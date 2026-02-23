জেল থেকে ফিরেই পুরনো ছন্দে ফিরলেন রাজপাল, শুরু হল ‘ওয়েলকাম টু জঙ্গল’ ছবির শুটিং

জেল থেকে ফিরেই পুরনো ছন্দে ফিরলেন রাজপাল, শুরু হল ‘ওয়েলকাম টু জঙ্গল’ ছবির শুটিং
৯ কোটি টাকার চেক বাউন্স মামলায় গত ১৬ ফেব্রুয়ারি অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পান রাজপাল যাদব। তিনি বলিউডের কাছ থেকে পাওয়া সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার মাত্র কয়েক দিন পরেই অভিনেতা রাজপাল যাদব ফিরলেন শুটিংয়ে। অভিনেতা ৯ কোটি টাকার ঋণ এবং একাধিক চেক বাউন্স সংক্রান্ত মামলায় গত ১৬ ফেব্রুয়ারি অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছিলেন। যখন অভিনেতা জেলে ছিলেন, তখন অনেক বলিউড সেলিব্রিটি তাকে আর্থিক সহায়তা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন বলে জানা গেছে।
সোমবার নিউজ এজেন্সি এএনআই (ANI) থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী, রাজপাল যাদবের দল জানিয়েছে যে অভিনেতা মুম্বইয়ে পৌঁছানোর পরপরই শুটিং শুরু করেছেন। তিনি ২৮ ফেব্রুয়ারি শহরে একটি প্রেস কনফারেন্সও করবেন। তিহার জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, রাজপাল তার গ্রেপ্তার এবং সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।
তিনি বলেন, ‘আমি ২০২৭ সালে মুম্বইতে বলিউডে ৩০ বছর পূর্ণ করব। সারা দেশের মানুষ, শিশু, বৃদ্ধ এবং তরুণরা আমার সাথে আছে... যেভাবে পুরো দেশ ও বিশ্ব, আমার বলিউড আমাকে ভালোবেসেছে, যদি আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকে, আমি উত্তর দিতে প্রস্তুত। ধন্যবাদ, হাইকোর্ট’।
রাজপাল যাদবের ঋণ মামলা সম্পর্কে
২০১০ সালে, যখন রাজপাল তাঁর পরিচালনায় প্রথম সিনেমা 'আতা পাতা লাপাতা' (২০১২) তৈরির জন্য দিল্লি-ভিত্তিক 'মিউচুয়াল প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড' থেকে ৫ কোটি টাকা ঋণ নেন। সিনেমাটি বক্স অফিসে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ পরিশোধে সমস্যা দেখা দেয় এবং একটি আইনি লড়াই শুরু হয়। ২০১৮ সালের এপ্রিলে, ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী রাধাকে নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ১৩৮ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে। অভিযোগকারীকে দেওয়া ৭টি চেক বাউন্স হওয়ার পর, অভিনেতাকে ৬ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।
২০১৯ সালের প্রথম দিকে একটি সেশনস কোর্ট এই রায় বহাল রাখে। দিল্লি হাইকোর্টে একটি রিভিশন পিটিশন দাখিল করা সত্ত্বেও, অভিনেতার আইনি সমস্যা সময়ের সাথে সাথে আরও বেড়েছে। ২০২৪ সালের জুন মাসে, আদালত তাঁর সাজা স্থগিত করে এবং প্রায় ৯ কোটি টাকা পরিশোধের জন্য নির্দেশ দেয়। অবশেষে ১.৫ কোটি টাকা দিয়ে তিনি জামিন পান। রাজপালের এই কঠিন সময়ে তাঁর পাশে ছিলেন বলিউড ইন্ডাস্ট্রির একাধিক তারকা।
ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল সম্পর্কে
অক্ষয় এবং সুনীল ছাড়াও, ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’-এ জ্যাকি শ্রফ, রাভিনা ট্যান্ডন, দিশা পাটানি, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ, আরশাদ ওয়ার্সি, পরেশ রাওয়াল, রাজপাল যাদব, জনি লিভার, আফতাব শিবদাসানি, লারা দত্ত, শ্রেয়াস তালপাড়ে, কৃষ্ণা দালাল, তুষার মেহের, ফারদাল কাস্ট, শ্রেয়াস তালপাড়ে, রবিনা ট্যান্ডন, দিশা পাটানি সহ একটি বড় দল রয়েছে। অভিষেক, কিকু শারদা, কিরণ কুমার, মুকেশ তিওয়ারি, যশপাল শর্মা, বিন্দু দারা সিং, নবাব শাহ, উর্বশী রাউতেলা, পুনীত ইসার, অর্জুন ফিরোজ খান, প্রয়াত পঙ্কজ ধীর, সুদেশ বেরি, হেমন্ত পান্ডে, জাকির হুসেন, সায়াজি শিন্ডে প্রমুখ।