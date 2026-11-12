ramayana Box Office Day 7: ১ম সপ্তাহেই ৫০০ কোটির ক্লাবে ‘রামায়ণ’! পাঠান, গদর ২-কে পিছনে ফেলল রণবীরের ছবি

ramayana Box Office Day 7: ১ম সপ্তাহেই ৫০০ কোটির ক্লাবে ‘রামায়ণ’! পাঠান, গদর ২-কে পিছনে ফেলল রণবীরের ছবি
দীপাবলির ছুটির আমেজ কাটলেও বক্স অফিসে ঝড় অব্যাহত ‘রামায়ণ’-এর। মুক্তির প্রথম সপ্তাহেই ভারতে ৫০০ কোটির গণ্ডি পেরিয়ে গেল রণবীর কাপুর ও যশ অভিনীত এই ছবি। এরই সঙ্গে ‘গদর ২’, ‘পাঠান’ এবং ‘অ্যানিম্যাল’-এর মতো ব্লকবাস্টার ছবির লাইফটাইম কালেকশনকেও ছাপিয়ে যাওয়ার পথে ছবিটি।
দীপাবলির ছুটির মরশুম শেষ। সিনেমা হলগুলিও ফিরেছে স্বাভাবিক কর্মব্যস্ততায়। কিন্তু বক্স অফিসে ‘রামায়ণ’-এর দাপট একটুও কমেনি। সপ্তাহের মাঝের দিনেও দর্শক টানতে সফল রণবীর কাপুর ও যশ অভিনীত এই ছবি। মুক্তির প্রথম সপ্তাহেই ভারতের বাজারে ৫০০ কোটির মাইলফলক পেরিয়ে গিয়েছে ছবিটি। শুধু তাই নয়, আয়ের নিরিখে একাধিক ব্লকবাস্টার ছবিকে পিছনে ফেলার পথে ‘রামায়ণ’।
প্রথম সপ্তাহেই রেকর্ড আয়
মুক্তির প্রথম দিন ৬৪.৮৫ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল ‘রামায়ণ’। ছবির বিপুল বাজেট এবং প্রত্যাশার তুলনায় এই অঙ্ক কিছুটা কম হলেও পরবর্তী দিনগুলিতে ছবির ব্যবসায় ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত মেলে। প্রথম সপ্তাহান্তে ভারতের বাজারে ছবির নিট আয় পৌঁছয় ২৩৯ কোটি টাকায়।
এরপর সোমবার ও মঙ্গলবার কার্যত নজিরবিহীন ব্যবসা করে ছবিটি। সোমবার ১০৭ কোটি এবং মঙ্গলবার ৯৪ কোটি টাকা নিট আয় করে ‘রামায়ণ’। ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে এই দু’দিনের সংগ্রহই সর্বোচ্চ বলে দাবি করা হচ্ছে। যদিও সোমবার গোবর্ধন পুজো এবং মঙ্গলবার ভাইফোঁটার ছুটির সুবিধা পেয়েছিল ছবিটি, বুধবারও সেই গতি বজায় রাখে রণবীর-যশের ছবি। ওই দিন ভারতে ৭০.৬৫ কোটি টাকা নিট আয় করেছে ‘রামায়ণ’। ফলে দেশের বাজারে ছবির মোট নিট সংগ্রহ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১১ কোটি টাকা।
শুরুতে হিন্দি সংস্করণের হাত ধরেই মূলত ব্যবসা বাড়ছিল ছবিটির। তবে এবার ডাব করা সংস্করণগুলিও উল্লেখযোগ্য আয় করতে শুরু করেছে। ভারতের চারটি ডাব করা সংস্করণ মিলিয়ে ১০০ কোটি টাকার বেশি নিট ব্যবসা করেছে ‘রামায়ণ’। হিন্দি ছবির ক্ষেত্রে এই নজিরও প্রথম।
‘পাঠান’, ‘গদর ২’-কে টেক্কা
বুধবারই ৫০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করেছে ‘রামায়ণ’। এর আগে হিন্দি ছবির ক্ষেত্রে এই অঙ্ক পেরনোর নজির গড়েছিল ‘পাঠান’। তবে রণবীরের ছবিটি মুক্তির প্রথম সপ্তাহেই সেই মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেছে। বৃহস্পতিবার ছবিটির লক্ষ্য ‘গদর ২’, ‘পাঠান’ এবং ‘অ্যানিম্যাল’-এর মতো ব্লকবাস্টার ছবির ভারতের বাজারে মোট লাইফটাইম কালেকশনকে ছাপিয়ে যাওয়া।
তবে ছবিটির সামনে এখনও বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কারণ, ‘রামায়ণ’-এর নির্মাণ বাজেট প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা বলে জানা গিয়েছে। ফলে বিপুল বাজেটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লাভের মুখ দেখতে হলে আগামী দিনগুলিতেও এই ব্যবসার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।
‘রামায়ণ’ সম্পর্কে কিছু কথা
নমিত মালহোত্রার প্রাইম ফোকাস স্টুডিয়োজ়, ডিএনইজি এবং যশের মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনসের যৌথ প্রযোজনায় তৈরি হয়েছে ‘রামায়ণ’। এটি দুই পর্বের ছবির প্রথম ভাগ। এখানে রামের চরিত্রে রণবীর কাপুর, সীতার ভূমিকায় সাই পল্লবী, রাবণের চরিত্রে যশ এবং লক্ষ্মণের ভূমিকায় রবি দুবে অভিনয় করেছেন। ২০২৬ সালের ৫ নভেম্বর বিশ্বজুড়ে মুক্তি পেয়েছে ছবির প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় ভাগ মুক্তি পাওয়ার কথা ২০২৮ সালের দীপাবলিতে।
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