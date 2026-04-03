সাই পল্লবীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ রণবীর! ‘যেদিন ওঁকে প্রথম সীতা হিসেবে দেখি…’, যা বললেন নায়ক

    সাই পল্লবীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ রণবীর! 'যেদিন ওঁকে প্রথম সীতা হিসেবে দেখি…', যা বললেন নায়ক

    রণবীর কাপুরের ছবি 'রামায়ণ' এই বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত একটি ছবি। ছবিটির প্রথম পর্ব এই বছর দিওয়ালির দিনে মুক্তি পাবে। টিজার লঞ্চ অনুষ্ঠানে রণবীর কাপুর তাঁর সহ-অভিনেত্রী সাই পল্লবী এবং যশ সম্পর্কে নানা কথা ভাগ করে নেন। তিনি বলেন যে সীতার চরিত্রে সাই পল্লবীর চেয়ে ভালো আর কাউকে নেওয়া যেত না।

    Apr 3, 2026, 17:50:57 IST
    By Sayani Rana
    রণবীর কাপুরের ছবি 'রামায়ণ' এই বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত একটি ছবি। ছবিটির প্রথম পর্ব এই বছর দিওয়ালির দিনে মুক্তি পাবে। ছবিতে রণবীর কাপুর শ্রীরামের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে মুক্তি পাওয়া টিজারে রণবীর কাপুরের লুকও প্রকাশ করা হয়েছে। ছবিতে সীতার ভূমিকায় দেখা যাবে সাই পল্লবীকে। টিজার লঞ্চ অনুষ্ঠানে রণবীর কাপুর তাঁর সহ-অভিনেত্রী সাই পল্লবী এবং যশ সম্পর্কে নানা কথা ভাগ করে নেন। তিনি বলেন যে সীতার চরিত্রে সাই পল্লবীর চেয়ে ভালো আর কাউকে নেওয়া যেত না।

    সাই পল্লবীর প্রশংসা করে রণবীর কাপুর কী বলেছেন?

    ভারতের আগে নীতেশ তিওয়ারির ছবির টিজারটি আমেরিকায় (লস অ্যাঞ্জেলেস) মুক্তি পায়। রণবীর কাপুরও সেই টিজার মুক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় রণবীর কাপুর সাই পল্লবীকে একজন অসাধারণ অভিনেত্রী বলেছেন।

    তিনি বলেন, ‘আমরা সবাই জানি যে সাই পল্লবী একজন অসাধারণ অভিনেত্রী। আপনারা জানেন, তিনি অনেক কিছু অর্জন করেছেন। আমার মনে আছে, যেদিন আমি ওঁকে প্রথম সীতা হিসেবে দেখি, আমি নীতেশ স্যারের দিকে তাকাই এবং আমরা দু’জনেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি যে তার ওঁর থেকে ভালো কাউকে এই চরিত্রে নেওয়া যেত না।'

    রণবীর তাঁর সহ-অভিনেতা যশেরও প্রশংসা করেছেন

    এই প্রসঙ্গে রণবীর কাপুর তাঁর সহ-অভিনেতা যশেরও প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, ‘যশ অবশ্যই সেই তারকাখ্যাতি পেয়েছেন যা তাঁর প্রাপ্য। রাবণের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য সেই বিশেষ আভা এবং পর্দায় নজরকাড়া একজনের প্রয়োজন ছিল।’

    প্রসঙ্গত, টিজারে রণবীর কাপুরের লুক প্রকাশ করা হলেও, রাবণ (যশ) এবং সীতার (সাই পল্লবী) লুক এখনও প্রকাশ করা হয়নি। ভক্তরা সীতা চরিত্রে সাই পল্লবী এবং রাবণ চরিত্রে যশের লুকের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। টিজারে রাবণের এক ঝলক দেখানো হলেও তার মুখ দেখানো হয়নি। সেই এক ঝলকই যশের কাস্টিং নিয়ে ভক্তদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা তৈরি করেছে।

    রণবীর কাপুরের ছবিটি দুটি ভাগে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, দুটি ভাগের বাজেট মোট ৪০০০ কোটি টাকা। রণবীর কাপুরের এই ছবিতে অভিনয় করেছেন রবি দুবে, সানি দেওল, অরুণ গোভিল, লারা দত্ত, ইন্দিরা কৃষ্ণান, ফয়সাল মালিক, কুনাল কাপুর, মোহিত রায়না এবং রাকুলপ্রীত সিং।

