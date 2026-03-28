‘আমাদের সবার সঙ্গে সবার বন্ধুত্ব আছে…’! পিয়াকে পাশে নিয়ে বার্তা রাণার

‘আমাদের সবার সঙ্গে সবার বন্ধুত্ব আছে…’! পিয়াকে পাশে নিয়ে বার্তা রাণার
কদিন আগেই টলিউডের ভিতরের কোন্দল উঠে এসেছিল খবরের শিরোনামে। রাণা সরকার বনাম পিয়া সেনগুপ্তর লড়াই নিয়ে জলঘোলা কম হয়নি। তবে সেই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পর, শনিবার ২৮ মার্চ মিটিংয়ে ফের মুখোমুখি হয়েছিলেন দুজনে। আর মিটিং শেষ করে বেরিয়েই দুজনে দিলেন বন্ধুত্বের বার্তা।
ইম্পা সভাপতি পিয়া সেনগুপ্তকে পাশে নিয়েই প্রযোজক রাণা সরকারের বার্তা, ‘আমাদের সবার সঙ্গে সবার বন্ধুত্ব আছে, আমাদের রিলিজের সময় শো নিয়ে গন্ডগোল হবেই। কিছু কিছু সময় হয়, আমরাও তো মানুষ। রিয়্যাক্ট করে ফেলি।’
এদিকে, রাণা সরকারের এই ‘বন্ধুত্বের’ বক্তব্য এল, তাঁর ছবি ‘গুন গুন করে মহুয়া’র সেটে হামলার ২৪ ঘণ্টা পর। শুক্রবার প্রযোজক রানা সরকারের প্রযোজনায় মহুয়া রায়চৌধুরীর বায়োপিকের শুটিং শুরু হতেই সেটে তৈরি হয় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি। শুটিং চলাকালীন আচমকাই কয়েকজন ‘লাইট কেয়ারটেকার’ সেটে ঢুকে পড়েন। আর তাঁরা এসে ভাঙচুর চালায় বলে অভিয়োগ করেছিলেন রাণা। ‘লাইট কেয়ারটেকার’দের বক্তব্য ছিল, দীর্ঘদিনের বকেয়া পারিশ্রমিকের দাবিতেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরা। এরপর ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে। প্রসঙ্গত, এই ঘটনা ঘটার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া আসে। তিনি গোটা ঘটনার নিন্দা করেন। খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।
কী নিয়ে লেগেছিল ঝামেলা?
১১ মার্চ ছিল টলিউডে স্ক্রিনিং কমিটির মিটিং। মিটিং শেষে সাংবাদিক বৈঠকে স্ক্রিনিং কমিটির তরফে ধিক্কার জানানো হয়, স্ক্রিনিং কমিটিরই সদস্য রানা সরকারকে। রাণা তাঁর ফেসবুক একটি পোস্টে লিখেছিলেন যে, হল মালিকদের ব্যবসায়িক ক্ষতির কারণ প্রাইম টাইমে বাংলা ছবি চালানো বাধ্যতামূলক এটা নয়, বরং এর মধ্যে রয়েছে কোনও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।
এরপর রানা ফেসবুকে পিয়া সেনগুপ্তর দিকে আঙুল তোলেন। সারসরি আক্রমণ করেন। লেখেন, ‘স্ক্রিনিং কমিটির প্রেসিডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও পিয়া সেনগুপ্ত সাম্প্রতিক অতীতে যা যা পক্ষপাতিত্ব করেছেন সেটাকেও কি তীব্র ধিক্কার জানাবো নাকি ইগনোর করে দেব? যেভাবে দেব-কে অপমান করা হয়েছে খুলে বলবো? নাকি ইগনোর করব?’
এরপর বনি প্রসঙ্গ টেনে আরও লেখেন, ‘যেভাবে নিজের ছেলের সিনেমা চালানোর জন্য সিনেমা হল মালিকদের থ্রেট করেছেন সেটা বলব? নাকি ইগনোর করব? স্ক্রিনিং কমিটির ভেতরের কথা বাইরে প্রকাশ করে দিচ্ছে, তার দায় স্ক্রিনিং কমিটির প্রেসিডেন্টের, সেটাকে কি ধিক্কার জানাবো না ইগনোর করব?’
এরপরও দু পক্ষ নানা ধরনের মন্তব্য করতে থাকে একে-অপরের বিরুদ্ধে। তবে মাস শেষ হওয়ার আগেই দু পক্ষের ‘বন্ধুত্বের বার্তা’য় খানিক স্বস্তি পেল টলিউড! এখন প্রশ্ন, বাংলা ছবির ক্যালেন্ডার তৈরি নিয়ে যে এত কাণ্ড শুরু হয়েছিল, সেই সমস্যা কি আদৌ মিটবে!
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।