জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর রাজপালের জীবনে নতুন শুরু! কী করলেন অভিনেতা?

জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর রাজপালের জীবনে নতুন শুরু! কী করলেন অভিনেতা?
জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর রাজপাল যাদব নতুন করে শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি তাঁর অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল চালু করার কথাও ঘোষণা করেছেন।
জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর রাজপাল যাদব নতুন করে শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি তাঁর অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল চালু করার কথাও ঘোষণা করেছেন। তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে অভিনেতা বলেন, ‘হাই বন্ধুরা, আমি আপনাদের রাজপাল এবং আপনাদের জানাতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত যে, আমি দীর্ঘদিন ধরে যে নতুন অধ্যায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তা শুরু করার মুহূর্ত এসে গিয়েছে। আপনাদের আশীর্বাদ আমার প্রয়োজন।’
তাঁর নতুন অধ্যায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাজপাল যাদব বলেন, 'আমার ইউটিউব চ্যানেল আজ থেকে চালু হচ্ছে এবং এই চ্যানেলের নাম রাজপাল নৌরঙ্গ যাদব।'
রাজপাল যাদব বলেন, ‘রাজপাল নৌরঙ্গ যাদব ইউটিউব চ্যানেলের লক্ষ্য হল ছোট-বড় সকলকে সমান বিনোদন প্রদান করা। ভালো রক্ত সঞ্চালনের জন্য প্রচুর স্বাস্থ্যকর বিনোদন। এই চ্যানেলটি আপনাদের। এটা উপভোগ করুন, ব্যাপক ভাবে শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন।’
রাজপাল যাদব বর্তমানে অক্ষয় কুমারের সঙ্গে 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' ছবির শ্যুটিং এবং ‘ভূত বাংলা’ ছবির প্রচারণায় ব্যস্ত। ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ ২৬ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে এবং ‘ভূত বাংলা’ ১০ এপ্রিল।
দিল্লি হাইকোর্ট রাজপালকে তাঁর সাজা স্থগিত করে অস্থায়ী মুক্তি দিয়েছে। বিচারপতি স্বর্ণকান্ত শর্মা অভিনেতাকে ১ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড এবং একই পরিমাণ জামিন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আদালত আরও উল্লেখ করেছে যে, স্থগিতাদেশের সময় বিবাদীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১.৫ কোটি টাকা জমা ছিল।
পরবর্তী শুনানি কখন হবে?
রাজপাল যাদব বর্তমানে অন্তবর্তীকালীন জামিনে আছেন। চেক বাউন্স মামলার পরবর্তী শুনানি ১৮ মার্চ। যদি রাজপাল যাদব ততক্ষণে টাকা পরিশোধ না করেন, তাহলে তাঁর সমস্যা আরও বাড়তে পারে।