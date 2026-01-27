Animal Park Update: ডবল রোলে রণবীর! রণবিজয়-আজিজের নৃশংসতার গল্প ফুরোবে না অ্যানিম্যাল পার্কে! আসছে তৃতীয় ভাগ

Animal Park Update: ডবল রোলে রণবীর! রণবিজয়-আজিজের নৃশংসতার গল্প ফুরোবে না অ্যানিম্যাল পার্কে! আসছে তৃতীয় ভাগ
সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত 'অ্যানিম্যাল' (Animal) ছবিটির উন্মাদনা যেন শেষ হওয়ার নয়। রণবিজয় সিং-এর হিংস্রতা আর রণবীর কাপুরের অভিনয় দর্শককে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। এবার এই ছবি নিয়ে এক বিরাট তথ্য ফাঁস করলেন খোদ রণবীর কাপুর।
রণবীর কাপুর বর্তমানে চলচ্চিত্র নির্মাতা সঞ্জয় লীলা বনশালির 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা নীতেশ তিওয়ারির 'রামায়ণ' ছবির কাজ করছেন। এর মধ্যে, অভিনেতা তার পরবর্তী অ্যানিমেল পার্ক সম্পর্কে বড় আপটেড দিলেন। রণবীরের কেরিয়ারের সবচেয়ে বিতর্কিত এবং টক্সিক ছবি অ্যানিম্য়াল। এবার সামনে এল ধামাকা আপটেড।
বক্স অফিসে ঝোড়ো ইনিংস খেলেছিল ‘অ্যানিম্যাল’। হিংসা, রক্তপাত আর সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে তৈরি এই ছবিটিকে ঘিরে শুরু হয়েছিল তুমুল চর্চা। ছবির শেষে ‘অ্যানিম্যাল পার্ক’-এর ইঙ্গিত দিয়ে পরিচালক দর্শককে সাসপেন্সে রেখেছিলেন। কিন্তু রণবীর কাপুর এবার যা জানালেন, তা শুনে ভক্তদের উৎসাহের পারদ তুঙ্গে। রণবীরের দাবি, কেবল পার্ট টু নয়, এই গল্প আসলে তিনটি ভাগে আসতে চলেছে।
অ্যানিম্যাল ৩-এর পরিকল্পনা: সম্প্রতি এক আলাপচারিতায় রণবীর কাপুর জানান, পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার মাথায় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ে বিশাল পরিকল্পনা রয়েছে। ‘অ্যানিম্যাল পার্ক’ (Animal Park) ছবির দ্বিতীয় ভাগ হতে চলেছে, তবে সেখানেই গল্প থামবে না। এই রক্তক্ষয়ী মহাকাব্য শেষ হবে তৃতীয় পর্বে গিয়ে। অর্থাৎ রণবীরের সেই হিংস্র অবতার আরও দু’বার বড় পর্দায় দেখার সুযোগ পাবেন দর্শক।
কেমন হবে ‘অ্যানিম্যাল পার্ক’? রণবীর জানিয়েছেন, দ্বিতীয় ভাগের চিত্রনাট্য ইতিমধ্যেই লেখার কাজ চলছে। এটি হবে আগের চেয়েও অনেক বেশি অন্ধকার এবং জটিল। ‘অ্যানিম্যাল পার্ক’-এ রণবীরকে দ্বৈত চরিত্রে দেখা যেতে পারে— একদিকে রণবিজয় সিং এবং অন্যদিকে তার হুবহু দেখতে খলনায়ক আজিজ। এই দুই রণবীরের লড়াই হবে ছবির মূল আকর্ষণ।
কবে শুরু হবে শুটিং? পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা বর্তমানে অল্লু অর্জুন এবং প্রভাসের সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত। রণবীর জানিয়েছেন, এই বছরের শেষ দিকে বা ২০২৭-এর শুরুতে ‘অ্যানিম্যাল পার্ক’-এর শুটিং শুরু হতে পারে। রণবীর নিজে এখন নীতেশ তিওয়ারির ‘রামায়ণ’ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও, তাঁর মাথায় ঘুরছে ‘অ্যানিম্যাল’-এর সেই হিংস্র চরিত্রটি।
অভিনেতা অ্যানিমেল পার্কে দুটি চরিত্রে অভিনয় করার পিছনে যুক্তিও ভাগ করে নিয়েছিলেন, ব্যাখ্যা করেছিলেন যে প্রতিপক্ষ প্লাস্টিক সার্জারি করে, বডি ডাবলের মতো হয়ে যায় এবং নায়কের মতো হুবহু রূপ ধারণ করে।
অ্যানিমেল রণবীর কাপুরের পাশাপাশি দেখা মিলেছি অনিল কাপুর, রশ্মিকা মন্দানা এবং তৃপ্তি দিমরি। তবে ছবির লাইমলাইট কেড়েছিলেন খল চরিত্রে অভিনয় করা ববি দেওল। বক্স অফিসে ঝোড়ো ব্যাটিং করে ৪০০ কোটির বেশি আয় করে এই ছবি।