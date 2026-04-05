‘আপনি কী ছক্কা মেরেছেন…’, ‘ধুরন্ধর’ ছবিতে ‘জামিল’ রাকেশের অভিনয়ে মুগ্ধ সচিন

‘আপনি কী ছক্কা মেরেছেন…’, ‘ধুরন্ধর’ ছবিতে ‘জামিল’ রাকেশের অভিনয়ে মুগ্ধ সচিন
ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ ছবিতে জামিল জামালি চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাকেশ বেদি। ছবিতে তাঁর অনবদ্য অভিনয় তাঁকে অনেক প্রশংসা এনে দিয়েছে।
অভিনেতা রাকেশ বেদি 'ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ' ছবিতে তাঁর অভিনয়ের জন্য বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছেন। রণবীর সিং অভিনীত এই স্পাই থ্রিলারে রাকেশ একজন ষড়যন্ত্রকারী এবং ম্যানিপুলেটিভ রাজনীতিবিদ জামিল জামালির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাঁর কমেডির টাইমিং থেকে শুরু করে ‘বাচ্চা হ্যায় তু মেরা’ (তুমি আমার সন্তান) সংলাপ পর্যন্ত, দর্শকরা এই অভিনেতার প্রতি ভালোবাসা বর্ষণ করেছেন।
রাকেশ বেদি কী বলেছিলেন?
'দ্য লাল্লানটপ'-এর সঙ্গে একটি নতুন সাক্ষাৎকারে রাকেশ বলেন যে অনেকেই তাঁকে ছবির কাজের জন্য প্রশংসা করে ফোন করেছেন, কিন্তু যে একটি ফোন তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি অর্থবহ ছিল তা ছিল ভারতীয় ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকারের কাছ থেকে। শচীন একজন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার যিনি সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত।
আরও পড়ুন: ‘চিরদিনই’- র স্লটে আসছে ‘কমলা নিবাস’, তবে কি শেষ হচ্ছে জীতু-শিরিনের মেগা?
রাকেশ বলেন, ‘রাকেশ জি, মজা আ গয়া! ক্যয়া ছক্কা মারা আপনি!’ আমি উত্তরে বলি, 'হাঁ তুমনে বহোত চাক্কে মারে হ্যায়, বাট তুমহারে ছাক্কে ইন্ডিয়া মে গিরে হ্যায়। মেরা ছাক্কা পাকিস্তান মে গিরা হ্যায়’ (তিনি বলেন যে তিনি ছবিটি উপভোগ করেছেন এবং বলেন আপনি কী ছক্কা মেরেছেন! আমি উত্তরে বলেছিলাম যে আপনি অনেক ছক্কা মেরেছেন, কিন্তু আপনারগুলো ভারতে পড়েছে, কিন্তু আমারটা পাকিস্তানে পড়েছে)।
রাকেশের মজাদার উত্তরে 'ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ' ছবিতে তাঁর চরিত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর চরিত্রটি একজন রাজনীতিবিদ, যিনি তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে পাকিস্তানের লিয়ারি শহরে থেকে সেখানকার এক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। তিনি একটি বিশাল গোপন রহস্য লুকিয়ে রাখেন, যা সিনেমার একেবারে শেষে প্রকাশ পায়। অবশেষে তিনি তাঁর জামাই হামজার (রণবীর সিং) কাছে স্বীকার করেন যে, সে-ও তাঁর মতোই একজন ভারতীয় গুপ্তচর।
ধুরন্ধর সম্পর্কে
প্রথম চলচ্চিত্রটিতে রণবীর সিংকে একজন ভারতীয় গুপ্তচর হিসেবে দেখানো হয়েছিল, যিনি ভারতকে লক্ষ্য করে পরিচালিত একটি সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক নির্মূল করার জন্য লিয়ারির বিভিন্ন গ্যাং-এ অনুপ্রবেশ করেন এবং একই সাথে পাকিস্তানের অপরাধ জগতের ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকেন। চলচ্চিত্রটির কাহিনী কান্দাহার বিমান হাইজ্যাক, ২০০১ সালের সংসদ হামলা এবং ২৬/১১ মুম্বাই হামলার মতো ভূ-রাজনৈতিক ও সন্ত্রাসী ঘটনার প্রেক্ষাপটে পরিচালিত গোপন গোয়েন্দা অভিযানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল।
আরও পড়ুন: আজই তালসারি যাচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা, তবে কি ওড়িশাতে করবেন দ্বিতীয় দফার FIR?
সিক্যুয়েলটিতে দেখানো হয়েছে কীভাবে তাকে হামজা আলি মাজারি হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এটি গল্পটিকেও এগিয়ে নিয়ে যায়, যেখানে দেখানো হয় তিনি লিয়ারির ক্ষমতার ভারসাম্য নিজের নিয়ন্ত্রণে নিচ্ছেন এবং একই সাথে পাকিস্তানে ভারতের জন্য হুমকিস্বরূপ একটি সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ককে নির্মূল করার জন্য কাজ করছেন। ছবিটিতে অর্জুন রামপাল এবং রণবীরের মধ্যে একটি তীব্র মুখোমুখি লড়াইও দেখানো হয়েছে।
ধুরন্ধর ২-এ আরও অভিনয় করেছেন আর মাধবন , সঞ্জয় দত্ত, সারা অর্জুন, দানিশ পান্ডোর এবং সঞ্জয় দত্ত। ছবিটি এখন পর্যন্ত দেশীয়ভাবে ₹ ১০০০ কোটি নেট এবং বিশ্বব্যাপী ১৫০০ কোটি গ্রস আয় করেছে। আলিয়া ভাট থেকে ভিকি কৌশল, আলু অর্জুন থেকে রজনীকান্ত পর্যন্ত বেশ কয়েকজন অভিনেতা মুক্তির পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবিটির প্রশংসা করেছেন।