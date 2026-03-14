    ‘ওদের পতনের জন্য অপেক্ষা করছে…’, ইয়ামি-আদিত্যকে কোন সাবধানবানী দিলেন রামগোপাল?

    রামগোপাল ভর্মা আদিত্য ধরের চলচ্চিত্র নির্মাণের কৌশলের উপর তাঁর দখলদারিত্বের প্রশংসা করেছেন, বলেছেন তাঁর কাজ পর্দায় গল্প বলার পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছে।

    Mar 14, 2026, 14:33:20 IST
    By Swati Das Banerjee
    চলচ্চিত্র নির্মাতা রামগোপাল ভার্মা আদিত্য ধরের স্পাই থ্রিলার, 'ধুরন্ধর' দেখার পর থেকেই তাঁর প্রশংসা করে আসছেন। আবারও এই নির্মাতার প্রশংসা করে রামগোপাল ভার্মা বলেছেন যে আদিত্যের ক্রমবর্ধমান সাফল্য ইন্ডাস্ট্রির অনেককে ঈর্ষান্বিত করেছে, এবং তিনি দাবি করেছেন যে লোকেরা তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী, অভিনেত্রী ইয়ামি গৌতমকে ব্যর্থ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।

    ইয়ামি-আদিত্যকে কোন সাবধানবানী দিলেন রামগোপাল?
    পরিচালক মনে করেন আদিত্য ধরের প্রতি ঈর্ষান্বিত মানুষ। রেডফ-এর সাথে একটি সাক্ষাৎকারে, রামগোপাল আদিত্যের চলচ্চিত্র নির্মাণের কৌশলের ওপর তাঁর দখলদারিত্বের প্রশংসা করে বলেছেন যে তাঁর কাজ পর্দায় গল্প বলার পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছে।

    রাম বলেন, ‘আপনাকে বুঝতে হবে আদিত্য ধর সিনেমা ব্যবসায় কী করেছেন। তিনি পর্দায় গল্প বলার সম্পূর্ণ ব্যাকরণ পরিবর্তন করেছেন। আমাদের সিনেমা আর কখনও এক থাকবে না, এবং আমি সব ভাষার কথা বলছি, শুধু হিন্দি নয়। তেলেগু ভাষায়, অনেক আসন্ন বড় বাজেটের অ্যাকশন ছবি বিশাল রিসুটটিং-এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যার মানে বিশাল বাজেটগত দায়বদ্ধতা। তাই অনেকে ওদের ঘেন্না করে। ওরা সকলকে তাদের কমফোর্ট জোন থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করেছেন।'

    আদিত্য-ইয়ামি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে রামগোপাল বলেন, ‘আদিত্য ধর এবং ইয়ামি গৌতমকে অতিরিক্ত সতর্কতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। আগামী দিনে অনেক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তাঁদের। অনেকেই আছেন যারা ওদের পতনের জন্য অপেক্ষা করছে।'

    'ধুরন্ধর ২' সম্পর্কে

    আদিত্যের 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' সাম্প্রতিক বছরগুলির অন্যতম প্রতীক্ষিত হিন্দি চলচ্চিত্র। ছবিটি হামজা ওরফে জাসকিরাত - পাকিস্তানে কর্মরত এক ভারতীয় গুপ্তচরের ভূমিকায় রণবীর সিং-এর প্রত্যাবর্তন চিহ্নিত করে। এই বহু প্রতীক্ষিত সিক্যুয়েলেও আর মাধবন, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, রাকেশ বেদি এবং সারা অর্জুন অভিনয় করেছেন। প্রথম অংশ বিশ্বব্যাপী ১৩০০ কোটি আয় করে একটি মেগা সাফল্য ছিল। পরবর্তী পর্ব মুক্তি পাবে আগামী ১৯ মার্চ।

