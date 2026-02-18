জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ফের তাঁকে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানালেন রাজপাল! ‘দয়া করে…', যা বললেন অভিনেতা

জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ফের তাঁকে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানালেন রাজপাল! ‘দয়া করে…', যা বললেন অভিনেতা
তিহার জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর রাজপাল যাদব একটি বিবৃতি জারি করেন। তিনি তাঁর কঠিন সময়ে যাঁরা তাঁর পাশে ছিলেন তাঁদের ধন্যবাদ জানান। শুরুতে যাঁরা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের আবারও ভালো চরিত্রে তাঁকে কাস্ট করার জন্য অনুরোধ করেন রাজপাল।
ইন্ডিয়া টিভিকে দেওয়া এক বিবৃতিতে রাজপাল যাদব বলেন, ‘আপনাদের সমর্থনের জন্য অনেক ধন্যবাদ। শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক, ভারতীয় সিনেমায় আমার যাত্রায় আমি অনেক ভালোবাসা পেয়েছি, এবং এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। যারা আমার সমালোচনা করেছেন বা খারাপ কথা বলেছেন তাদেরও ধন্যবাদ জানাই।’
পিটিআই-এর সাথে কথা বলতে গিয়ে অভিনেতা বলেন, ‘সব আইনি বিষয় বিচারাধীন, তাই আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না। আমি আদালতের সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ সম্মান করি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমরা একটি সংবাদ সম্মেলন করব। এখন বাড়িতে একটা বিয়ে আছে। এরপর, আমরা সকল প্রশ্নের সততার সঙ্গে উত্তর দেব। মিডিয়া, দেশজুড়ে সকলকে এবং ভারতীয় সিনেমার সকলকে তাঁদের ভালোবাসা এবং সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ।’
