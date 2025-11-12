Edit Profile
    'গল্পটা লক্ষ্মীকান্তপুরকে নিয়ে নয়...', ছবির নাম রাখার পেছনের গল্প বললেন রামকমল

    আর কিছুদিনের মধ্যেই বড় পর্দায় মুক্তি পাবে লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল। এই মুহূর্তে নিজের ছবির প্রচারে ভীষণ ব্যস্ত রাম কমল মুখোপাধ্যায়। ছবির প্রচারের উদ্দেশ্যে সায়নী ঘোষ এবং চান্দ্রেয়ীকে নিয়ে লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালে যাত্রা করলেন রাম কমল। এ যেন অভিনব এক যাত্রা।

    Published on: Nov 12, 2025 7:30 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    আর কিছুদিনের মধ্যেই বড় পর্দায় মুক্তি পাবে ‘লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল’। এই মুহূর্তে নিজের ছবির প্রচারে ভীষণ ব্যস্ত রাম কমল মুখোপাধ্যায়। ছবির প্রচারের উদ্দেশ্যে সায়নী ঘোষ এবং চান্দ্রেয়ীকে নিয়ে লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালে যাত্রা করলেন রাম কমল। এ যেন অভিনব এক যাত্রা।

    ছবির নাম রাখার পেছনের গল্প বললেন রামকমল
    ছবির নাম রাখার পেছনের গল্প বললেন রামকমল

    দুই অভিনেত্রীকে নিয়ে শিয়ালদহ থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল চেপে সোজা গন্তব্যে পৌঁছলেন পরিচালক। ট্রেন থামতেই সকলের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘কেমন লাগলো? আমরা কিন্তু রোজই এই যাতায়াত করি। আমাদের এটাই কাজ।’ এরপরেই নিজের ছবির নাম নিয়ে কথা বলেন পরিচালক।

    রাম কমল বলেন, ‘এই গল্পটা কিন্তু লক্ষ্মীকান্তপুরের গল্প নয়। এই গল্পটা একটা লোকাল অর্থাৎ ট্রেনের যাত্রীদের গল্প। এমন অনেক লোকাল রয়েছে যেখানে প্রতিদিন শহরতলি এবং মফস্বল এলাকা থেকে বহু মানুষ একটি বড় শহরে আসেন এবং সেই বড় শহরটি চালান।’

    টলিউড অনলাইনের দ্বারা পোস্ট করা ভিডিয়োয় দেখা যায় পরিচালক বলছেন, ‘এই গল্পটা প্রতিদিন লড়াই করতে থাকা হাজার হাজার মানুষের। এমন অনেক মানুষের যারা প্রতিদিন ট্রেনে করে শহরে আসেন রোজগারের জন্য। এই গল্পে আপনি শুধু পরিশ্রম নয়, পাবেন ভালোবাসা এবং মায়ার টান।’

    আগামী ২১ নভেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পাবে রাম কমল মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ছবি ‘লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল’। পূর্বে ৭ তারিখ নির্ধারণ করা হলেও পরে সেটি পাল্টে দেওয়া হয়। এই ছবিতে দেখতে পাওয়া যাবে একগুচ্ছ তারকাকে অভিনয় করতে দেখতে পাওয়া যাবে।

    এই সিনেমায় প্রথম দম্পতির ভূমিকা অভিনয় করবেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এবং কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সঙ্গে থাকবেন পাওলি দাম। দ্বিতীয় দম্পতির ভূমিকায় অভিনয় করবেন সঙ্গীতা সিনহা এবং ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, সঙ্গে চান্দ্রেয়ী ঘোষ। তৃতীয় দম্পতির ভূমিকায় এই প্রথম জুটি বাঁধবেন রাজনন্দিনী এবং জন ভট্টাচার্য। সঙ্গে সায়নী ঘোষ।

    ছবি প্রসঙ্গে

    ছবিতে প্রথম দম্পতি অর্থাৎ কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের একটি ছাপোসা জীবন ছিল যা সম্পূর্ণ পাল্টে যায় কৌশিকের অসুস্থতার পর। অন্যদিকে ইন্দ্রনীল এবং সঙ্গীতা নিজেদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে ব্যস্ত কিন্তু বয়স্ক বাবাকে নিয়ে জেরবার ইন্দ্রনীল। তৃতীয় দম্পতি অর্থাৎ রাজনন্দিনী এবং জন দুজনেই নতুন বিবাহিত দম্পতি কিন্তু রাজনন্দিনীর চরিত্রটি চায় বাড়িতে কেউ তার কাজে সহায়তা করুক।

    এবার গল্পের মোড় ঘুরে যায় যখন লক্ষীকান্তপুর গ্রাম থেকে শহরে আসে তিন মহিলা। এই তিন মহিলার চরিত্রে অভিনয় করেছেন পাওলি দাম, সায়নী ঘোষ এবং চান্দ্রেয়ী ঘোষ। তিন দম্পতির বাড়িতে কাজ শুরু করে এই তিন মহিলা। কিন্তু এখানেই গ্রামের সরলতার সঙ্গে শহুরে জটিলতার দ্বন্দ্ব তৈরি হয়ে যায়।

