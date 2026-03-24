    শিখ মন্ত্র পাঠ করতে করতে ধূমপান! করা হল এফআইআর দায়ের, বিপাকে ‘ধুরন্ধর ২’

    'ধুরন্ধর ২' ছবির একটি দৃশ্যে আর মাধবনকে শিখদের পবিত্র মন্ত্র পাঠ করার সময় ধূমপান করতে দেখা গেছে। এই ঘটনায় গুরুজ্যোত সিং কীর একটি এফআইআর দায়ের করেছেন এবং ক্ষমা চেয়েছেন।

    Mar 24, 2026, 19:52:05 IST
    By Swati Das Banerjee
    আদিত্য ধর পরিচালিত এবং রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর ২' ছবিটি শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। গুরুজ্যোত সিং কীর, যিনি মহারাষ্ট্রের শিখ সংগঠনের সভাপতি এবং শিব সেনার (শিন্ডে গোষ্ঠী) সদস্য, অভিযোগ করেছেন যে ছবিতে আর মাধবন অভিনীত একটি চরিত্রকে সিগারেট খেতে খেতে দশম গ্রন্থ থেকে একটি পবিত্র মন্ত্র পাঠ করতে দেখা গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, দশম গ্রন্থ গুরু গোবিন্দ সিং কর্তৃক রচিত।

    মানি কন্ট্রোল-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, এই দৃশ্যের জন্য 'ধুরন্ধর ২' ছবির নির্মাতাদের বিরুদ্ধে মুলুন্ড পুলিশ স্টেশনে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগটি দায়ের করেছেন গুরুজ্যোত সিং কীর এবং এতে আপত্তিকর দৃশ্যে আর. মাধবন, রণবীর সিং এবং পরিচালক আদিত্য ধরের জড়িত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

    গুরুজ্যোত ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো সহ বিস্তারিত বিবৃতি পোস্ট করেছেন যেখানে তিনি তাঁর অভিযোগ তুলে ধরেছেন। ভিডিয়োর ক্যাপশনে লেখা ছিল, 'আমি 'ধুরন্ধর ২' ছবির নির্মাতাদের দ্বারা গুরবানীর প্রতি স্পষ্ট অসম্মানকে তীব্রভাবে নিন্দা জানাই। একটি চরিত্রকে (@actormaddy) রণবীর সিং-এর সাথে কথা বলার সময় সিগারেট খেতে খেতে এবং পবিত্র গুরবানী ‘সিরাসো পেহচানিয়ে জো ল্যাড়ে দীন কে হেথ’ পাঠ করতে দেখানো অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং অগ্রহণযোগ্য। গুরবানী কেবল সংলাপ নয় – এটি ঐশ্বরিক, পবিত্র এবং শিখ সম্প্রদায়ের জন্য এর গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে। এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন চিত্রণ অজ্ঞতা এবং আমাদের বিশ্বাসের প্রতি সংবেদনশীলতার অভাব প্রতিফলিত করে। আমি সমগ্র শিখ সম্প্রদায়কে এই অপমানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের আহ্বান জানাই। যারা এর জন্য দায়ী – আদিত্য ধর, আর. মাধবন এবং রণবীর সিং – তাদের ক্ষমা না চাইলে যেখানেই দেখা যাক না কেন, কালো পতাকা দেখান। প্রত্যেক ধর্মকে সম্মান করুন। এটা সৃজনশীলতা নয় – এটা অসম্মান।'

    ভিডিয়োতে গুরজ্যোত বলেছেন যে, আওরঙ্গজেবের অধীনে নিপীড়নের সময়ে গুরু গোবিন্দ সিংয়ের লেখা এই শ্লোকটির অপরিসীম ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে। তিনি শিখ সম্প্রদায়কে এই কথিত অপমানের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, আদিত্য ধর, আর মাধবন এবং রণবীর সিং যদি এসজিপিসি এবং শিখ সম্প্রদায়ের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইতে ব্যর্থ হন, তবে তারা যেখানেই উপস্থিত হবেন, সেখানেই যেন তাদের সামনে কালো পতাকা প্রদর্শন করা হয়। গুরজ্যোত বলেন, ‘অবিলম্বে ক্ষমা চান, নইলে ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে শিখ সম্প্রদায় কী করতে সক্ষম।’

    গুরজ্যোত আরও ব্যাখ্যা করেন যে, আওরঙ্গজেবের শাসনাকালে হিন্দু ও শিখদের ওপর নির্যাতনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শ্লোকটি রচিত হয়েছিল এবং তিনি পবিত্র ধর্মগ্রন্থকে সম্মান জানানোর গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি সম্প্রদায়কে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করতে এবং চলচ্চিত্রটির নির্মাতা ও প্রধান অভিনেতাদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান।

    সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা ছবিটির পোস্টার ও বিভিন্ন দৃশ্যের ছবি এবং সমালোচনা ছড়িয়ে দেওয়ার পর বিতর্কটি আরও মনোযোগ আকর্ষণ করে। সিগারেট হাতে এক শিখ চরিত্রকে দেখানো একটি এআই-নির্মিত পোস্টার ভাইরাল হলেও, কর্মকর্তারা স্পষ্ট করে জানান যে এটি ছবিটির কোনও আনুষ্ঠানিক বিষয়বস্তু নয়।

    আদিত্য ধর পরিচালিত এবং রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর ২' চলমান বিতর্ক সত্ত্বেও বক্স অফিসে দারুণ সাফল্য ধরে রেখেছে। নির্মাতারা এখনও এফআইআর বা শিখ সম্প্রদায়ের সদস্যদের উত্থাপিত আপত্তির বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাননি।

