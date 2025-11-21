Edit Profile
    'আমরা বন্ধু নই…', অজয়ের সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে যা বললেন রাকুল

    'দে দে পেয়ার দে ২' অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিং অজয় দেবগনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে কথা বলেছেন। অভিনেত্রী স্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে, তিনি এবং অজয় দেবগন কখনও বন্ধু হতে পারবেন না। তিনি এর কারণও ব্যাখ্যা করেছেন।

    Published on: Nov 21, 2025 12:31 PM IST
    By Sayani Rana
    ‘দে দে পেয়ার দে ২’ অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিং অজয় দেবগনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে কথা বলেছেন। আসলে, রাকুল দুটি ছবিতে অজয়ের সঙ্গে কাজ করেছেন, দুটি ছবিতেই তাঁর প্রেমিকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সাক্ষাৎকারের সময়, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি এবং অজয় দেবগনের মধ্যে কি ভালো বন্ধু ছিলেন? অভিনেত্রী স্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে, তিনি এবং অজয় দেবগন কখনও বন্ধু হতে পারবেন না। তিনি এর কারণও ব্যাখ্যা করেছেন।

    'আমরা বন্ধু নই…', অজয়ের সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে যা বললেন রাকুল
    'আমরা বন্ধু নই…', অজয়ের সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে যা বললেন রাকুল

    বলিউড বাবলকে এক সাক্ষাৎকারে রাকুল বলেন, ‘আমরা বন্ধু নই। আমার মনে হয় এই বন্ধনটা খুবই শ্রদ্ধাশীল। আমার কাছে, তিনি এখনও অজয় দেবগণ, তাই না? তিনি একজন খুব সিনিয়র অভিনেতা এবং একজন অসাধারণ মানুষ।’

    অভিনেত্রী আরও বলেন, 'আমার কাছে, সব সময় 'স্যার' এই জিনিসটাই থাকবে। বুঝতে পারছেন? মানে, আপনার বয়সী বা তরুণ অভিনেতাদের বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু অজয় স্যারের সঙ্গে, আমার মনে এখনও সেই ‘স্যার’ আছে এবং আমি সেই সব মানুষের মধ্যে নই যারা নিজেদেরকে নতুন বলে দাবি করতে পারে, তবুও আমি এখনও ওঁর সামনে অনেক কম অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাই আমাদের সম্পর্কটা এমনই।'

    ‘দে দে পেয়ার দে ২’ বর্তমানে প্রেক্ষাগৃহে চলছে। স্যাকনিল্কের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ছবিটি সাত দিনে ৫৫১.১০ কোটি আয় করেছে। অংশুল শর্মা পরিচালিত এই ছবিতে অজয় দেবগণ এবং রাকুল প্রীত সিং, আর মাধবন, জাভেদ জাফরি, মিজান জাফরি, গৌতমী কাপুর এবং ঈশিতা দত্ত -সহ অনেকেই অভিনয় করেছেন।

