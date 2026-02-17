Rajkummar Rao: বেড়েছে ওজন, ঝরেছে চুল! এ কী দশা রাজকুমার রাও-এর! সার্জারির কথা কি সত্যি?
প্রায় ১০ কেজি ওজন বেড়েছে রাজকুমার রাও-এর। হঠাৎ কেন এতটা পরিবর্তন চেহারায়? মুখভর্তি দারি, ঝরে পড়ছে চুল! ব্যাপারটা কী?
বলিউড অভিনেতা রাজকুমার রাও তাঁর শক্তিশালী অভিনয়ের পাশাপাশি গত কয়েক মাস ধরে নিজের বাহ্যিক পরিবর্তন বা লুক নিয়ে নেটপাড়ায় ব্যাপক চর্চার কেন্দ্রে ছিলেন। অনেকেই দাবি করেছিলেন, অভিনেতা প্লাস্টিক সার্জারি করিয়েছেন অথবা তাঁর চুলে কোনো বড় পরিবর্তন এসেছে। এবার সমস্ত জল্পনায় জল ঢেলে মুখ খুললেন স্বয়ং অভিনেতা।
ট্রোলের কড়া জবাব:
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রাজকুমার রাও স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, তাঁর লুক নিয়ে ছড়ানো গুজবগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। তিনি জানান, সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর যে ছবিগুলো ভাইরাল হয়েছে, সেগুলোর পেছনে কোনো সার্জারি নেই, বরং তা ছিল তাঁর আগামী ছবি ‘নিকাম’ (Nikam)-এর জন্য একটি বিশেষ লুক।
লুক পরিবর্তনের কারণ:
রাজকুমার বলেন, ‘অভিনেতা হিসেবে আমাদের চরিত্রের প্রয়োজনে মাঝেমধ্যেই লুক পরিবর্তন করতে হয়। ‘নিকাম’ ছবিতে আমার চরিত্রটির দাবি অনুযায়ী আমাকে এই বিশেষ হেয়ারস্টাইল এবং লুকটি নিতে হয়েছে।’ তিনি আরও যোগ করেন যে, মানুষ না জেনেই ছবি এডিট করে বা ভুল অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তুলে ট্রোল শুরু করে দেয়, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।
তিনি বলেন, ‘নিকামের জন্য আমাকে প্রায় ১০ কেজি ওজন বাড়াতে হয়েছিল এবং আমি ২ টি পিজ্জা এবং প্রচুর মিষ্টি খাচ্ছিলাম এবং আমার প্রিয় আলুর পরোটা, বিরিয়ানি সব খাচ্ছিলাম। শীঘ্রই সেই ছবি আসবে, লোকে তখন আমার পরিশ্রম দেখতে পাবে’।
প্লাস্টিক সার্জারি নিয়ে মন্তব্য:
প্লাস্টিক সার্জারির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে রাজকুমার বলেন, ‘যদি আমি সার্জারি করাতামই, তবে আমি লুকাতাম না। কিন্তু এই মুহূর্তে যা রটানো হচ্ছে তা কেবলই কল্পনা। আমি নিজের কাজে বিশ্বাসী, লুক নিয়ে অহেতুক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নয়।’
অনুরাগীদের প্রতিক্রিয়া:
রাজকুমারের এই স্পষ্ট বার্তার পর তাঁর অনুরাগীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। অনেকেই লিখেছেন যে, অভিনয়ের জাদুকরকে তাঁর ট্যালেন্ট দিয়ে বিচার করা উচিত, সাজগোজ দিয়ে নয়। ‘নিকাম’ ছবিতে রাজকুমারকে একদম নতুন অবতারে দেখার জন্য এখন মুখিয়ে আছেন তাঁর ভক্তরা। নিকামের পাশাপাশি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকেও দেখা যাবে পত্রলেখার স্বামীকে। বাঙালি কন্যের স্বামী হয়ে বাংলার দাদার ভূমিকায় অভিনয় করতে চলেছেন রাজকুমার। তাঁকে সৌরভের চরিত্রে দেখতে মুখিয়ে রয়েছে গোটা বাংলা।