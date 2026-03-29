Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    জামিল জামিলি নয়, এর আগেও রাকেশ অভিনীত একটি চরিত্র ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছিল, জানেন সেই সিনেমার নাম?

    রাকেশ বেদি আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'-এ জামিল জামালির চরিত্রে অসাধারণ স্বীকৃতি পাচ্ছেন, যেখানে রণবীর সিংও অভিনয় করেছেন। 

    Mar 29, 2026, 16:26:39 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    প্রবীণ অভিনেতা রাকেশ বেদি আদিত্য ধরের পরিচালনায় 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'-এ জামিল জামালির চরিত্রে অভিনয়ের জন্য ব্যাপক প্রশংসা পাচ্ছেন। যদিও চরিত্রটির জনপ্রিয়তা তাঁকে পরিচিতি এনে দিয়েছে, তবে রাকেশ জানিয়েছেন যে এটি প্রথমবার নয় যখন তাঁর কোনও অভিনয় দর্শকদের মন জয় করেছে। এর আগেও একটি চরিত্রের জন্য তিনি প্রশংসিত হয়েছিলেন। জানেন সেই সিনেমার নাম?

    আগেও রাকেশ অভিনীত একটি চরিত্র ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছিল, কোনটি?
    ফ্রি প্রেস জার্নালের একটি প্রতিবেদন তাঁকে উদ্ধৃত করে বলেছে, 'অনেক বছর আগে, 'এক দুজে কে লিয়ে' ছবিতে আমার চরিত্র ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সেই চরিত্রের নাম ছিল ‘চক্রবর্তী চক্রম’। তবে, যেহেতু এটি সোশ্যাল মিডিয়ার যুগের আগে ছিল, তাই তখন মানুষ এত সচেতন ছিল না। জামিল জামালির মতো একটি চরিত্র খ্যাতি অর্জন করলে জীবন অবশ্যই পরিবর্তিত হয়, তবে আমি এটি নিয়ে অতিরিক্ত উদযাপন করা থেকে বিরত থাকি।'

    এক দুজে কে লিয়ে' হল কে ছিল বালাচন্দর পরিচালিত ১৯৮১ সালের ভারতীয় হিন্দি ভাষার রোমান্টিক ড্রামা। এতে কমল হাসান, রতি অগ্নিহোত্রী এবং রাকেশ বেদি ছাড়াও আরও জনপ্রিয় শিল্পীরা অভিনয় করেছিলেন। ছবিটি, যা ৫ জুন ১৯৮১ সালে মুক্তি পায়, বক্স অফিসে হিট হয় সিনেমাটি।

    'ধুরন্ধর'-এর জন্য তাঁর প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলার সময়, রাকেশ বলেছিলেন, ‘ধুরন্ধর-এ আমার চরিত্রটি করার আগে আমি বোঝার চেষ্টা করেছিলাম পাকিস্তানি নেতারা কীভাবে কথা বলেন, তাদের শারীরিক ভাষা কেমন, তাদের স্টাইল কী। আমি শুধু সেটিতেই একটু কাজ করেছি। জামিল জামালি একটি কমেডি চরিত্র হতে পারে, তার মানে এই নয় যে একজন স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান তাকে কার্যকরভাবে চিত্রিত করতে পারবে। এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ধারা।’

    ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'-এর বক্স অফিস সাফল্য সম্পর্কে:

    আদিত্য ধরের পরিচালনায় 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'-এ রণবীর সিং, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, আর. মাধবন, সারা অর্জুন, রাকেশ বেদি, গৌরব গেরা সহ একটি স্টার কাস্ট রয়েছে। ১৯ মার্চ ২০২৬-এ মুক্তিপ্রাপ্ত এই সিনেমাটি ইতিমধ্যেই সমস্ত রেকর্ড ভেঙে ফেলেছে।

    'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী প্রায় ১,২৫৪.৯ কোটি আয় করেছে, যা এটিকে বছরের অন্যতম সর্বোচ্চ-আয়কারী হিন্দি চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে একটি করে তুলেছে। শুধু অভিনয় নয়, এই সিনেমার গল্প মানুষকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছে।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes