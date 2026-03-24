‘কিছু তো লোক বলবেই…’, প্রকাশ্যে সারাকে খেয়েছিলেন চুমু, বিতর্ক নিয়ে যা বললেন রাকেশ

‘কিছু তো লোক বলবেই…’, প্রকাশ্যে সারাকে খেয়েছিলেন চুমু, বিতর্ক নিয়ে যা বললেন রাকেশ
ধুরন্ধর ছবির সহ-অভিনেত্রী সারা অর্জুনের সঙ্গে একটি ভাইরাল ভিডিয়ো নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন রাকেশ বেদী। তবে এবার তিনি জানালেন যে কিছু মানুষ তার সমর্থনে এগিয়ে আসায় তিনি খুশি।
অভিনেতা রাকেশ বেদী আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর ২'-এর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত, কিন্তু এই বর্ষীয়ান তারকার হাত ধরে একটি বিতর্কও নতুন করে সামনে এনেছেন যা সহজে ম্লান হচ্ছে না। ছবির ট্রেলার লঞ্চের একটি ভাইরাল ক্লিপ ঘিরে সমালোচনার জবাবে রাকেশ জোর দিয়ে বলেছেন যে ঘটনাটি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
'ধুরন্ধর'-এ, ৭১ বছর বয়সী রাকেশ বেদী ধূর্ত রাজনীতিবিদ জামিল জামালির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, যেখানে ২০ বছর বয়সী সারা অর্জুন তার প্রাণবন্ত কন্যা ইয়ালিনা জামালির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। গত বছরের নভেম্বরে ছবির ট্রেলার লঞ্চের একটি মুহূর্ত এখনও সমালোচনার জন্ম দিচ্ছে।
একটি অনুষ্ঠানে, যখন রাকেশ মঞ্চে সারাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে যান, তখন অনেক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী দাবি করেন যে তিনি তাকে চুমু খাচ্ছিলেন। সম্প্রতি একটি রেড এফএম পডকাস্টে উপস্থিত হয়ে রাকেশ তাকে যে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল, তা নিয়ে কথা বলেন।
রাকেশ বলেন, ‘একটি ছোট ঘটনা ঘটেছিল। ধুরন্ধরে যে মেয়েটি আমার মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছে, সারা অর্জুন। শুটিংয়ের সময়, প্রতিবার যখন সে আসত, আমি তাকে জড়িয়ে ধরতাম এবং কপালে চুমু খেতাম—ঠিক যেমন নিজের মেয়েদের খায়… আমি শুধু বলতাম, ‘চলো, চিন্তা কোরো না, আমরা একসাথে একটি দুর্দান্ত দৃশ্য করব। কিন্তু ট্রেলার লঞ্চে, যখন আমি তাকে একইভাবে অভ্যর্থনা জানালাম, তখন লোকেরা নানা ধরনের কথা লিখতে শুরু করে। আমি ভাবছিলাম, ‘আমি সবসময় তাকে এভাবেই দেখেছি’।
অভিনেতা আরও যোগ করেন, ‘ভাগ্যক্রমে, কিছু লোক আমার পক্ষও নিয়েছিল। কিন্তু সত্যি বলতে, মানুষের কথা বলার জন্য একটি কারণ দরকার। কুছ তো লোগ কহেঙ্গে, লোগো কা কাম হ্যায় কেহনা… কিছু তো লোক বলবেই। এই সাফল্য অবশ্যই একটি আনন্দদায়ক বিস্ময়। এমন হিট কারও জীবনে ঘন ঘন আসে না—সে অভিনেতা, লেখক বা পরিচালক যাই হোক না কেন। অনেক মানুষ এমন সাফল্য একেবারেই অনুভব করেন না।’
ডিসেম্বরে যখন হিন্দুস্তান টাইমস রাকেশকে একই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, ‘আমি কেন মঞ্চে প্রকাশ্যে তাকে খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে চুমু খাব? মানে, তার বাবা-মা সেখানে ছিলেন। লোকেরা কেবল পাগল যখন তারা এই ধরনের দাবি করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা শুধু অকারণে ইস্যু তৈরি করতে চায়।’
'ধুরন্ধর ২' সম্পর্কে
‘ধুরন্ধর ২’ ১৯ মার্চ হিন্দি, তামিল, তেলেগু, মালায়লাম এবং কন্নড় ভাষায় মুক্তি পেয়েছে, ১৮ মার্চ থেকে পেইড প্রিমিয়ার শুরু হয়েছে। প্রথম ছবিটি ছিল ভারতীয় গুপ্তচর রণবীর সিংয়ের যাত্রা, যিনি পাকিস্তানের আন্ডারওয়ার্ল্ডে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন ভারতে আঘাত হানতে থাকা একটি সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ককে ভেঙে ফেলার জন্য। সিক্যুয়েলটি দেখায় কীভাবে রণবীর সিংয়ের চরিত্রটি হামজা আলি মাজারি হওয়ার প্রশিক্ষণ পেয়েছিল, পাশাপাশি গল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এটি দেখায় যে তিনি পাকিস্তানে একটি সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ককে ভেঙে ফেলার মিশন চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে লিয়ারির ক্ষমতার পরিবর্তনগুলি নিয়ন্ত্রণ করছেন যা ভারতের জন্য হুমকি। ছবিতে অর্জুন রামপাল, আর. মাধবন, রাকেশ বেদী, সারা অর্জুন, সঞ্জয় দত্তও অভিনয় করেছেন। বেশিরভাগ ইতিবাচক পর্যালোচনা সহ, ছবিটি ভারতে এ পর্যন্ত ৫০০ কোটির বেশি আয় করেছে।