Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    টলিপাড়ায় ভয়ঙ্কর দুর্নীতির অভিযোগে পুলিশের দ্বারস্থ হবেন পরিচালক-প্রযোজকরা? মুখ খুললেন রানা

    রেটিং ছবির প্রোমোশনকে অনেকটা প্রভাবিত করে। তাই প্রযোজকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে কেউ রেটিং ম্যানুপুলেট করছেন। কোনও এজেন্সির মাধ্যমে কি এই ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে? এমন করা হয়েছে? এবার উত্তর খুঁজতেই এবার পুলিশ ডাকতে পারেন টলিপাড়ার পরিচালক-প্রযোজকরা! মুখ খুললেন রানা।

    Published on: Dec 31, 2025 2:49 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বছর শেষে টলিপাড়ায় বেশ কয়েকটি ছবি মুক্তি পেয়েছে। তাঁর মধ্যে বুক মাই শো-তে সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’-এর রেটিং ৪.৯। বেশ কিছু দর্শক বুক মাই শো-তে ছবিটাকে দশে এক রটিং দিয়েছে। অন্যদিকে ‘প্রজাপতি টু’-এর রেটিং ৯.১, ‘মিতিন একটি খুনির সন্ধানে’ ছবির রেটিং ৮.২। রেটিং ছবির প্রোমোশনকে অনেকটা প্রভাবিত করে। তাই প্রযোজকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে কেউ রেটিং ম্যানুপুলেট করছেন। কোনও এজেন্সির মাধ্যমে কি এই ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে? এমন করা হয়েছে? এবার উত্তর খুঁজতেই এবার পুলিশ ডাকতে পারেন টলিপাড়ার পরিচালক-প্রযোজকরা!

    টলিপাড়ায় বড় দুর্নীতির অভিযোগে পুলিশের দ্বারস্থ হবেন পরিচালক-প্রযোজকরা? মুখ খুললেন রানা
    টলিপাড়ায় বড় দুর্নীতির অভিযোগে পুলিশের দ্বারস্থ হবেন পরিচালক-প্রযোজকরা? মুখ খুললেন রানা

    আরও পড়ুন: বক্সঅফিসে শুভশ্রীকে মাত দিলেন কোয়েল! ৬ দিনে ঘরে কত কোটি তুলল দেবের 'প্রজাপতি ২'?

    এই প্রসঙ্গে TV9 বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’-এর প্রযোজক রানা সরকার বলেন, ‘এমন হতে পারে, কেউ ইচ্ছা করে এমন করাচ্ছে। আবার এমনও হতে পারে, কেউই এমন করাচ্ছে না। ঠিক কী হচ্ছে, সেটা জানার জন্যই তদন্তের প্রয়োজন। কোনও এজেন্সি এমন কাজের সঙ্গে যুক্ত কিনা, সেটাই জানা দরকার। সোশ্যাল মিডিয়ায় বহু ধরনের ক্রাইম হয়। বাংলা ছবির সঙ্গে এমন কোনও অন্তর্ঘাত হচ্ছে কিনা, সেটা জানা দরকার। তাই আমরা সকলে মিলেই লালবাজারে পুলিশ কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হব।’

    আরও পড়ুন: ‘না হলে হয়তো দিদি বিয়েটা হতেও দেবেন না…', অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলা বিয়েতে বিশেষ শর্ত মমতার

    তবে কিছুদিন আগেই এক সাক্ষাৎকারে দেব বলেছিলেন রেটিং কেনা যায়। বর্তমানে বক্স অফিস কালেকশন বাড়িয়ে বলা নিউ-নরম্যাল। তাঁর সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে রানা একটি পোস্ট করেছিলেন। তাই এক্ষেত্রে কি তাঁর সন্দেহের তালিকায় দেব বা তাঁর অনুরাগীরা রয়েছেন?

    আরও পড়ুন: মধ্যপ্রাচ্যে নিষিদ্ধ ‘ধুরন্ধর’, কোটি কোটি টাকা ক্ষতির মুখে রণবীরের ব্লকবাস্টার ছবি! মুখ খুললেন ছবির পরিবেশক

    এই প্রসঙ্গে রানা বলেন, ‘দেবের সঙ্গে আমাদের সকলের যা সম্পর্ক, তাতে তিনি এমন করতে পারেন বলে মনে হয় না। এমন হতে পারে, কোনও তৃতীয় পক্ষ এমন ষড়যন্ত্র করছেন, যাতে দেবের দিকে আঙুল ওঠে। রাজনৈতিক কারণে দেবের অনেক বিরোধী রয়েছে। এটা কোনও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র কিনা, সেটা খতিয়ে দেখতে হবে।’ তবে এই প্রসঙ্গে দেবকে কিছু বলতে শোনা যায়নি।

    আরও পড়ুন: 'থ্রি ইডিয়টস'-এর সিক্যুয়েল কি আসবে? 'এটা বোকামি…', যা বললেন মাধবন

    News/Entertainment/টলিপাড়ায় ভয়ঙ্কর দুর্নীতির অভিযোগে পুলিশের দ্বারস্থ হবেন পরিচালক-প্রযোজকরা? মুখ খুললেন রানা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes