    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    শোলের থেকেও ভালো ধুরন্ধর ২! স্পিলবার্গ-নোলানকে ছবি দেখার পরামর্শ রাম গোপালের

    ধুরন্ধর ২-এর উন্মাদনার মধ্যে, রাম গোপাল ভার্মা ছবিটি সম্পর্কে তাঁর রায় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, এই সিনেমাটি শোলের চেয়ে ১০০ গুণ ভালো এবং হলিউড চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সমস্ত কাজ ছেড়ে এই ছবিটি দেখা উচিত।

    Mar 18, 2026, 13:54:14 IST
    By Tulika Samadder
    ‘ধুরন্ধর ২’ মুক্তির আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি, আর ইতিমধ্যেই ইন্টারনেটে ছবিটিকে ঘিরে তুমুল উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। এই আবহেই চলচ্চিত্র নির্মাতা রাম গোপাল বর্মা ‘ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ’ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, ছবিটি ঘিরে এমন এক ক্রেজ তৈরি হয়েছে যে এর প্রতিটি দিক দেখে মনে হচ্ছে এটি ‘শোলে’র থেকে ১০০ গুণ বেশি দুর্দান্ত হবে। রামগোপাল বর্মা খোলামেলা ভাবে ছবির প্রশংসা করে জানান, এই সিনেমা এক নতুন যুগের সূচনা করবে। পরিচালক আদিত্য ধরেরও প্রশংসা করেছেন রাম গোপাল এবং পাশাপাশি স্টিভেন স্পিলবার্গ ও ক্রিস্টোফার নোলান-কে ‘ধুরন্ধর ২’ দেখার পরামর্শ দিয়েছেন।

    ধুরন্ধর ২।
    মুগ্ধ রাম গোপাল বর্মা

    রাম গোপাল লিখেছেন, ‘Dhurandhar2-র নানা দিক, যেমন বক্স অফিস সংগ্রহের প্রত্যাশা, দর্শকদের উন্মাদনা, সামাজিক প্রভাব, সিনেমার ব্যাকরণ ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা কিংবা সামগ্রিকভাবে এর মনস্তাত্ত্বিক অডিও-ভিজ্যুয়াল ইমপ্যাক্ট—সব কিছু মিলিয়ে মনে হচ্ছে এটি ‘শোলে’র চেয়ে ১০০ গুণ বেশি দুর্দান্ত ছবি হবে। 'মুঘল-এ-আজম' থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তৈরি হওয়া সব বড় সিনেমা হবে মনে হচ্ছে। এটি এক নতুন সিনেমাটিক যুগের জন্ম এবং এর আগে যা কিছু ছিল, তার সমাপ্তি।’

    স্পিলবার্গ-নোলানকেও দেখার পরামর্শ

    তিনি আরও লিখেছেন, ‘এখন থেকে 'পরিচালক' শব্দের বানানই আদিত্য ধরের নাম দিয়ে শুরু হবে। এমনকী স্টিভেন স্পিলবার্গ এবং ক্রিস্টোফার নোলান-এর পক্ষেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে তাঁদের সব কাজ ফেলে দিয়ে ধুরন্ধর ২-এর ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো দেখা।’

    ধুরন্ধর ২-এর ক্রেজ তুঙ্গে

    'ধুরন্ধর ২'-এর মোট রানটাইম ৩ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট। ১৯ মার্চ মুক্তির আগে ১৮ মার্চ থেকে এর পেইড প্রিভিউ শো শুরু হবে। Sacnilk-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, পেইড প্রিভিউ থেকেই ছবিটি ইতিমধ্যে ৪৪.২৫ কোটি টাকা আয় করে ফেলেছে, যার মধ্যে ব্লক সিটও অন্তর্ভুক্ত। ছবিটিকে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন ‘এ’ সার্টিফিকেট দিয়েছে। টি-সিরিজ ইতিমধ্যেই ছবির ৫টি গানের অ্যালবাম প্রকাশ করেছে। জানা যাচ্ছে, ছবিতে দর্শকদের জন্য একাধিক চমকও রাখা হয়েছে। ট্রেড বিশেষজ্ঞদের মতে, মুক্তির প্রথম দিনেই ছবিটি বিশ্বজুড়ে ১০০ কোটি টাকার উপর ব্যবসা করতে পারে।

