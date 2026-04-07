    Rajyana Mitra: 'আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে…', লীনায় আস্থা অটুট রাজন্যার, তবে কেন ছাড়লেন সিরিয়াল?

    মানসিক ট্রমা ও শারীরিক অসুস্থতার কারণেই ‘ম্যাজিক মোমেন্টস’-এর ‘ভোলে বাবা পার করেগা’ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন রাজন্যা, লীনা-শৈবালকে নিয়ে কী বক্তব্য তাঁর? 

    Apr 7, 2026, 07:00:57 IST
    By Priyanka Mukherjee
    অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণের ছায়া ঘিরে ধরেছে গোটা টলিউডকে। সহকর্মীর এমন মর্মান্তিক মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না অভিনেত্রী রাজন্যা মিত্র। ‘ভোলে বাবা পার করেগা’ ধারাবাহিকে রাহুলের সহ-অভিনেত্রী ছিলেন তিনি। বোনের চরিত্রে অভিনয় করতেন রাজন্যা। সম্প্রতি টিভি৯ বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাজন্যা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পর তিনি আর সেই ধারাবাহিকে কাজ করেননি, প্রযোজকদের ডাক ফিরিয়েছেন। অম্বরীশ ভট্টাচার্যের পর গোটা ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন লীনা ঘনিষ্ঠ অভিনেত্রী রাজন্যা।

    'আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে…', লীনায় আস্থা অটুট রাজন্যার, তবে কেন ছাড়লেন সিরিয়াল?

    মানসিক ট্রমা ও চিকিৎসকের পরামর্শ

    রাহুলের মৃত্যুর খবর শোনার পর থেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন রাজন্যা। তিনি জানিয়েছেন, ঘটনার দিন তাঁর শুটিং আগে প্যাক-আপ হয়ে যাওয়ায় তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু ফেরার পথেই এই দুঃসংবাদ পান। তারপর থেকে আর স্বাভাবিক হতে পারেননি অভিনেত্রী। রাজন্যার কথায়, 'আমি বর্তমানে চিকিৎসাধীন। এই দুঃস্বপ্নের প্রভাব আমার শরীরের ওপরও পড়েছে। এমন অবস্থায় আবারও ওই সেটে ফিরে কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

    প্রযোজনা সংস্থার পাশে, কিন্তু তদন্তে অনড়

    দীর্ঘ ১১ বছর ধরে শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের সংস্থা ‘ম্যাজিক মোমেন্টস’-এর সঙ্গে কাজ করছেন রাজন্যা। এই কঠিন সময়েও তিনি সংস্থার পাশেই দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেন, 'এত বছরে আমি কখনও তাঁদের তরফে কোনো গাফিলতি দেখিনি। তবে ওই দিন ঠিক কী ঘটেছিল, কেন এমন হলো— তা অবশ্যই নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে দেখা উচিত। যদি কারও গাফিলতি থাকে, তবে তাঁর দায় নেওয়া উচিত।' আর্টিস্ট ফোরামের আন্দোলনকেও পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন তিনি। ম্যাজিক মোমেন্টসের চিরসখা ধারাবাহিকেও কুরচির চরিত্রে অভিনয় করেন রাজন্যা, সেই মেগা থেকেও অব্যহতি নিয়েছেন কিনা তা এখনই স্পষ্ট নয়।

    শোকস্তব্ধ টলিপাড়া ও বর্তমান পরিস্থিতি

    রাহুলের বিচার চেয়ে যখন প্রিয়াঙ্কা সরকার ওড়িশা পুলিশে এফআইআর করছেন, ঠিক তখনই রাজন্যার মতো অভিনেত্রীর ধারাবাহিক ছেড়ে দেওয়া টলিপাড়ার বর্তমান ‘অস্থির’ পরিস্থিতিরই বহিঃপ্রকাশ। একদিকে কর্মবিরতির জেরে মঙ্গলবার থেকে কাজ বন্ধ, অন্যদিকে এক এক করে কলাকুশলীদের সরে দাঁড়ানো— সব মিলিয়ে ‘ভোলে বাবা পার করেগা’-র ফ্লোর এখন নিস্তব্ধ। কড়া নিরাপত্তায় সিরিয়ালের তৃতীয় সিজনের শ্যুটিং শুরু হয়েছিল, তবে সূত্রের খবর চ্যানেল রাজি নয় এই সিরিয়ালকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

