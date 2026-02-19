Edit Profile
    চেকবাউন্স মামলায় শ্রীঘরে! কারাগারে ধূমপান কক্ষ দরকার, জেল থেকে বেরিয়ে দাবি রাজপালের যাদবের

    বলিউড অভিনেতা রাজপাল যাদব সম্প্রতি কারাগারে একটি ধূমপান কক্ষ চালু করার কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, কারাগারকে সংশোধনমূলক বাড়ি হিসাবে দেখা উচিত। রাজপালের এই বক্তব্য এখন ভাইরাল হয়েছে।

    Published on: Feb 19, 2026 10:24 AM IST
    By Tulika Samadder
    বলিউড অভিনেতা রাজপাল যাদব সম্প্রতি অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। অভিনেতাকে চেক-বাউন্স মামলায় জেলে পাঠানো হয়েছিল। তিনি ৯ কোটি টাকার ঋণে জর্জরিত ছিলেন এবং অভিনেতার জেলযাত্রার খবর পেতে না পেতেই, তাঁর সহকর্মী, চলচ্চিত্র শিল্পের সদস্যরা তাঁকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। এখন, রাজপাল যাদব সম্পর্কে নতুন খবর প্রকাশিত হচ্ছে। জানা যাচ্ছে যে, অভিনেতা নাকি জেল কর্তৃপক্ষকে কারাগারে একটি ধূমপান কক্ষ খোলার জন্য অনুরোধ করেছেন।

    কারাগারে ধূমপান কক্ষ চান, দাবি রাজপাল যাদবের।
    কারাগারে ধূমপান কক্ষ চান, দাবি রাজপাল যাদবের।

    কারাগারে ধূমপান কক্ষ চান রাজপাল যাদব

    সংবাদ সংস্থা পিটিআই অনুসারে, রাজপাল যাদব তাঁর জন্মস্থান শাহজাহানপুর থেকে বলেছেন যে, রেলওয়ে স্টেশন এবং বিমানবন্দরে যেমন ধূমপান কেন্দ্র রয়েছে, সেই একই ধূমপানের সুবিধা কারাগারের ভিতরেও থাকা উচিত। অভিনেতা আরও বলেছেন যে কারাগারগুলিকে সংস্কার কেন্দ্র হিসাবে দেখা উচিত, যেখানে বন্দীদের পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া হয়। তবে, যারা সংস্কার করতে অনিচ্ছুক তাদের জন্য আইন প্রাধান্য পাবে। রাজপাল জানিয়েছেন যে তার বাড়িতে একটি বিয়ে থাকার কারণে তিনি আগামী কয়েকদিন মিডিয়ার কাছে কোনও বিবৃতি দেবেন না। তবে, তারপর তিনি অবশ্যই মিডিয়ার সামনে উপস্থিত হবেন।

    চেক বাউন্স মামলা

    ২০১০ সালে রাজপাল যাদব তাঁর ‘আতা পাতা লাপাতা’ ছবিটি তৈরির জন্য ৫ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। ছবিটি ১১ কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, ছবিটি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে। ছবিটি ১১ কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, ছবিটি বক্স অফিসে খারাপভাবে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে, অভিনেতা ৫ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ করতে পারেননি। চেকগুলি বাউন্স হয়ে যায়, যার ফলে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। ২০১৮ সালে তাঁকে প্রথমবার জেলে পাঠানো হয়েছিল। মামলাটি পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার আদালতে পৌঁছয়। অবশেষে, দিল্লি হাইকোর্ট অভিনেতাকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়।

    এগিয়ে আসেন বলি তারকারা

    ৪ ফেব্রুয়ারি দিল্লি হাইকোর্ট তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয় এবং অভিনেতা ব্যক্তিগতভাবে ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে আসেন। সোনু সুদ রাজপালকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন এবং তাঁকে একটি সিনেমায় নেওয়ার প্রস্তাব দেন। গুরু রন্ধাওয়া, গুরমিত চৌধুরি, বিজেন্দর, সালমান খান, অজয় ​​দেবগন, বরুণ ধাওয়ান এবং ইয়েস ম্যাডামের সিইও রাই ইন্দ্রজিৎ-সহ বেশ কয়েকজন সেলিব্রিটি ঋণ পরিশোধে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। সম্প্রতি, রাজপাল যাদবকে এই মামলায় জামিন দেওয়া হয়েছে। অভিনেতা তার সকল ভক্ত এবং শিল্পের সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

    ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করবেন

    জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, অভিনেতা তাঁর ঋণ পরিশোধের জন্য কাজ শুরু করবেন। তিনি বেশ কয়েকটি নতুন সিনেমা এবং প্রকল্পের প্রস্তাব পেয়েছেন। অনেকেই অগ্রিম অর্থ প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছেন। আশা করা হচ্ছে যে অভিনেতা শীঘ্রই তাঁর ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হবেন।

