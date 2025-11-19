'শুধু ফোনেই দেখেছি... ', আজ পর্যন্ত লোকাল ট্রেনেই চাপেননি রানী ভবানী!

এই মুহূর্তে লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ছবির প্রচারে ব্যস্ত পরিচালক। সঙ্গে কখনো দেখা যাচ্ছে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে, কখনও আবার তৃণমূলের নেত্রী তথা অভিনেত্রী সায়নী ঘোষকে। খুব সম্প্রতি শিয়ালদা থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ট্রেনে চেপে একটি অভিনব প্রচার করতে দেখা গিয়েছিল পরিচালককে।
এই মুহূর্তে ‘লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল’ ছবির প্রচারে ব্যস্ত পরিচালক। সঙ্গে কখনও দেখা যাচ্ছে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে, কখনও আবার তৃণমূলের নেত্রী তথা অভিনেত্রী সায়নী ঘোষকে। খুব সম্প্রতি শিয়ালদা থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ট্রেনে চেপে একটি অভিনব প্রচার করতে দেখা গিয়েছিল পরিচালককে।
যদি শুধু রামকমল একা নন, এখন প্রায় অনেক অভিনেতা অভিনেত্রীকেই ট্রেনে চেপে দূরপাল্লার সফল করতে দেখা যায়। আগে যেমন বিমানে করেই তারকাদের যাতায়াত করতে দেখা যেত কিন্তু এখন সাধারণ মানুষের ভিড়েই লোকাল ট্রেন বা দূরপাল্লার ট্রেনে যাতায়াত করতে দেখা যায় তারকাদের।
কিন্তু লক্ষীকান্তপুর লোকালের অন্যতম যাত্রী হলেও রাজনন্দিনী নাকি আজ পর্যন্ত লোকাল ছেড়ে চাপেননি কখনও। নিউজ এইট্টিন বাংলাকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি ট্রেনে চেপেছি অনেকবার কিন্তু তা দুরপাল্লার ট্রেন। কিন্তু লোকাল ট্রেনে কখনও চাপিনি। যেহেতু আমি কলকাতায় বড় হয়েছি, এখানেই সবকিছু। তাই সেই সুযোগ আসেনি।'
অভিনেত্রী বলেন, ‘ছোট থেকেই দূরে যাতায়াত করলে ট্রেনে চেপেই যাতায়াত করেছি। অনেকবার পুরী গিয়েছি অথবা পরিবারের সঙ্গে অন্য কোথাও ঘুরতে গিয়েছি কিন্তু। লোকাল ট্রেনে কখনও যাত্রা করার সৌভাগ্য হয়নি। কাজের ক্ষেত্রে যেখানে গিয়েছি সব সময় গাড়ি করেই গিয়েছি।’
হাসতে হাসতে অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছি লোকাল ট্রেনে বিশেষ করে লেডিস কামরায় কী কী হয়। কিন্তু সেটা সামনে থেকে দেখিনি কোনওদিন, বা বলা ভালো অভিজ্ঞতা করার সুযোগ পাইনি কোনওদিন।’
প্রসঙ্গত, উঠতি তারকাদের মধ্যে রাজনন্দিনী হলেন এমন একজন তারকা যিনি ইতিমধ্যেই নিজের অভিনয় দক্ষতার দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেছেন। ওয়েব সিরিজ, বড় পর্দা থেকে শুরু করে ধারাবাহিক, রাজনন্দিনী যে আক্ষরিক অর্থেই একজন অভিনেত্রী যোগ্য সন্তান তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
এই মুহূর্তে 'রাণী ভবানী' সিরিয়ালে অভিনয় করছেন রাজনন্দিনী। তাঁর অসাধারণ অভিনয় মুগ্ধ করেছে দর্শকদের। যত দিন যাচ্ছে, সিরিয়ালের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। এছাড়াও আগামী ২১ নভেম্বর মুক্তি পাবে ‘লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল’, যেখানে জন ভট্টাচার্যর সঙ্গে অভিনয় করতে দেখা যাবে তাঁকে।
এই সিনেমায় প্রথম দম্পতির ভূমিকা অভিনয় করবেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এবং কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সঙ্গে থাকবেন পাওলি দাম। দ্বিতীয় দম্পতির ভূমিকায় অভিনয় করবেন সঙ্গীতা সিনহা এবং ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, সঙ্গে চান্দ্রেয়ী ঘোষ। তৃতীয় দম্পতির ভূমিকায় এই প্রথম জুটি বাঁধবেন রাজনন্দিনী এবং জন ভট্টাচার্য। সঙ্গে সায়নী ঘোষ।