    জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ফের তাঁকে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানালেন রাজপাল! ‘দয়া করে…', যা বললেন অভিনেতা

    তিহার জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর রাজপাল যাদব একটি বিবৃতি জারি করেন। তিনি তাঁর কঠিন সময়ে যাঁরা তাঁর পাশে ছিলেন তাঁদের ধন্যবাদ জানান। শুরুতে যাঁরা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের আবারও ভালো চরিত্রে তাঁকে কাস্ট করার জন্য অনুরোধ করেন রাজপাল।

    Published on: Feb 18, 2026 1:58 PM IST
    By Sayani Rana
    তিহার জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর রাজপাল যাদব একটি বিবৃতি জারি করেন। তিনি তাঁর কঠিন সময়ে যাঁরা তাঁর পাশে ছিলেন তাঁদের ধন্যবাদ জানান। শুরুতে যাঁরা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের আবারও ভালো চরিত্রে তাঁকে কাস্ট করার জন্য অনুরোধ করেন রাজপাল। তিনি আরও বলেন যে তিনি তাঁর ভাগ্নির বিয়ের পরে একটি সংবাদ সম্মেলন করবেন এবং সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

    জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ফের তাঁকে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানালেন রাজপাল!
    জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ফের তাঁকে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানালেন রাজপাল!

    ইন্ডিয়া টিভিকে দেওয়া এক বিবৃতিতে রাজপাল যাদব বলেন, ‘আপনাদের সমর্থনের জন্য অনেক ধন্যবাদ। শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক, ভারতীয় সিনেমায় আমার যাত্রায় আমি অনেক ভালোবাসা পেয়েছি, এবং এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। যারা আমার সমালোচনা করেছেন বা খারাপ কথা বলেছেন তাদেরও ধন্যবাদ জানাই।’

    চলচ্চিত্র জগতের উদ্দেশে রাজপাল যাদব বলেন, ‘যাঁরা আমাকে আগে সাহায্য করেছেন, দয়া করে আবারও আমাকে সাহায্য করুন। আমাকে কাজ দিন। চরিত্রটা করব আমি আর টাকা আপনার।’

    পিটিআই-এর সাথে কথা বলতে গিয়ে অভিনেতা বলেন, ‘সব আইনি বিষয় বিচারাধীন, তাই আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না। আমি আদালতের সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ সম্মান করি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমরা একটি সংবাদ সম্মেলন করব। এখন বাড়িতে একটা বিয়ে আছে। এরপর, আমরা সকল প্রশ্নের সততার সঙ্গে উত্তর দেব। মিডিয়া, দেশজুড়ে সকলকে এবং ভারতীয় সিনেমার সকলকে তাঁদের ভালোবাসা এবং সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ।’

