মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির মধ্যেই দুবাই ফিরছেন রাম, 'কোনও উপায় নেই...', কেন বললেন তিনি?

এখনও পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা রয়েছে তুঙ্গে। এই উত্তেজনার মধ্যে যখন একের পর এক মানুষ দুবাই ছেড়ে ভারতে ফিরে আসছেন তখন ভারত থেকে আবার দুবাইয়ে ফিরে যেতে চাইছেন রাম কাপুর। কিন্তু কেন? যেখানে এখনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি, সেখানে কেন ফিরে যেতে চাইছেন রাম?
সম্প্রতি দ্যা টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে রাম জানিয়েছেন, বুর্জ খলিফায় তাঁর বাড়িতে কিছু কাজ চলছে, এটা এখনও অসমাপ্ত আছে, তাই তিনি দুবাই ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। মাত্র দুই সপ্তাহ আগেই তিনি স্ত্রীর সঙ্গে দুবাই গিয়েছিলেন কিন্তু পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার কারণে ফিরে এসেছিলেন ভারতে।
রাম বলেন, ‘গতবার আমরা ওখানে এক সপ্তাহ ছিলাম। আমি ভেবেছিলাম মুম্বই ফিরে পরিস্থিতির শান্ত হওয়ার অপেক্ষা করব। তারপর আবার বাড়ির কাজ শুরু করব। কিন্তু এখন আর কোনও উপায় নেই। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই বরং আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এটা কয়েক মাসের বেশিও চলতে পারে। তাই যদি হয়, আমি আর দেরি করতে পারব না। পরিস্থিতি খারাপ হলেও আমাকে গিয়ে পরিকল্পিত সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে।’
রাম আরও বলেন, ‘বুর্জ খলিফায় আমি একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাড়িতে কাজ করার অনুমতি পেয়েছি। আমি হয়তো সময় সীমা বাড়ানোর অনুরোধ করতাম কিন্তু এই পরিস্থিতি কত দিন চলবে তা আমরা জানি না। তাই আগের পরিকল্পনা মতই কাজ চালিয়ে সেটা সময়মতো শেষ করার চেষ্টা করছি। ওখানে আমার যে পরিচিতরা রয়েছেন, তারাও যথাসম্ভব নিজেদের জীবনের স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছেন। এটি হয়তো কোনও আদর্শ পরিস্থিতি নয় কিন্তু আমি আতঙ্কিত হচ্ছি না।’
রাম জানিয়েছেন, এবার তিনি একাই দুবাই যাবেন। স্ত্রী গৌতমী কাপুর থাকবেন মুম্বইতে। মঙ্গলবার তিনি দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে সেখানে কাজ করে আবার ফিরে আসবেন দেশে।