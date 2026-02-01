Ram Charan Twin Baby: এক সময় মা হতে চাননি রামচরণ-পত্নী, মেয়ের জন্মের ২ বছর পরই যমজ সন্তানের মা হলেন উপাসনা

Ram Charan Twin Baby: এক সময় মা হতে চাননি রামচরণ-পত্নী, মেয়ের জন্মের ২ বছর পরই যমজ সন্তানের মা হলেন উপাসনা
জল্পনাই সত্যি হলো। মেগাস্টার রাম চরণ এবং উপাসনা কোনিডেলার সংসারে এল নতুন দুই অতিথি। যমজ সন্তানের বাবা-মা হলেন এই তারকা দম্পতি। শনিবার রাতে এই খুশির খবরটি সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন স্বয়ং রাম চরণের বাবা, দক্ষিণী মেগাস্টার চিরঞ্জীবী। বড় নাতনি ক্লিন কারার পর এবার পরিবারে যমজ সদস্যের আগমনে আপ্লুত কোনিডেলা পরিবার।
শনিবার এই সুখবরটি সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিয়ে চিরঞ্জীবী লেখেন, ‘অত্যন্ত আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতাভরা হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, রাম চরণ এবং উপাসনা যমজ সন্তানের আশীর্বাদ পেয়েছে— একটি পুত্র এবং একটি কন্যা। মা এবং নবজাতকেরা দুজনেই সুস্থ ও ভালো আছে। দাদু-ঠাকুমা হিসেবে এই মুহূর্তটি আমাদের কাছে পরম আশীর্বাদ ও পবিত্র আনন্দের।’ এই বার্তার সঙ্গে চিরঞ্জীবী ও তাঁর স্ত্রী সুরেখা ভক্তদের প্রার্থনা ও ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
আসলে এই যমজ সন্তান আসার খবরটি সম্পূর্ণ আকস্মিক ছিল না। গত ২০২৫ সালের দীপাবলির সময় থেকেই অনুরাগীদের মনে দানা বেঁধেছিল জল্পনা। সেই সময় নিজের ‘সীমান্থম’ বা সাধভক্ষণের একটি ভিডিও শেয়ার করে উপাসনা লিখেছিলেন, 'এবারের দীপাবলি মানেই দ্বিগুণ উদযাপন, দ্বিগুণ ভালোবাসা এবং দ্বিগুণ আশীর্বাদ।' সেই ‘ডাবল’ শব্দটিই যে যমজ সন্তানের ইঙ্গিত ছিল, শনিবার তা স্পষ্ট হয়ে গেল।
বিয়ের পর একটানা এগারো বছর নিঃসন্তান দম্পতি ছিলেন রামচরণ-উপাসনা। মা হতে চাননি রামচরণ-পত্নী। কেরিয়ারের মধ্যগগনে দাঁড়িয়ে মাতৃত্বকে অগ্রাধিকার দিতে চাননি তিনি। উপাসনা এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন ‘মা হওয়া আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। সমাজের চাপে পড়ে বা বংশরক্ষার দোহাই দিয়ে আমি মাতৃত্বকে গ্রহণ করতে চাই না।’
২০১২ সালের জুনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন ‘আরআরআর’ খ্যাত তারকা রাম চরণ এবং অ্যাপোলো চ্যারিটির ভাইস-চেয়ারম্যান উপাসনা। বিয়ের প্রায় ১১ বছর পর তাঁদের প্রথম কন্যাসন্তান ক্লিন কারার জন্ম হয়। এবার সেই পরিবারে নতুন দুই সদস্যের আগমনে আনন্দের সীমা নেই। হায়দরাবাদের অ্যাপোলো হাসপাতালেই সন্তানদের জন্ম দিয়েছেন উপাসনা।
ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে এনটিআর জুনিয়র থেকে শুরু করে আল্লু অর্জুন— দক্ষিণী ছবির জগতের রথী-মহারথীরা শুভেচ্ছাবার্তায় ভরিয়ে দিয়েছেন দম্পতিকে। কোনিডেলা এবং রেড্ডি পরিবারে এখন শুধুই উৎসবের মেজাজ।
২০২৩ সালে ক্লিন কারার জন্মের সময় উপাসনা জানিয়েছিলেন যে, তিনি যখন মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছেন, ঠিক তখনই মা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর আজ ২০২৬-এ যমজ সন্তানের আগমনে সেই পুরোনো ‘অনিচ্ছা’র গল্পগুলো এখন কেবলই স্মৃতি। আজ উপাসনা প্রমাণ করেছেন যে, মাতৃত্ব কোনো বাধ্যবাধকতা নয়, বরং যখন নিজের ইচ্ছা ও প্রস্তুতি থাকে, তখনই তা সবচেয়ে সুন্দর উপহার হয়ে ধরা দেয়।
