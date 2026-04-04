রামায়ণে দ্বৈত চরিত্রে রণবীর কাপুর! রামের পাশাপাশি আর কোন চরিত্রে দেখা যাবে?

রামায়ণে দ্বৈত চরিত্রে রণবীর কাপুর! রামের পাশাপাশি আর কোন চরিত্রে দেখা যাবে?
বলিউডের বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘রামায়ণ’ ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে ছবির টিজার, আর তাতেই সামনে এসেছে বড় চমক—রণবীর কাপুর এই ছবিতে ডাবল রোলে অভিনয় করছেন।
নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত ‘রামায়ণ’ ছবিতে রণবীর কাপুরকে একসঙ্গে দুই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে—ভগবান রাম এবং পরশুরাম। লস অ্যাঞ্জেলেসে টিজার লঞ্চের সময় নিজেই এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন অভিনেতা। তিনি জানান, দুই চরিত্রের জন্য আলাদা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ও কণ্ঠস্বর ব্যবহার করেছেন।
রণবীর বলেন, ভগবান বিষ্ণুর একাধিক অবতার রয়েছে—রাম ও পরশুরাম দু’জনেই তাঁর অবতার। এই দুই চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পাওয়া তাঁর কাছে বিশেষ অভিজ্ঞতা। তিনি আরও বলেন, একজন অভিনেতার কাছে শুধুমাত্র বডি ল্যাঙ্গুয়েজ নয়, চরিত্রের আধ্যাত্মিকতা ও আবেগ বোঝাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ছবির তারকা তালিকাও বেশ জমকালো। সীতা চরিত্রে সাই পল্লবী, লক্ষ্মণ হিসেবে রবি দুবে, হনুমান চরিত্রে সানি দেওল এবং রাবণের ভূমিকায় যশ অভিনয় করছেন। এছাড়াও মন্দোদরী চরিত্রে কাজল আগরওয়াল, শূর্পণখা হিসেবে রকুল প্রীত সিং, দশরথ চরিত্রে অরুণ গোভিল এবং কৈকেয়ী চরিত্রে লারা দত্তকে দেখা যাবে।
ছবির প্রথম অংশ চলতি বছরের দীপাবলিতে মুক্তি পাবে এবং দ্বিতীয় অংশ মুক্তি পাবে আগামী বছরের দীপাবলিতে। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত টিজারে রণবীরের রামের ঝলক দেখা গেলেও কোনও সংলাপ রাখা হয়নি। ভিএফএক্স নিয়ে প্রশংসা হলেও, এখনও পর্যন্ত নীতেশ তিওয়ারির দর্শকদের প্রতিক্রিয়া মিশ্র।
জানা গিয়েছে, দুই পর্ব মিলিয়ে ছবির বাজেট প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা, যা এটিকে ভারতের অন্যতম ব্যয়বহুল সিনেমায় পরিণত করেছে। প্রযোজক নমিত মলহোত্রা জানিয়েছেন, এই ছবি আন্তর্জাতিক মানের বড় স্কেলের প্রজেক্ট, অনেকটা ‘লর্ড অফ দ্য রিংস’-এর মতো।
উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রথমে রাম চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়ে দ্বিধায় ছিলেন রণবীর। তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি এই চরিত্রের জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত নন। তবে পরবর্তীতে পিতা হওয়ার পর তাঁর জীবনে পরিবর্তন আসে এবং তখনই তিনি এই চরিত্র গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More