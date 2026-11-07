'অভিনেতা হিসেবে এটাই শেষ দশক', তাহলে কি এবার সিনেমা থেকে অবসর নেবেন রণবীর?
এই মুহূর্তে বড় পর্দায় চলছে রণবীর কাপুর অভিনীত রামায়ণ। রণবীর কাপুরকে রাম চরিত্রে অভিনয় করতে দেখে খুশি সকলে।
এই মুহূর্তে বড় পর্দায় চলছে রণবীর কাপুর অভিনীত রামায়ণ। রণবীর কাপুরকে রাম চরিত্রে অভিনয় করতে দেখে খুশি সকলে। পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে সাধারণ দর্শক, রাম হিসেবে রণবীর কাপুরকে মেনে নিয়েছেন সকলেই। ছবির দ্বিতীয় ভাগ মুক্তি পাবে আগামী বছর। কিন্তু এত কিছুর মধ্যেই হঠাৎ রণবীর জানান, এটাই অভিনেতা হিসেবে তার শেষ দশক।
কিন্তু হঠাৎ করে কেন এমন কথা বললেন রণবীর? তাহলে কি তিনি পাকাপাকিভাবে অভিনয় ছেড়ে দিতে চাইছেন? ব্যাপারটা একেবারে সেইরকম নয়। আসলে ক্যামেরার সামনে থেকে এবার ক্যামেরার পেছনে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন রণবীর। খুব শীঘ্রই তিনি পরিচালক হতে চলেছেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী দুই বা তিন বছরের মধ্যেই সেই ছবি দেখতে পাবেন দর্শকরা।
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রণবীর জানিয়েছেন, কয়েক মাস আগেই তিনি চিত্রনাট্যের কাজ শুরু করেছেন। কিন্তু প্রত্যাশা থেকে অভিজ্ঞতা অনেক বেশি কঠিন ছিল। পরিচালনায় আসার পর তিনি সেই মানুষদের প্রতি আরো বেশি শ্রদ্ধাশীল হয়েছেন যারা ক্যামেরার পেছনে কাজ করেন এবং চরিত্রগুলিকে পর্দায় জীবন্ত করে তোলেন। শুধু তাই নয়, সংগীত শিল্পীদের নিয়েও তিনি ভীষণ শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েছেন পরিচালক হয়ে কাজ করার পর।
পরিচালক হিসেবে তার প্রথম সিনেমাটি কেমন হবে, তা রণবীর এখনও ঠিক করেননি, তবে তিনি কী ধরনের গল্প বলতে চান সে সম্পর্কে তার একটি মোটামুটি ধারণা আছে। তিনি তার পছন্দের তালিকায় ‘লাইফ ইজ বিউটিফুল’, ‘ইটস আ ওয়ান্ডারফুল লাইফ’ এবং রাজকুমার হিরানির সিনেমার নাম উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি এমন একটি পারিবারিক ড্রামা বানাতে চান যা দর্শকদের মনে এক উষ্ণ ও আনন্দদায়ক অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে।
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নিজের পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি বছরে মাত্র ১০০-১২৫ দিন কাজ করি; গল্প লেখার জন্য আমার হাতে অনেক সময় থাকে। আমি এর আগে কখনও এত ব্যস্ত বা এত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম না। আমার সবসময় একটি ছবি মুক্তি পেত, আর তারপর আমি অন্য ছবির কাজ শুরু করতাম। কিন্তু, আমার মনে হয়, অভিনেতা হিসেবে এটাই আমার শেষ দশক; আমি কি এই চরিত্রগুলোতে অভিনয় করার সুযোগ পাব? আমি পরিচালনার দিকে কিছুটা ঝুঁকতে চাই। আমি নিশ্চিতভাবে নিজেকে পরিচালনা করতে চাই না। আমি সত্যিই এই ছবিগুলো (ব্রহ্মাস্ত্র ২, অ্যানিমেল ২ এবং রামায়ণ পার্ট ২) শেষ করতে চাই এবং আশা করি, আগামী ২ বা ৩ বছরের মধ্যে আমার পরিচালিত প্রথম ছবির কাজ শুরু করতে পারব।’
রণবীর কাপুরের আসন্ন কাজ প্রসঙ্গে
‘রামায়ণ: পার্ট ওয়ান’-এর পর রণবীর ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ ছবিতে অভিনয় করবেন । সঞ্জয় লীলা বনসালি পরিচালিত এই ছবিতে আলিয়া ভাট এবং ভিকি কৌশলও রয়েছেন এবং এটি ২০২৭ সালের ২১ জানুয়ারি মুক্তি পাওয়ার কথা। এই অভিনেতার হাতে সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত ‘অ্যানিমেল পার্ক’ এবং ২০২৮ সালের জন্য ‘রামায়ণ: পার্ট টু’-ও রয়েছে।