রাজকুমার পাপারাৎজিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। এই সময় অভিনেতার গায়ে ছিল সাদা টি-শার্ট, কালো জ্যাকেট এবং চশমা।
তারপরে রাজকুমারকে একটি বড় হাসি নিয়ে রেড কার্পেটে জড়ো হওয়া সবাইকে মিষ্টি বিতরণ করতে দেখা যায়। পাপারাৎজিরা যখন তাকে বাবা হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানায়, তখন রাজকুমার ‘ধন্যবাদ’ বলে প্রতিক্রিয়া জানাতে শোনা যায়।
এমনকী যখন কেউ কেউ তাঁকে প্রশ্ন করেন, কন্যা সন্তানের নাম ঠিক করেছেন কি না, তাতে রাজকুমার জবাব দেন, ‘আভি নেহি’ (এখনও না)! তাঁর মিষ্টি বিতরণের ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় হৃদয় জয় করেছে, ভক্তরা তাঁর মিষ্টি ব্যবহারের প্রশংসাও করেছেন। একজন লেখেন, ‘সবসময় এত সুন্দর করে কথা বলে’। আরেকজন লেখেন, ‘মিষ্টি মেয়ের মিষ্টি বাবা’।
রাজকুমার রাও এবং পাত্রলেখা তাদের চতুর্থ বিবাহ বার্ষিকীর দিন, অর্থাৎ ১৫ নভেম্বর কন্যা সন্তানকে স্বাগত জানিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় খুশির খবর শেয়ার করে এই দম্পতি লেখেন, ‘আমরা আনন্দের সপ্তম স্বর্গে রয়েছি। ভগবান আমাদের একটি কন্যা সন্তান দিয়ে আশীর্বাদ করেছে। – ধন্য বাবা,মা রাজকুমার ও পত্রলেখা।’ চলতি বছরের জুলাইয়ে রাজকুমার ও পাত্রলেখা ইনস্টাগ্রামে প্রেগন্যান্সির ঘোষণা করেছিলেন।
বেশ লম্বা সময় ধরে ডেটিং করার পরে, তাঁরা ২০২১ সালের ১৫ নভেম্বর একটি অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিয়ে করেছিলেন। এই দম্পতি ‘সিটিলাইটস’ এবং ওয়েব সিরিজ ‘বোস: ডেড / অ্যালাইভ’-সহ বেশ কয়েকটি প্রকল্পে একসঙ্গে কাজ করেছেন। চলতি বছরের জানুয়ারিতে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান কাম্পা ফিল্মস চালু করে।