Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    যেই সোনু সুদ বিপদে পাশে দাঁড়ান, তাঁকেই বিঁধলেন রাজপাল, ‘কাজের জন্য আমাকে…’

    শনিবার মুম্বইয়ে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন অভিনেতা এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ নিয়েও জবাব দেন। এই সময় সোনু সুদকে নিয়ে রাজপাল এমন কিছু কথা বলেছেন, যা শুনে আপনিও অবাক হবেন।

    Published on: Mar 02, 2026 2:49 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউড অভিনেতা ও কমেডিয়ান রাজপাল যাদব তাঁর শক্তিশালী অভিনয়ের জন্য পরিচিত। তিনি তাঁর কেরিয়ারে অনেক অসাধারণ ছবি উপহার দিয়েছেন। সম্প্রতি, রাজপাল ৯ কোটি টাকার চেক বাউন্স মামলার জন্য খবরে ছিলেন। চেক বাউন্স মামলায় তিনি তিহার জেলেও বন্দি ছিলেন। আপাতত জালিয়াতি ও চেক বাউন্স মামলায় ১৮ মার্চ পর্যন্ত তিনি তিহার জেল থেকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে আছেন। তিনি তাঁর আইনজীবী ভাস্কর উপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। সংবাদ সম্মেলনের সময়, অভিনেতা সোনু সুদ সম্পর্কে এমন কিছু বলেছিলেন যা আপনাকে ভাবিয়ে তুলবে।

    সোনুকে কটাক্ষ রাজপালের

    শনিবার, অভিনেতা মুম্বইয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তার বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। স্ক্রিনের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে, রাজপাল যাদব চলচ্চিত্র শিল্প থেকে তিনি যে সমর্থন পেয়েছেন তা নিয়ে কথা বলেছেন এবং ‘তাকে কাজ দেওয়া’ সম্পর্কে সোনু সুদের মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। কঠিন সময়ে তাকে কাজ দেওয়া সম্পর্কে সোনু সুদের মন্তব্য সম্পর্কে রাজপালকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ‘দয়া করে এই ভুল ধারণাটি দূর করুন যে আমার কাজ চাইতে হয়। যদিও কাজ চাওয়ার মধ্যে কোনও লজ্জা নেই।’

    ‘আমি আমার কাজের মাধ্যমে বেঁচে আছি’

    রাজপাল আরও বলেন, ‘আমি আমার কাজের মাধ্যমে বেঁচে থাকি। সিনেমা আমার নেশা, এবং আমি এমনভাবে কাজ করি যে, আমি চারগুণ বেশি কাজ পাই। আমি ছুটির দিনেও কাজ করি। কাজ আমাকে খুঁজে বের করতে হয় না; গত ১১ বছর ধরে এটি আমার সঙ্গেই আছে।’

    প্রিয়দর্শনের সমালোচনা করেন রাজপাল যাদব

    রাজপাল যাদব চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রিয়দর্শনের সাম্প্রতিক মন্তব্যেরও সমালোচনা করেন। প্রিয়দর্শন বলেছিলেন যে, তাঁর আইনি ঝামেলা তাঁর দুর্বল শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই বিষয়ে মন্তব্য করে রাজপাল যাদব বলেন, ‘এটি সম্পূর্ণ ভুল। প্রিয়ঞ্জি আমাকে চেনেন না। আমি একজন সুশিক্ষিত মানুষ। আমি ১১ বছর বয়স থেকে ৫৫ বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করে আসছি। এমনকী বড় তারকারাও মাঝে মাঝে সমস্যায় পড়েন, কিন্তু তাদের শিক্ষার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। আমি যদি কম শিক্ষিত হতাম, তাহলে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে ২৫-৩০ বছর টিকতে পারতাম না।’

    রাজপাল তাঁর আসন্ন ওয়েব সিরিজ এবং সিনেমা নিয়ে কথা বলেছেন

    রাজপাল যাদব তাঁর আসন্ন চলচ্চিত্রগুলি সম্পর্কেও কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ‘এই বছর আমি প্রিয়ঞ্জির সঙ্গে আমার প্রথম ছবি 'ভূত বাংলা' করছি। এই ছবির পর, আমাকে 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'-এ দেখা যাবে। এই ছবিতে ২৭ জন অভিনেতা-অভিনেত্রী রয়েছেন। এরপর 'হাইয়ওয়ান', যেখানে আমি একটি ছোট কিন্তু অসাধারণ চরিত্রে অভিনয় করেছি। আমার দুটি ওয়েব সিরিজ এবং দুটি ছবি পাইপলাইনে আছে, যেগুলো নিয়ে আমি এখনই কথা বলতে পারছি না।’

    News/Entertainment/যেই সোনু সুদ বিপদে পাশে দাঁড়ান, তাঁকেই বিঁধলেন রাজপাল, ‘কাজের জন্য আমাকে…’
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes