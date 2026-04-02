রণবীরের 'রামায়ণ'-এর টিজার প্রকাশ্যে আসতেই চোখে জল নীতেশের! ‘সাত বছর সার্থক’, বললেন পরিচালক

রণবীরের 'রামায়ণ'-এর টিজার প্রকাশ্যে আসতেই চোখে জল নীতেশের! ‘সাত বছর সার্থক’, বললেন পরিচালক
রণবীর কাপুরের ছবি 'রামায়ণ' এই বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত একটি ছবি। ছবিটির টিজার বৃহস্পতিবার মুক্তি পেয়েছে। টিজারটিতে রণবীর কাপুরকে শ্রীরাম এবং যশকে রাবণের চরিত্রে দেখা গিয়েছে। তাঁদের নানা এক ঝলক সামনে এসেছে। তবে, এই টিজারেও যশের লুক প্রকাশ করা হয়নি। নেটিজেনদের বেশিরভাগ নীতেশ তিওয়ারির এই টিজারটি পছন্দ করেছেন। ‘রামায়ণ’-এর টিজার লঞ্চ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নীতেশ তিওয়ারি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি জানান যে, এই মুহূর্তে পৌঁছাতে তাঁর সাত বছর সময় লেগেছে।
মুম্বইতে টিজার লঞ্চ অনুষ্ঠানে নীতেশ তিওয়ারি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। সেই সময় নীতেশ তিওয়ারি বেশ আবেগপ্রবণ ছিলেন। কথা বলার সময় তাঁর চোখে জল চকচক করছিল। টিজারটি শেষ হলে দর্শকরা করতালি দিলে নীতেশ বলেন, ‘এই মুহূর্তটাতে পৌঁছতে আমার সাত বছর সময় লেগেছে। এই সাত বছরের প্রতিটি মুহূর্তে আমি এই মুহূর্তটির কল্পনা করেছি এবং ভেবেছি দর্শকরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে। আজ আপনাদের প্রতিক্রিয়া দেখে আমার মনে হচ্ছে, ওই সাত বছর সার্থক হয়েছে।’
নীতেশ তিওয়ারি আরও জানান যে, এই ছবিটিকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসতে অনেক মানুষের কঠোর পরিশ্রম লেগেছে। আমি আশা করি আমরা আপনাদের কাছ থেকেও সমান ভালোবাসা পাব। টিজারটি ২ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড দীর্ঘ। টিজারটিতে রাবণের পুষ্পক রথের এক ঝলকও দেখা যায়।