Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সীতা থেকে লেডি ম্যাকবেথ, সিনেমার পাশাপাশি এবার কি থিয়েটারে শুভশ্রী? জবাব দিলেন রানা

    কখনও তিনি দময়ন্তী, তো কখনও তিনি দেবী সীতা, আবার কখনও তিনি লেডি ম্যাকবেথ। নানা রূপে, নানা রঙে এবার মঞ্চে নিজেকে মেলে ধরলেন শুভশ্রী! তাহলে কী এবার সিনেমার পাশাপাশি থিয়েটার করছেন নায়িকা?

    Updated on: Dec 06, 2025 7:38 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কখনও তিনি দময়ন্তী, তো কখনও তিনি দেবী সীতা, আবার কখনও তিনি লেডি ম্যাকবেথ। নানা রূপে, নানা রঙে এবার মঞ্চে নিজেকে মেলে ধরলেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়! তাহলে কী এবার সিনেমার পাশাপাশি থিয়েটার করছেন নায়িকা?

    সীতা-লেডি ম্যাকবেথ, সিনেমার পাশাপাশি এবার কি থিয়েটারে শুভশ্রী? জবাব দিলেন রানা
    সীতা-লেডি ম্যাকবেথ, সিনেমার পাশাপাশি এবার কি থিয়েটারে শুভশ্রী? জবাব দিলেন রানা

    হ্যাঁ থিয়েটারই করছেন তবে তিনি নন, সৃজিত মুখোপাধযায়ের ছবির নটী বিনোদিনী। কিছু দিনের মধ্যেই বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে…'। এই ছবিতেই বিনোদিনীর ভূমিকায় নায়িকাকে দেখা যাবে। বিনোদিনীর জীবনেও শ্রী চৈতন্যদেবের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। মঞ্চে তাঁর শ্রী চৈতন্যলীলা দেখে মুগ্ধ হয়ে ছিলেন শ্রী শ্রী পরমহংসদেব স্বয়ং। আর সেই চৈতন্যলীলার সূত্র ধরেই সৃজিতের ছবিতে বিনোদিনীর উপাখ্যান আসে।

    কিন্তু তাঁকে যে আরও অন্যান্য চরিত্রের সাজেও দেখা যাবে তা আগে প্রকাশ্যে আসেনি। এবার সেই সব চরিত্রের ছবি সামনে আনলেন প্রযোজক রানা সরকার। সেখানে শুভশ্রীকে মোট তিনটি লুকে দেখা যায়। প্রথম লুক ছিল লেডি ম্যাকবেথের। এই সাজে নায়িকার দুটি ছবি সামনে আনা হয়। প্রথম ছবিতে রক্তমাখা অবস্থায় দেখা যায় নায়িকাকে, দ্বিতীয় ছবি সাদা ও সোনালি রঙে গাউন, মাথায় লাল পরচুলায় দেখা মেলে তাঁর।

    তারপরের ছবিতে গেরুয়া বসন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বড় লাল সিঁদুরের টিপ আর সিঁথি ভর্তি চওড়া সিঁদুরে দেখা মেলে নায়িকার। শেষ ছবিতে সোনালি রঙের ব্লাউজ, লাল ওড়না, মাথায় টিকলি পরে দময়ন্তীর সাজে ধরা দেন নায়িকা। ছবিগুলি পোস্ট করে রানা সরকার লেখেন, ‘সে চলে গেলেও থেকে যাবে: বিনোদিনী দাসী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণর আশীর্বাদ ধন্য বিনোদিনী দাসী সারা জীবনে অভিনয় করেছেন শুধু শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে নয়, কখনও সীতা, কখনও দময়ন্তী কখনও লেডি ম্যাকবেথ। আরও কত চরিত্র মঞ্চে ফুটিয়ে তুলেছিলেন নাট্যচার্য্য গিরিশ ঘোষের সুযোগ্যা শিষ্যা নটী বিনোদিনী। প্রভু জগন্নাথের আশীর্বাদ ধন্য, আমার বোন, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় চরিত্রায়ন করলো বিনোদিনী দাসীর করা সবকয়টি চরিত্রের, এখন সিনেমাচার্য্য সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য বাধ্য ছাত্রী হয়ে...।'

    তিনি আরও লেখেন, 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে…’ আমাদের স্বপ্নের সিনেমা, আমরা চেষ্টা করছি পাঁচশো বছরের ইতিহাসকে এক মহামানবের জীবনকে পর্দায় ধরে রাখতে। বিনোদিনীর চরিত্রে শুভশ্রীর বিভিন্ন লুক দেওয়া হল, আজকে রিলিজ হওয়া কবীর সুমনের গানের ভিডিয়োতেও এই রূপে আপনারা শুভশ্রীকে দেখতে পাবেন। এই সিনেমায় অসাধারন কাজ করেছেন সাবর্ণি দাস, সোমনাথ কুন্ডু ও হেমা মুন্সি। গান শুনুন, শোনান ও সিনেমা দেখুন এই বড়দিনে।

    News/Entertainment/সীতা থেকে লেডি ম্যাকবেথ, সিনেমার পাশাপাশি এবার কি থিয়েটারে শুভশ্রী? জবাব দিলেন রানা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes