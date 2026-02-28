Koel Mallick: নির্বাচনে লড়তেও হবে না! TMC-র হয়ে পার্লামেন্টে যাওয়া পাকা কোয়েলের, কীভাবে নির্বাচিত হন রাজ্যসভার সদস্যরা?

Koel Mallick: নির্বাচনে লড়তেও হবে না! TMC-র হয়ে পার্লামেন্টে যাওয়া পাকা কোয়েলের, কীভাবে নির্বাচিত হন রাজ্যসভার সদস্যরা?
সাধারণ নির্বাচনের মতো জনগণের কাছে গিয়ে ভোট চাওয়ার বালাই নেই, অথচ নায়িকা পৌঁছে যাবেন সংসদের উচ্চকক্ষে। ঠিক কী এই অঙ্ক? কীভাবে একজন প্রার্থী সরাসরি লড়াই না করেও সাংসদ হতে পারেন?
টলিপাড়ার ‘পাওয়ার হাউস’ অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিককে এবার হয়ত দেখা যাবে সংসদের উচ্চকক্ষে। রাজনীতির ময়দানে কোয়েল বরাবরই দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন, কিন্তু এবার তৃণমূলের তাঁকে রাজ্যসভার প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করল। বিরাট অঘটন না ঘটলে আগামী ১৬ মার্চ রাজ্যসভার নির্বাচন, ওইদিনই কোয়েল সাংসদ হবেন। দেশের মোট ১০টি রাজ্যের ৩৭টি রাজ্যসভা আসনে ভোট হবে। যার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি আসন। বিধায়কদের সংখ্যার নিরিখে চারটি আসনে ঘাসফুল এবং একটিতে পদ্মশিবিরের জয় নিশ্চিত।
রাজ্যসভা নির্বাচনের আসল খেলা:
রাজ্যসভা হলো সংসদের স্থায়ী কক্ষ। এখানে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ সরাসরি ভোট দেন না। বরং আমরা যে বিধায়কদের (MLA) বিধানসভায় পাঠাই, তাঁরাই ভোট দিয়ে রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচিত করেন। তাই তৃণমূলের যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, সেহেতু তারা যাকে প্রার্থী করবে, তাঁর জয় কার্যত নিশ্চিত।
কোয়েলের জেতা কেন সহজ?
১. বিধায়কদের সমর্থন: রাজ্যসভার আসন খালি হলে প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাঁদের শক্তির ভিত্তিতে প্রার্থী ঠিক করে। তৃণমূলের বিধায়ক সংখ্যা যা, তাতে কোয়েলকে প্রার্থী করলে তাঁর জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ‘প্রথম পছন্দের ভোট’ পেতে কোনও সমস্যাই হবে না। এ বারের রাজ্যসভা নির্বাচনে একজন প্রার্থীকে জয়ী করতে ৫০ জন বিধায়কের প্রথম পছন্দের ভোট পেতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তৃণমূলের বিধায়ক সংখ্যা বর্তমানে ২২৩ জন। ফলে অনায়াসে চারজন প্রার্থীর জয় পাকা।
২. মনোনয়ন মানেই জয়: যদি দেখা যায় খালি হওয়া আসনের সংখ্যার সমান প্রার্থীই দাঁড়িয়েছেন, তবে আর ভোটাভুটির প্রয়োজন পড়ে না। সেক্ষেত্রে কোয়েল মনোনয়নপত্র জমা দিলেই তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী ঘোষণা হতে পারেন। এই মুহূর্তে তৃণমূলের চারটি আসন নিশ্চিত রাজ্য়সভায়।
উন্মুক্ত ব্যালটের লড়াই:
রাজ্যসভা নির্বাচনে বিধায়কদের দেখাতে হয় তাঁরা কাকে ভোট দিচ্ছেন (উন্মুক্ত ব্যালট)। ফলে দলীয় হুইপ অমান্য করে ক্রস ভোটিংয়ের সম্ভাবনা খুব কম থাকে। শাসক দল মনোনীত প্রার্থী হিসেবে কোয়েলের পার্লামেন্টে যাওয়া তাই নিছক সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
কেন কোয়েল?
পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি, টলিউডে প্রশ্নহীন জনপ্রিয়তা এবং রাজনৈতিক কোনও বিতর্কে না থাকা— এই গুণগুলিই কোয়েলকে রাজ্যসভার আদর্শ প্রার্থী করে তুলেছে।
২০১৮-য় শেষ রাজ্য়সভা ভোট হয় পশ্চিমবঙ্গে
২০১৮ সালের পর পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যসভার ভোট হয়নি। ২০২০ সালে নির্দল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক দীনেশ বজাজ। তাঁর মনোনয়নপত্রে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের সই ও সিল না থাকায় রিটার্নিং অফিসার বাতিল করে দেন ওই নমিনেশন। শেষপর্যন্ত ভোটে না লড়েই তৃণমূলের চার প্রার্থী রাজ্যসভা ভোটে জিতেছিলেন।
বর্তমানে কারা তৃণমূলের হয়ে রাজ্যসভায়?
এই মুহূর্তে রাজ্য়সভায় তৃণমূলের তিন সদস্য় হলেন, তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, সমাজকর্মী সাকেত গোখলে এবং তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। ২রা এপ্রিল তাঁদের কার্যকাল শেষ হচ্ছে। মৌসম নূরও তৃণমূলের হয়ে রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন, তিনি মাস কয়েক আগে কংগ্রেসে ফিরেছেন। তাই তাঁর আসনটি আপতত শূন্য।
নির্বাচনের দিনক্ষণ ও ফলাফল
আগামী ১৬ মার্চ রাজ্যসভা নির্বাচনের দিন ধার্য হয়েছে। ৫ই মার্চ মনোনয়ন দেওয়ার শেষ দিন। পরদিন সেই মনোনয়নপত্র যাচাই হবে। ৯ই মার্চ পর্যন্ত মনোনয়ন প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবে। যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ থাকে, তাহলেই ১৬ মার্চ ভোট হবে, প্রক্রিয়া শেষ হলেই শুরু হবে গগণা। ২০ মার্চের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।
কখন হবে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা?
কোনওরকম ডামি প্রার্থী না দিয়ে চারজন প্রার্থীকেই টিকিট দিয়েছে তৃণমূল। বিজেপির তরফে আগের দুই সাংসদের মনোনয়ন পর্বের সময় একজন করে ‘ডামি’ প্রার্থী দেওয়া হয়েছিল। পদ্মশিবির ডামি প্রার্থী দিলে, মূল প্রার্থীর মনোনয়ন গৃহীত হওয়ার পর ডামি প্রার্থী মনোনয়ন যদি মনোনয়ন না তুলে নেন, অথবা কোনও নির্দল প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেন, এবং সেটি গৃহীত হয়। তাহলেই একমাত্র নির্বাচন (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) হবে।