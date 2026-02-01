Edit Profile
    Ram Charan Daughter: ছিঃ! রামচরণের ২ বছরের মেয়েকে হাসপাতালের গেটে ‘শকুনের মতো’ ঘিরে ধরল জনতা-মিডিয়া!

    আনন্দের মাঝে চরম বিশৃঙ্খলা! হাসপাতালে যমজ সন্তানদের দেখতে গিয়ে ২ বছরের মেয়েসহ ‘মবড’ হলেন রাম চরণ। 

    Published on: Feb 01, 2026 5:30 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    শনিবার থেকেই খুশির হাওয়া কোনিডেলা পরিবারে। রাম চরণ ও উপাসনার কোল আলো করে এসেছে যমজ সন্তান। একইসঙ্গে ছেলে এবং মেয়ের বাবা-মা হয়েছেন তারকা দম্পতি। কিন্তু সেই আনন্দঘন মুহূর্তেই ঘটল এক অপ্রীতিকর ঘটনা। রবিবার সকালে হায়দরাবাদের অ্যাপোলো হাসপাতালে নিজের সদ্যোজাত সন্তানদের দেখতে গিয়ে চরম বিশৃঙ্খলার মুখে পড়লেন দক্ষিণী সুপারস্টার রাম চরণ। তাঁর সঙ্গে ছিল মাত্র ২ বছরের ছোট্ট মেয়ে ক্লিন কারা। কিন্তু ভিড়ের চাপে কার্যত নাকাল হতে হলো বাবা ও মেয়েকে।

    ছিঃ! রামচরণের ২ বছরের মেয়েকে হাসপাতালের গেটে ‘শকুনের মতো’ ঘিরে ধরল জনতা-মিডিয়া!

    হাসপাতাল চত্বরে রাম চরণের আগমনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সেখানে ভিড় জমান হাজার হাজার অনুরাগী এবং চিত্রসাংবাদিকরা। যমজ ভাই-বোনের সঙ্গে দিদি ক্লিন কারার প্রথম মোলাকাতের মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করতে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। ভিড় এতটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় যে, রাম চরণকে আক্ষরিক অর্থেই ঘিরে ধরে জনতা। সেই সময় রামচরণের কোলে ছিল তাঁর ২ বছরের শিশুকন্য়া। ভয়ে সিঁটিয়ে যায় সে।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, কোলে ছোট্ট ক্লিন কারাকে নিয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের ঘেরাটোপে হাসপাতালের ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করছেন রাম চরণ। মানুষের ধাক্কাধাক্কিতে ছোট্ট মেয়েটি স্পষ্টতই ভয় পেয়ে যায়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে রাম চরণকে অত্যন্ত রক্ষক ভঙ্গিতে মেয়েকে আগলে রাখতে দেখা যায়। ভিড়ের এই ‘উন্মাদনা’ দেখে নেটিজেনদের একাংশ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ভক্তদের ভালোবাসা যে মাঝে মাঝে তারকাদের কাছে যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এই ঘটনা আরও একবার তা প্রমাণ করল।

    এত কিছুর পরেও পরিবারের ভেতরে এখন শুধুই উৎসব। যমজ সন্তানদের (এক পুত্র ও এক কন্যা) আগমনে বড় নাতনি ক্লিন কারার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য মুখিয়ে ছিলেন মেগাস্টার চিরঞ্জীবী থেকে শুরু করে বাড়ির বড়রা। আপাতত মা উপাসনা এবং নবজাতকেরা সুস্থ রয়েছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। জনসাধারণের এই আচরণ নিয়ে এখনও রাম চরণের পক্ষ থেকে কোনও বয়ান না এলেও, হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পরিবারের ঘনিষ্ঠরা।

    রবিবার, নতুন বাবা-মা একটি যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে তাদের জীবনের নতুন অধ্যায় নিয়ে তাদের আনন্দ এবং আনন্দ ভাগ করে নিয়েছেন রাম বলেন, 'তিনটি সন্তানের আশীর্বাদ আমাকে কৃতজ্ঞতায় ভরিয়ে দিয়েছে। আমি আমাদের সকল ভক্ত, প্রিয়জন এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে কৃতজ্ঞ, যারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের সমর্থন করেছেন। " উপাসনা আরও যোগ করেছেন, "আমার বাবা সর্বদা বিশ্বাস করতেন যে উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাসের স্বচ্ছতা একসাথে চলে। আজ, আমি তিন সন্তানের মা হতে পেরে অবিশ্বাস্যভাবে ধন্য বোধ করছি, ঠিক যেমনটি আমরা কল্পনা করেছিলাম। আমাদের আশা হ'ল এমন শিশুদের লালন-পালন করা যারা শক্তিশালী কিন্তু সহানুভূতিশীল, সচেতন যে বিশেষাধিকার দায়িত্ব বহন করে - এবং সত্যিকারের উত্তরাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে রয়েছে।' রাম চরণ এবং উপাসনা ২০১৩ সালে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের দশ বছর পর প্রথম সন্তানের জন্ম দেন উপাসনা। বছর কয়েক যেতে না যেতেই ফের সন্তানসুখ লাভ করলেন এই দম্পতি।

