Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    রণবীরের 'রামায়ণ'-এর টিজার প্রকাশ্যে আসতেই চোখে জল নীতেশের! ‘সাত বছর সার্থক’, বললেন পরিচালক

    রণবীর কাপুরের ছবি 'রামায়ণ' এই বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত একটি ছবি। ছবিটির টিজার বৃহস্পতিবার মুক্তি পেয়েছে। ‘রামায়ণ’-এর টিজার লঞ্চ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি জানান যে, এই মুহূর্তে পৌঁছাতে তাঁর সাত বছর সময় লেগেছে।

    Apr 2, 2026, 23:09:10 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    রণবীর কাপুরের ছবি 'রামায়ণ' এই বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত একটি ছবি। ছবিটির টিজার বৃহস্পতিবার মুক্তি পেয়েছে। টিজারটিতে রণবীর কাপুরকে শ্রীরাম এবং যশকে রাবণের চরিত্রে দেখা গিয়েছে। তাঁদের নানা এক ঝলক সামনে এসেছে। তবে, এই টিজারেও যশের লুক প্রকাশ করা হয়নি। নেটিজেনদের বেশিরভাগ নীতেশ তিওয়ারির এই টিজারটি পছন্দ করেছেন। ‘রামায়ণ’-এর টিজার লঞ্চ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নীতেশ তিওয়ারি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি জানান যে, এই মুহূর্তে পৌঁছাতে তাঁর সাত বছর সময় লেগেছে।

    মুম্বইতে টিজার লঞ্চ অনুষ্ঠানে নীতেশ তিওয়ারি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। সেই সময় নীতেশ তিওয়ারি বেশ আবেগপ্রবণ ছিলেন। কথা বলার সময় তাঁর চোখে জল চকচক করছিল। টিজারটি শেষ হলে দর্শকরা করতালি দিলে নীতেশ বলেন, ‘এই মুহূর্তটাতে পৌঁছতে আমার সাত বছর সময় লেগেছে। এই সাত বছরের প্রতিটি মুহূর্তে আমি এই মুহূর্তটির কল্পনা করেছি এবং ভেবেছি দর্শকরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে। আজ আপনাদের প্রতিক্রিয়া দেখে আমার মনে হচ্ছে, ওই সাত বছর সার্থক হয়েছে।’

    নীতেশ তিওয়ারি আরও জানান যে, এই ছবিটিকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসতে অনেক মানুষের কঠোর পরিশ্রম লেগেছে। আমি আশা করি আমরা আপনাদের কাছ থেকেও সমান ভালোবাসা পাব। টিজারটি ২ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড দীর্ঘ। টিজারটিতে রাবণের পুষ্পক রথের এক ঝলকও দেখা যায়।

    দুই ভাগে মুক্তি পাবে রণবীর কাপুরের ‘রামায়ণ’। প্রথম পর্ব মুক্তি পাবে এই বছরের দীপাবলিতে। হিন্দুস্তান টাইমসের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, উভয় অংশের বাজেট ৪০০০ কোটি টাকা। ছবিতে অভিনয় করেছেন রণবীর কাপুর (রাম), সাই পল্লবী (সীতা), রবি দুবে (লক্ষ্মণ), সানি দেওল (হনুমান), যশ (রাবণ), অরুণ গোভিল (দশরথ), লারা দত্ত (কৈকেয়ী), এবং ইন্দিরা কৃষ্ণন (কৌশল্যা)। এই নামগুলি ছাড়াও রাঘব জুয়াল (মেঘনাথ), ফয়সাল মালিক (কুম্ভকর্ণ), কুনাল কাপুর (ইন্দ্র), বিবেক ওবেরয় (বিদ্যুৎজিহ্বা), বিজয় সেতুপতি (বিভীষণ), মোহিত রায়না (ভগবান শিব), এবং রাকুলপ্রীত সিং (সুর্পনাখা) ।

    Home/Entertainment/রণবীরের 'রামায়ণ'-এর টিজার প্রকাশ্যে আসতেই চোখে জল নীতেশের! ‘সাত বছর সার্থক’, বললেন পরিচালক
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes