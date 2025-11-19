Edit Profile
    ডিম্বাণু সংরক্ষণ করার ডাক উপাসনার, 'ব্যবসা ছাড়া কিছুই... ',নিন্দা নেট পাড়ায়

    দক্ষিণ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম অভিনেতা রাম চরণের স্ত্রী উপাসনা কোনিদেলা যে অ্যাপেলো হাসপাতালের ভাইস চেয়ারম্যান,সে কথা অনেকেই জানেন। সম্প্রতি ডিম সংরক্ষণ এবং বিয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তিনি কিছু আলোচনা করেন যা নিয়ে শুরু হয় সমালোচনা।

    Published on: Nov 19, 2025 6:25 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ডিম্বাণু সংরক্ষণ করার ডাক উপাসনার, নিন্দা নেট পাড়ায়
    ডিম্বাণু সংরক্ষণ করার ডাক উপাসনার, নিন্দা নেট পাড়ায়

    উপাসনা সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় আইআইটির সেশনের একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন যেখানে তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে যে মহিলাদের জন্য সবথেকে বড় বীমা হল ডিম সংরক্ষণ। আপনি যদি ডিম সংরক্ষণ করতে পারেন তাহলে আপনি কখন বিয়ে করবেন সেটা আপনার ওপর নির্ভর করবে। আজ আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছি এবং নিজের জন্য অর্থ উপার্জন করতে পারছি।

    আরও পড়ুন: 'আপনাদের জন্যই জোকার সাজি... ', জিতুর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান অভ্রজিতের

    ভিডিওটি পোস্ট করে উপাসনা ক্যাপশনে লেখেন, ‘আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম আপনাদের মধ্যে কতজন এখনই বিয়ে করতে চান তখন মহিলাদের থেকে পুরুষরা বেশি হাত তোলেন। মহিলাদের অনেক বেশি ক্যারিয়ার কেন্দ্রিক মনে হয়েছিল আমার। এটাই নতুন প্রগতিশীল ভারত।’ কিন্তু উপাসনার এই ক্যাপশন এবং বক্তব্য অনেকেরই ভালো লাগেনি।

    ডক্টর সুনিতা সায়াম্মাগারু যিনি কিনা আমেরিকার চিকিৎসক তিনি উপাসনার বক্তব্যের বিরোধিতা করে লেখেন, ‘ডিম্বানু সংরক্ষণ করা মহিলাদের জন্য কোন বীমা হতে পারে না। একজন মহিলা যদি একটি ডিম্বাণু ফ্রিজ করে রাখেন সে ক্ষেত্রে কিন্তু কোনও গ্যারান্টি নেই যে সেটি সফল ভ্রুণ পরিণত হবে।’

    ডক্টর রাজেশ পারিখ লেখেন, ‘ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা থাকা থাকলে ডিম্বাণু সংরক্ষণ সম্পর্কে এমন পরামর্শ দেওয়া খুব সহজ। কিন্তু এই ডিম্বাণু সংরক্ষণ করতে গিয়ে যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয় এই অর্থ দেওয়ার ক্ষমতা অনেকের থাকে না। আমরা অনেক দম্পতিদের কাঁদতে দেখেছি, অনেক পরিশ্রম করে একটি সন্তানকে তারা পৃথিবীতে আনেন। এমন কথা বলা সহজ কিন্তু তা বাস্তবে রূপান্তরিত করা সহজ নয়।’

    আরও পড়ুন: ‘খুব ভালো ভাগ্য থাকলে তবেই... ‘, ’ওয়েটিং রুম’ কতটা সমৃদ্ধ করল শুভশ্রীকে?

    কেউ কেউ আবার কটাক্ষ করে লিখেছেন, ‘আপনি তো একেবারে ব্যবসায়ীর মত কথা বলছেন। ডিম সংরক্ষণ করা হয়তো খারাপ পরামর্শ নয় কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি নিজের ব্যবসার কথা বেশি ভাবছেন মানুষের জীবনের থেকে।’ আবার কেউ কেউ লিখেছেন, ‘আপনি এত সফল ব্যবসায়ী হয়েও কেন এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করে নিলেন।’ যদিও এই সমস্ত কটাক্ষের কোন জবাব দিতে দেখা যায়নি উপাসানাকে।

