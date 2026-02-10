Edit Profile
    তিহার জেলে আত্মসমর্পণ করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন রাজপাল! বললেন, ‘আমার কাছে টাকা নেই…’,

    অভিনেতা রাজপাল যাদব দিল্লির তিহার জেলে আত্মসমর্পণ করেছেন। কিন্তু আত্মসমর্পণের আগে রাজপাল যাদব কী বক্তব্য দিয়েছিলেন জানেন? তিহার জেলের কর্মকর্তাদের কাছে তিনি যা বলেছিলেন তা সকলকে অবাক করেছে।

    Published on: Feb 10, 2026 11:21 AM IST
    By Sayani Rana
    অভিনেতা রাজপাল যাদব দিল্লির তিহার জেলে আত্মসমর্পণ করেছেন। কিন্তু আত্মসমর্পণের আগে রাজপাল যাদব কী বক্তব্য দিয়েছিলেন জানেন? তিহার জেলের কর্মকর্তাদের কাছে তিনি যা বলেছিলেন তা সকলকে অবাক করেছে। তাঁর বক্তব্য আবারও চলচ্চিত্র জগতের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং ভক্তদের আবেগপ্রবণ করে তুলেছেন রাজপাল।

    তিহার জেলে আত্মসমর্পণ করে কান্নায় ভেঙে পড়ল রাজপাল! বলল, ‘আমার কাছে টাকা নেই…'
    তিহার জেলের কর্মকর্তাদের কাছে আত্মসমর্পণের কিছুক্ষণ আগে রাজপাল একটি আবেগঘন বক্তব্য রাখেন। নিউজএক্সের মতে, নিজের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং বলেন, ‘স্যার, আমার কী করা উচিত? আমার কাছে কোনও টাকা নেই। আমি আর কোনও সমাধান দেখতে পাচ্ছি না... স্যার, আমরা সবাই এখানে একা। আমার কোনও বন্ধু নেই। আমাকে একাই এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে।’

    এই মামলাটি ২০১০ সালের। রাজপাল যাদব তাঁর পরিচালিত 'আতা পাতা লাপাতা" চলচ্চিত্রের জন্য মুরলি প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে ৫ কোটি টাকা ধার নিয়েছিলেন। ছবিটি বক্স অফিসে ব্যর্থ হয়, যার ফলে অভিনেতা অর্থ সংকটে পড়েন। তাছাড়া, ব্যাঙ্কে টাকার অভাবে তাঁর চেকটি বাউন্স হয়ে যায়।

    ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে, একটি ম্যাজিস্ট্রেট আদালত রাজপাল যাদব এবং তাঁর স্ত্রীকে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ১৩৮ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাঁদের ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয়। রাজপাল যাদব এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং বেশ কয়েকটি আপিলের মাধ্যমে সময় চেয়েছিলেন। যদিও তিনি সময়ও পান, তবুও তার বকেয়া ঋণ প্রায় ৯ কোটি (প্রায় ১.৯ মিলিয়ন ডলার) বেড়ে গিয়েছে বলে জানা যায়।

    সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, অভিনেতা বকেয়া টাকার একটি অংশ পরিশোধ করেন। তবে, বারবার বিলম্ব এবং আদালতের সময়সীমা পূরণে ব্যর্থতার কারণে আদালত তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে। রাজপাল যাদবের অব্যাহতির আবেদনের প্রেক্ষিতে, আদালত বলে যে, কোনও ব্যক্তির জনসাধারণের প্রোফাইল যাই হোক না কেন, বারবার তাঁকে ক্ষমা করা যাবে না। এরপর আদালত অভিনেতাকে আর বিলম্ব না করে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয় এবং রাজপাল যাদব আদালতের আদেশ মেনে তিহার জেলে আত্মসমর্পণ করেন।

