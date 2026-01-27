Ranjoy: বিয়ের বাকি মাত্র ১৮ দিন! আচমকা অসুস্থ রণজয়, চিন্তায় কনে শ্য়ামৌপ্তি, কী হয়েছে?

Ranjoy: বিয়ের বাকি মাত্র ১৮ দিন! আচমকা অসুস্থ রণজয়, চিন্তায় কনে শ্য়ামৌপ্তি, কী হয়েছে?
১৪ ফেব্রুয়ারি অভিনেত্রী শ্যামৌপ্তি মুদলির সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়ার কথা তাঁর। কিন্তু তার আগেই প্রবল জ্বরে কাবু রণজয়।
ক্যালেন্ডার বলছে আর মাত্র কয়েকটা দিন, তার পরই প্রেমের দিন অর্থাৎ ১৪ ফেব্রুয়ারি চার হাত এক হবে রণজয় বিষ্ণু এবং শ্যামৌপ্তি মুদলির। কিন্তু বিয়ের প্রস্তুতির চূড়ান্ত ব্যস্ততার মাঝেই ছন্দপতন। আচমকাই জ্বরে শয্যাশায়ী টলিপাড়ার জনপ্রিয় নায়ক রণজয়।
সোমবারই তথাগত সোশ্য়ালে রণজয়-শ্য়ামৌপ্তিকে আইবুড়ো ভাত খাওয়ানোর ঝলক শেয়ার করেছিলেন। বিয়ে যখন আসন্ন, হঠাৎ কী হয়েছে হবু বরের? কিছুদিন আগেই রণজয় জানিয়েছিলেন টনসিল বেড়েছে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লেগেছে। তার মাঝেই ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে অসুস্থতার খবর দেন রণজয়। অভিনেতা জানিয়েছেন, ছোটবেলা থেকেই তাঁর ঠান্ডা লাগার ধাত রয়েছে। সামান্য আবহাওয়া বদল হলেই সর্দি-কাশিতে ভোগেন তিনি। তবে এবার জ্বরে পুরোদস্তুর কাবু গুড্ডির নায়ক। রণজয়ের কথায়, অনেকদিন পর জ্বরে এতটা কাবু তিনি। আপতত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খাচ্ছেন এবং বিশ্রামে রয়েছেন। হাতে কাজ এবং বিয়ের একগুচ্ছ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি থাকলেও আপাতত দু'দিন তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
শ্যামৌপ্তি এবং রণজয়ের বিয়ে নিয়ে অনুরাগীদের মধ্যে উত্তেজনার শেষ নেই। যদিও এই তারকা জুটি তাঁদের বিয়েটা খুব ছিমছাম এবং ব্যক্তিগত রাখতে চান। শ্যামৌপ্তি আগেই জানিয়েছিলেন, খুব বেশি আড়ম্বর তাঁদের পছন্দ নয়। কিন্তু বিয়ের ঠিক আগে হবু বরের এই অসুস্থতা স্বভাবতই কিছুটা চিন্তায় ফেলেছে পরিবারকে।
নিজের ইনস্টা স্টোরিতে অসুস্থতার খবর জানিয়ে, রণজয় সেখানে জানান ২৬শে জানুয়ারি ইনস্টাগ্রাম লাইভে আসবার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। তবে সবটা ভেস্তে গিয়েছে অসুস্থতার জেরে। তিনি লেখেন, ‘….লাস্ট ৬-৭ দিন ধরে শরীরটা এত খারাপ অবস্থায় আছে, বিশেষ করে গত দুদিন। পুরো ফেলে দিয়েছে… শীঘ্রই কথা হবে’।
১৪ই ফেব্রুয়ারি, ভ্যালেন্টাইনস ডে-র দিনই শ্যামৌপ্তি ও রণজয়ের বিয়ে এবং রিসেপশনের সব পর্ব একই দিনে সম্পন্ন হবে। দক্ষিণ কলকাতার এক রিসর্টে ঘরোয়া এবং ব্যক্তিগত পরিসরে হবে এই তারকা জুটির বিয়ের অনুষ্ঠান। বিয়েতে থাকবে বাঙালিয়ানা। সাজ-পোশাকেও থাকবে বাঙালিয়ানার ছোঁয়া। রণজয় জানিয়েছেন, বাঙালি বিয়েতে যেমন সাজ থাকে, অর্থাৎ বিয়েতে জোর পরবেন নায়ক। লাল বেনারসিতেই সাজবেন শ্য়ামৌপ্তি। খাবার মেনুতেও থাকবে বাঙালি পদ। ষাটের দশকে যেমন বিয়ে হত, তেমনভাবে বিয়ে করতে চান অভিনেতা। বাঙালি মতেই বিয়ে করবেন শ্য়ামৌপ্তি-রণজয়। তবে অভিনেতা স্পষ্ট করেছেন, সেই সকল রীতিনীতিই বিয়েতে পালন করা হবে যা আনন্দ বাড়ায়। বাকি সব কাটছাঁট করা হবে।
গুড্ডি সিরিয়ালের সূত্রে আলাপ দুজনের। সেখান থেকে বন্ধুত্ব, এরপর প্রেম। বয়সের ফারাক বাধা হয়নি এই সম্পর্কে। এর আগে রণজয়ের জীবনে প্রেম এসে বারবার। কিন্তু থিতু হননি অভিনেতা। অবশেষে শ্য়ামৌপ্তিতেই বাধা পড়লেন রণজয় বিষ্ণু। রণজয়ের দ্রুত সুস্থতা কামনায় সরব তাঁর ভক্তরা। সবারই এক প্রার্থনা, ১৪ ফেব্রুয়ারির বিশেষ দিনে যেন রণজয় তাঁর চিরচেনা সতেজ মেজাজেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারেন।