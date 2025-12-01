Edit Profile
    সঞ্জয় লীলা বানসালীর অফিসে রণবীর কাপুরের টিমের সঙ্গে বিরাট ঝামেলা হয় পাপারাৎজিদের! জানেন কেন?

    রণবীর কাপুর বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' নিয়ে চর্চায় রয়েছেন। আলিয়া ভাট এবং ভিকি কৌশলও তাঁর সঙ্গে এই ছবিতে অভিনয় করেছেন। ছবিটি নিয়ে আলোচনা করতে রণবীর পরিচালক সঞ্জয় লীলা বানসালীর অফিসে যান, কিন্তু আলোচনা শুরু হওয়ার আগেই পাপারাৎজিদের সঙ্গে রণবীর কাপুরের টিমের বচসা শুরু হয়।

    Published on: Dec 01, 2025 10:28 PM IST
    By Sayani Rana
    রণবীর কাপুর বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' নিয়ে চর্চায় রয়েছেন। আলিয়া ভাট এবং ভিকি কৌশলও তাঁর সঙ্গে এই ছবিতে অভিনয় করেছেন। ছবিটি নিয়ে আলোচনা করতে রণবীর পরিচালক সঞ্জয় লীলা বানসালীর অফিসে যান, কিন্তু আলোচনা শুরু হওয়ার আগেই পাপারাৎজিদের সঙ্গে রণবীর কাপুরের টিমের বচসা শুরু হয়।

    সঞ্জয় লীলা বানসালীর অফিসে রণবীর কাপুরের টিমের সঙ্গে ঝামেলা হয় পাপারাৎজিদের!
    সঞ্জয় লীলা বানসালীর অফিসে রণবীর কাপুরের টিমের সঙ্গে ঝামেলা হয় পাপারাৎজিদের!

    আসলে, সোমবার, রণবীর সঞ্জয় লীলা বানসালীর অফিসে পৌঁছন। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা পাপারাৎজিরা তাঁর ছবি তুলতে শুরু করেন, কিন্তু রণবীরের নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁদের পিছনে ঠেলে দেন যাতে তাঁরা সঞ্জয় লীলা বানসালীর অফিসের গেট বন্ধ করতে পারে। এতে পাপারাৎজিরা রেগে যান। পাপারাৎজিরা বলেন যে তাঁদের ডাকা হয়েছে।

    ভিডিয়োতে, যখন নিরাপত্তাকর্মীরা পাপারাৎজিদের পিছনে ঠেলে দিতে শুরু করেন, তখন পাপারাৎজিদের বলতে শোনা যায়, ‘ভাই তোমরা আমাদের ডেকে, তাহলে কেন আমাদেরই বাঁধা দিচ্ছ? সবার কাছেই ম্যাসেজ আছে।’ তবে, এর পরেও, পাপারাৎজিদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

    সূত্রের খবর অনুযায়ী, নির্মাতারা ৫ জুন রণবীরের 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ছবিটি মুক্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এর অর্থ হল আইপিএল ফাইনালের এক সপ্তাহ পরে ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। অনুমান করা হচ্ছে যে, এতে আরও বেশি দর্শক ছবিটির প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং ছবিটি ভালো আয় করবে।

