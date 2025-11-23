সঞ্জয় লীলা বনসালীর জন্য পিছিয়ে যেতে পারে রণবীরের বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'রামায়ণ'?

রণবীর কাপুর বর্তমানে তাঁর আসন্ন দুটি ছবি, ‘রামায়ণ পার্ট ১-২’ এবং ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ নিয়ে খবরে রয়েছেন। ভক্তরা নীতেশ তিওয়ারির ‘রামায়ণ’ এবং সঞ্জয় লীলা বনসালীর ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’-এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। অনুমান করা হচ্ছে যে রণবীরের রামায়ণের জন্য ভক্তদের আরও অপেক্ষা করতে হতে পারে, কারণ ‘রামায়ণ’-এর জন্য মূলত নির্ধারিত তারিখগুলি এখন সঞ্জয় লীলা বনসালীর ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’-এর জন্য দিচ্ছেন নায়ক।
ডেকান ক্রনিকলের মতে, রণবীর কাপুর প্রথমে 'রামায়ণ' -এর শ্যুটিং শেষ করার কথা ছিল। তারপর সঞ্জয় লীলা বনসালীর ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ -এর বাকি অংশগুলি শ্যুট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে, ‘রামায়ণ’ -এর শ্যুটিংয়ে মূল পরিকল্পনার চেয়ে বেশি সময় লাগছে, তাই সম্ভবত রণবীর কাপুর সঞ্জয় লীলা বনসালীর ছবিটির কাজ আগে করতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী তাঁরা তারিখগুলি নির্ধারণ করতে পারেন।
সূত্র অনুসারে জানা গিয়েছে যে, রণবীর কাপুর রামায়ণের দুটি অংশের শ্যুটিংয়ের পর সঞ্জয় লীলা বানসালির ছবির কাজ শুরু করতে চেয়েছিলেন। তবে, যেহেতু রামায়ণের শ্যুটিংয়ে সময় লাগছে, তাই রণবীরের ‘রামায়ণ ২’-এর জন্য যে তারিখগুলি আলাদা করে রেখেছিলেন তা সঞ্জয় লীলা বনসালীকে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। অনুমান করা হচ্ছে যে এর ফলে ‘রামায়ণ ২’ পিছিয়ে যেতে পারে, যা মূলত ২০২৭ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল।