    'আমাকে আরও পাঁচবার জেলে পাঠান…', মামলা চলাকালীন দিল্লি হাইকোর্টে আবেগতাড়িত রাজপাল

    আদালত যখন পক্ষগুলিকে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির চেষ্টা করছিল, তখন রাজপাল যাদব বলেন যে তিনি বিষয়টি নিজেই লড়তে চান।

    Apr 3, 2026, 12:28:43 IST
    By Swati Das Banerjee
    ৯ কোটি টাকার দেনা ও চেক বাউন্স মামলায় তিহার জেলে প্রেরিত হওয়ার পর অভিনেতা রাজপাল যাদব এক আইনি ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন । সংবাদ সংস্থা এএনআই-এর সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, ক্রমাগত হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও চূড়ান্ত পর্যায়ের মীমাংসার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর দিল্লি হাইকোর্ট ২ এপ্রিল চেক বাউন্স মামলার রায় সংরক্ষিত রেখেছে। শুনানির সময় অভিনেতাও এক আবেগঘন আবেদন জানান।

    মামলা চলাকালীন দিল্লি হাইকোর্টে আবেগতাড়িত রাজপাল (PTI)
    রাজপাল যাদব আদালতে যা বললেন

    সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, বিচারপতি স্বরনা কান্তা শর্মা মামলাটির শুনানি করেন এবং বকেয়া পরিশোধের বিষয়ে অভিনেতার বারবার অবস্থান পরিবর্তনে তিনি স্পষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আদালত মন্তব্য করে, ‘আমি আমার উত্তর পাচ্ছি না। অঙ্গীকারপত্রে এক কথা বলা হয়েছিল, আর এখন আপনি অন্য কথা বলছেন।’

    অভিযোগকারী কোম্পানির পক্ষে আইনজীবী অবনীত সিং সিক্কা বলেন যে, অভিনেতা ইতিমধ্যেই তাঁর সাজা মেনে নিয়েছেন এবং এখন আর দায় এড়াতে পারেন না। তিনি উল্লেখ করেন যে, ২০২৪ সালে দায়ের করা একটি পুনর্বিবেচনা আবেদনে ১৮৯৪ দিনের একটি ব্যাখ্যাতীত বিলম্ব ছিল এবং এতে ক্ষমা মঞ্জুরের জন্য পর্যাপ্ত কারণের অভাব ছিল। তিনি আরও যুক্তি দেন যে, সাজা ভোগ করা অভিযুক্তকে আর্থিক দায় থেকে মুক্তি দেয় না। সিক্কা এও জোর দিয়ে বলেন যে, বারবার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও বকেয়া অর্থ পরিশোধ করা হয়নি, যার ফলে অভিযোগকারীর কাছে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ১৩৮ ধারার অধীনে মামলা দায়ের করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

    মামলা চলাকালীন, আদালত পক্ষগুলোকে একটি সমঝোতামূলক নিষ্পত্তিতে আনার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায়। জিজ্ঞাসা করা হলে, অভিযোগকারী পূর্ণ ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হিসেবে ৬ কোটি টাকার একটি হ্রাসকৃত পরিমাণ গ্রহণ করতে সম্মত হন।

    তবে, দৃশ্যত আবেগাপ্লুত হয়ে রাজপাল প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে বলেন যে, তিনি ইতিমধ্যেই মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছেন। ভার্চুয়ালি উপস্থিত হয়ে তিনি আদালতকে জানান যে, তিনি পাঁচটি ফ্ল্যাট বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন এবং এর জন্য ইতিমধ্যেই মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েছেন। এরপর তিনি বলেন, ‘দয়া করে আমাকে আরও পাঁচবার জেলে পাঠান।’

    অচলাবস্থা ভাঙার প্রচেষ্টায়, আদালত একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ৩ কোটি টাকা পরিশোধের একটি কাঠামোগত প্রস্তাবও দিয়েছিল এবং স্পষ্ট করে জানিয়েছিল যে এটি একটি বিচারিক হস্তক্ষেপ, কোনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নয়। তা সত্ত্বেও, কোনও ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। আদালত মামলার কার্যক্রম যেভাবে এগিয়েছে তারও তীব্র বিরোধিতা করে সতর্ক করে বলেছে, ‘বিচারক আপনার প্রতি সদয় হলে তাঁকে কখনও দুর্বল ভাববেন না’।

