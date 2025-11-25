‘কী মিথ্যেবাদী…’, মটনে ঠাসা প্লেট! রাম হয়ে ওঠতে মদ-মাংস ছাড়ার নাটক করেছেন রণবীর?

বলিউড অভিনেতা রণবীর কাপুর ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। অভিনেতাকে শেষবার অ্যানিমেল (২০২৩) ছবিতে দেখা গিয়েছিল, গত এক বছর ধরে দুটি বড় প্রকল্পের শুটিংয়ে ব্যস্ত রয়েছেন - নীতেশ তিওয়ারির রামায়ণ এবং সঞ্জয় লীলা বনশালির লাভ অ্যান্ড ওয়ার।
রণবীর একটা সময় নিজের ‘ক্যাসানোভা’ ইমেজের জন্য চর্চায় থাকতেন। এখন তিনি ফ্য়ামিলিম্যান। তবে অতীত ভুরি ভুরি গোরুর মাংস খাবার স্বীকারোক্তি করেছেন যে অভিনেতা তাঁর পর্দায় রাম হয়ে ওঠা নিয়ে ভ্রু কুঁচকেছিল সনাতনীরা। তবে রাময়ারণের শ্যুটিংয়ের ফাঁকেই জানা যায়, মাছ-মাংস ছেড়েছেন রণবীর। রাম হয়ে ওঠতে করছেন কঠোর ‘তপোস্যা’।
কিন্তু অভিনেতার সেই দাবি এখন প্রশ্নের মুখে। সদ্য নেটফ্লিক্সের শো ডাইনিং উইথ দ্য কাপুরস দেখা মিলেছে রণবীরের। ডকুমেন্টারিটি একটি বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের পরে ছিল যেখানে কাপুর খানদান রাজ কাপুরের ১০০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের জন্য একটি ভোজের জন্য একত্রিত হয়েছিল। সেই মধ্যাহ্নভোজের মেনুতে মাছের তরকারি, খাসির মাংস এবং পায়ার মাংসর মতো খাবার ছিল। যার জেরেই ট্রোলের শিকার রণবীর।
ফলাও করে প্রচার কার হয়েছিল অভিনেতা ছবিতে ভগবান রামের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় সাত্ত্বিক ডায়েট এবং জীবনধারা অনুসরণ করছিলেন। অতীতে বহুবার রণবীর জানিয়েছেন তিনি গো-মাংস খান। সেই নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধতেই রণবীরের এই ত্যাগের কথা সামনে এসেছিল। নিন্দকদের দাবি গোটাটাই নাটক।
যদিও রণবীর যে খাবার খেয়েছিলেন তা জুম করে দেখানো হয়নি, নেটিজেনরা নিশ্চিত যে রণবীর পরিবারের অনান্য সদস্যদের সাথে ডাইনিং টেবিলে আমিষ খাবার খেয়েছিলেন।
এমনই এক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘আমি মনে করি বলিউড অভিনেতাদের পিআর টিমকে বরখাস্ত করা উচিত, বিশেষ করে আরকে এবং আলিয়া ভাটের। এই ধরনের বোকামি পোস্ট করার আগে তারা তাদের ক্লায়েন্টদের অতীত নিয়ে গবেষণা করে না। তার উপরে, এই ধরনের অতিরঞ্জিত দাবি। রামের ভূমিকার জন্য আমিষ এবং পানীয় ছেড়ে দেওয়ার দাবি করার কী দরকার ছিল? কে জিজ্ঞেস করল? ওই সময় মুখ বন্ধ রাখলে এই মুহূর্তে এই অহেতুক ঝামেলার মুখোমুখি হতো না। প্রভাস কি কখনও আদিপুরুষ করার সময় এমন বক্তব্য দিয়েছিলেন? সবাই জানে তিনি আমিষ ও অ্যালকোহল পান করেন। আমার মনে পড়ে না তার পিআর টিম এমন বোকা কথা বলেছে।'
অন্যদিকে অন্য একটি মন্তব্যে লেখা ছিল, ‘রণবীর টু পিআর: তু ঝুটি মে মাক্কার’। নীতিশ তিওয়ারি পরিচালিত রামায়ণে সীতার চরিত্রে থাকবেন সাই পল্লবী, রাবণ হচ্ছেন যশ। হনুমানের ভূমিকায় দেখা যাবে সানি দেওলকে। ২০২৬ সালের দীপাবলিতে মুক্তি পেতে চলেছে রামায়ণের প্রথম পর্ব। দু-ভাগে আসবে এই ছবি।