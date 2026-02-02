'সারাজীবন সঙ্গে থেকে যাবে রানী ভবানীর এই...', সিরিয়াল শেষ হতে আবেগপ্রবণ রাজনন্দিনী
স্টার জলসায় সম্প্রচারিত রাজরাজেশ্বরী রানী ভবানী খুব সম্প্রতি শেষ দিনের শ্যুটিং সম্পন্ন করেছে। প্রথম দিন থেকে যেভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এই ধারাবাহিকটি তাতে এত তাড়াতাড়ি যে ধারাবাহিকের পথ শেষ হয়ে যাবে তা হয়তো স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি কেউ।
স্টার জলসায় সম্প্রচারিত ‘রাজরাজেশ্বরী রানী ভবানী’ খুব সম্প্রতি শেষ দিনের শ্যুটিং সম্পন্ন করেছে। প্রথম দিন থেকে যেভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এই ধারাবাহিকটি তাতে এত তাড়াতাড়ি যে ধারাবাহিকের পথ শেষ হয়ে যাবে তা হয়তো স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি কেউ।
‘রাজরাজেশ্বরী রানী ভবানী’ ধারাবাহিকের মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসার পাত্র হয়েছিলেন রাজনন্দিনী পাল। একটি ঐতিহাসিক চরিত্রকে তিনি যেভাবে ধারাবাহিকের পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তাতে অভিনেত্রীর দক্ষতা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছিল ক্যামেরার সামনে।
ধারাবাহিকের শেষ লগ্নে সেই রাজরাজেশ্বরী রানী ভবানী চরিত্রটিকে স্মরণ করে একটি আবেগ তাড়িত পোস্ট করলেন অভিনেত্রী। রাজনন্দিনী লেখেন, ‘পর্দায় রানী ভবানীকে জীবন্ত করে তুলতে পারাই আমার কাছে আশীর্বাদ। এই চরিত্রের প্রতিটি দৃষ্টি, প্রত্যেকটি নীরবতা এবং প্রত্যেকটি মুহূর্ত আমার মনের গভীরে গেঁথে রয়েছে।’
রাজনন্দিনী আরও লেখেন, ‘আপনাদের ভালোবাসা, প্রশংসায় আমি কৃতজ্ঞ। রাজরাজেশ্বরী রানী ভবানী ধারাবাহিকের শেষ দিনেও যেভাবে সকলের ভালোবাসা পেয়েছি তাতে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি। আজ, আমাকে বিরতি নিতে হবে। তবে সেটে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া প্রত্যেক মুহূর্ত আমার মনে থেকে যাবে।’
অভিনেত্রী আরও লেখেন, ‘আমার প্রযোজক পরিচালক এবং প্রত্যেক সহকর্মীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সকলের জন্যই এই ধারাবাহিকের যাত্রাটি এত সুন্দর স্মৃতিতে পরিণত হল। আর দর্শকদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই তাদের ভালোবাসা গ্রহণযোগ্যতা এবং অপ্রতিম স্নেহের জন্য।’
সবশেষে তিনি লেখেন, ‘আপনাদের ভালোবাসাই আমার সবথেকে বড় প্রাপ্তি। আমার সব থেকে বড় শক্তি। জয় মা ভবানী। আপনাদের সকলের প্রিয় রাজনন্দিনী।’
News/Entertainment/'সারাজীবন সঙ্গে থেকে যাবে রানী ভবানীর এই...', সিরিয়াল শেষ হতে আবেগপ্রবণ রাজনন্দিনী