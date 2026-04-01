রামায়ণ থেকে রণবীর কাপুরের লুক ফাঁস! রামের সাজে রাহার বাবাকে দেখে কী বলল নেটপাড়া

রামায়ণ থেকে রণবীর কাপুরের লুক ফাঁস! রামের সাজে রাহার বাবাকে দেখে কী বলল নেটপাড়া
রণবীর কাপুর অভিনীত ‘রামায়ণ’ ছবিতে দেখার জন্য দর্শকদের মধ্যে তীব্র উৎসাহ তৈরি হয়েছে। এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তাঁকে রামচন্দ্রের লুকে দেখা যাচ্ছে। তবে ছবিটি নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে—এটি আসল, নাকি ফ্যান-মেড বা এআই দ্বারা তৈরি।
এক্স (সাবেক টুইটার)-এ একজন ভক্ত ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘রণবীর কাপুরকে এই লুকে দেখে আমি মুগ্ধ।’ ছবির ওপর লেখা রয়েছে, লস অ্যাঞ্জেলেসে হওয়া বিশেষ প্রিভিউতে রণবীরের এই লুক প্রকাশ করা হয়েছে। যদিও পোস্টে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি, শুধু অভিনেতার প্রশংসাই করা হয়েছে।
এই ছবিকে ঘিরে নেটিজেনদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, ‘এটা কি সত্যি?’ আবার কেউ লিখেছেন, ‘এই ছবিটা নিয়ে একটু চিন্তায় আছি। বিষয়টা খুবই সংবেদনশীল, ব্যক্তিগত এবং আধ্যাত্মিক—মানুষ সহজেই আঘাত পেতে পারে।’ অন্য একজন মন্তব্য করেন, ‘রামায়ণকে পর্দায় জীবন্ত করে তোলা বড় চ্যালেঞ্জ। তবে যদি ঠিকভাবে করা যায়, তাহলে এই ছবি বহু প্রজন্ম মনে রাখবে।’
অন্যদিকে, অনেকেই দাবি করছেন ছবিটি আসলে এডিট করা। কারও মতে, এটি ফ্যান-মেড, আবার কেউ লিখেছেন, ‘এটা ব্রহ্মাস্ত্র ছবির দৃশ্য থেকে এডিট করা হয়েছে।’ পাশাপাশি, কিছু নেটিজেন রণবীর কাপুরকে রামের চরিত্রে মানানসই নয় বলেও সমালোচনা করেছেন।
উল্লেখ্য, রণবীর কাপুর অভিনীত ‘রামায়ণ’-এর একটি বিশেষ প্রিভিউ সম্প্রতি লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে নির্বাচিত কিছু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। যারা ছবিটি দেখেছেন, তারা রণবীরের লুকের প্রশংসা করেছেন এবং ছবিটি নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।
খবর অনুযায়ী, ছবির টিজার আগামী ২ এপ্রিল মুক্তি পেতে পারে। ছবির কাস্ট নিয়েও দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল তুঙ্গে। শোনা যাচ্ছে, হনুমানের চরিত্রে সানি দেওল, সীতার ভূমিকায় সাই পল্লবী, রাবণের চরিত্রে যশ এবং মন্দোদরীর ভূমিকায় কাজল আগরওয়াল অভিনয় করবেন। সবকিছু ঠিক থাকলে, ‘রামায়ণ’ আগামী ২০২৬ সালের দীপাবলিতে মুক্তি পেতে চলেছে।
