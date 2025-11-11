Edit Profile
    'চায়ের দোকান খুলতেই পারি' - দিল্লিতে বিস্ফোরণের পরে মোদীর কোন টুইট নিয়ে খোঁচা দেবের প্রযোজকের?

    Published on: Nov 11, 2025 3:06 PM IST
    By Sayani Rana
    সোমবার বিস্ফোরণ হয় দিল্লির লালকেল্লায়। এই ঘটনার পর দেশজুড়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। আর এই বিস্ফোরণের ফলে দেশে নানা জায়গা জারি হয় হাই অ্যালার্ট। সমাজমাধ্যমেও এই নিয়ে নানা লেখালিখি শুরু হয়। অনেকে কেন্দ্র সরকারের সমালোচনাও করেছেন। আর এবার টলিপাড়ার প্রযোজক রানা সরকারও সেই পথেই হাঁটলেন।

    দিল্লিতে বিস্ফোরণের পরে মোদীর কোন টুইট নিয়ে খোঁচা রানার?
    মঙ্গলবার রানা একটি পোস্ট করেন সমাজমাধ্যমে। সেখানে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ২০১৪ সালের একটি ট্যুইট ভাগ করে নিতে দেখা যায়। ২০১৪ সালের ২৯ এপ্রিল নরেন্দ্র মোদী একটি ট্যুইট করে লিখেছিলেন যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, ‘ভারতের একটা শক্তিশালী সরকার দরকার। মোদীর কোনও সমস্যা নেই। আমি ফিরে যেতেই পারি এবং একটা চায়ের দোকান খুলতে পারি। কিন্তু, আমার জাতিকে আমি আর কষ্ট সহ্য করতে দেব না।’

    এই ট্যুইটটি একটি স্ক্রিনশট সমাজমাধ্যমে শেয়ার করে ক্যাপশনে রানা লেখেন, ‘ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।’ তারপর ব্লাস্ট, দিল্লি, সেফটি, ভারত-সহ একাধিক হ্যাশট্যাগ দেন। আসলে ২০১৪ প্রধানমন্ত্রী বলা কথার রেশ টেনে বিজেপি সরকারের সমালচনা করেন প্রযোজক। এই পোস্টের মাধ্যমে রানা সোমবারের বিস্ফোরণের পর ভারতের সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন।

    প্রসঙ্গত, দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা বেজে ৫৫ মিনিট নাগাদ। সেই ঘটনায় অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়। জখম হন আরও অনেকে। এই বিস্ফোরণের ১০ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশের ডগ স্কোয়াড। মোতায়েন করা হয় এনএসজি। তড়িঘড়ি সেখানে ফরেন্সিক দল পাঠানো হয় নমুনা সংগ্রহের জন্য। দিল্লি পুলিশ প্রাথমিক ভাবে জানায়, ঘটনাস্থলে থেকে উদ্ধার হওয়া কোনও জখম ব্যক্তির শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত দেখা যায়নি। তবে এই বিস্ফোরণ যে নাশকতার জেরেই ঘটেছে, তা স্পষ্ট হয়ে যায় তদন্ত এগোতেই।

    রানা সরকারের পোস্ট
    ১০ নভেম্বর রাত থেকে কলকাতা সহ দেশের নানা জায়গায় শুরু হয়েছিল নাকা চেকিং। এরই সঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্তেও উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, পাকিস্তান এবং নেপাল সীমান্তেও জারি হয়েছে উচ্চ সতর্কতা। জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা।

    উল্লেখ্য, দিল্লি বিস্ফোরণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এবার পাকিস্তান থেকেও উঠে এল এক বিস্ফোরণের খবর। জানা গিয়েছে, ইসলামাবাদে এক গাড়ি বিস্ফোরণের জেরে সেখানে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

    News/Entertainment/'চায়ের দোকান খুলতেই পারি' - দিল্লিতে বিস্ফোরণের পরে মোদীর কোন টুইট নিয়ে খোঁচা দেবের প্রযোজকের?
