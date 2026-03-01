চেক-বাউন্স মামলায় জেলে গিয়েছিলেন, রাজপালের দাবি তাঁর হাতে নাকি ১,২০০ কোটি টাকার কাজ রয়েছে!

চেক-বাউন্স মামলায় জেলে গিয়েছিলেন, রাজপালের দাবি তাঁর হাতে নাকি ১,২০০ কোটি টাকার কাজ রয়েছে!
কয়েকদিন আগে রাজপাল যাদবকে চেক-বাউন্স মামলায় জেলে পাঠানো হয়েছিল। কয়েকদিন জেলে থাকার পর, ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি মুক্তি পেয়েছেন। মুক্তির পর, রাজপাল শনিবার একটি সংবাদ সম্মেলন করেন এবং সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানান যে, বর্তমানে তাঁর ১,২০০ কোটি (১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) কাজ রয়েছে।
রাজপাল বলেন, 'যদি রাজপালের পকেটে এক টাকাও না থাকে, বিশ্বাস করুন, আগামী ১০ বছরে, আমাদের দেশে ৩৬ জন অতিথি আসবে, ভালোবাসার জন্য, পদের জন্য নয়।'
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা যদি কোনও জেলায় যাই, কখনও কখনও ১৫টি গাড়ি থাকে, কখনও কখনও ১০টি, আর আমি তাতে ডিজেলও ভরাই না। তাহলে দেশে রাজপালের কমপক্ষে ৭,০০০ গাড়ি আছে।’
রাজপাল আরও দাবি করেছেন যে তিনি যেখানেই যান না কেন, জেলায় তাকে সহায়তা করার জন্য একজন ডিএম বা কমিশনার তাঁর সঙ্গে থাকেন।
নিজের সম্পদের বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানাতে গিয়ে রাজপাল বলেন যে, তার হাতে ১,২০০ কোটি টাকার (প্রায় ১.২ বিলিয়ন ডলার) কাজ রয়েছে, এবং চারটি চুক্তি হাতে রয়েছে। তার কিছু ছবির মূল্য ২০০ কোটি ডলার (প্রায় ২.০ বিলিয়ন ডলার), আবার কিছু ছবির মূল্য ২০০০ কোটি ডলার (প্রায় ২.০ বিলিয়ন ডলার)। তার বেশ কিছু ছবি এবং প্রকল্প শীঘ্রই মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
রাজপাল আরও বলেন যে তিনি তিন-চারজনের নাম বলতে চেয়েছিলেন যাঁরা তাঁকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন কিন্তু কোনও কারণে তা করতে পারেননি। তিনি তাঁকে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ‘যারা আমাকে সাহায্য করেছেন, দয়া করে তাঁদের অ্যাকাউন্টের বিবরণও পাঠান। আমার কেবল আপনার সময় এবং ভালোবাসা প্রয়োজন। প্রতিটি ব্যক্তির কাছ থেকে আসা যেকোনো অর্থ ধন্যবাদ সহ তাঁদের অ্যাকাউন্টে ফেরত পাঠানো হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘রাজপাল যাদব কখনও ডুবে যাননি, তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন।’ শেষে, রাজপাল বলেন, ‘আমি রাজা ছিলাম, রাজা আছি এবং আমি সব সময়ই একজন রাজা থাকব। রাজা জেলে থাকুক বা জঙ্গলে, তিনি এক রাজ্যের।’
রাজপালকে পরবর্তীতে অক্ষয় কুমার, পরেশ রাওয়াল এবং টাবু অভিনীত ‘ভূত বাংলা’তে দেখা যাবে। ছবিটি মুক্তি পাবে ১০ এপ্রিল।
