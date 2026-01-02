Edit Profile
    রণবীর কাপুর নাকি রণবীর সিং, কে বেশি শিক্ষিত? কতদূর লেখাপড়া করেছেন দুজনে?

    Ranbir Kapoor vs Ranveer Singh: রণবীর কাপুর এবং রণবীর সিংয়ের নাম বর্তমানে হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির শীর্ষ অভিনেতাদের তালিকায় রয়েছে, তবে আপনি কি জানেন যে, দুজনের কে বেশি লেখাপড়া করেছেন?

    Published on: Jan 02, 2026 10:45 AM IST
    By Tulika Samadder
    রণবীর সিং তাঁর 'ধুরন্ধর' ছবির জন্য বর্তমানে চর্চায় রয়েছেন। ছবিটি বক্স অফিসে রীতিমতো ঝড় তুলেছে। একই সময়ে, রণবীর কাপুরের ভক্তরা তাঁর বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'রামায়ণ পার্ট ১' এবং 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন। বরাবরই দুই রণবীরের ভক্তদের মধ্যে একটা টক্কর দেখা যায়, কে বেশি ভালো অভিনেতা, কার ছবি কত টাকা আয় করল বক্স অফিসে, এমন ক কী! চলুন আপনাদের বরং খবর দেই যে, কোন রণবীর বেশি লেখাপড়া করেছেন, সিং নাকি কাপুর?

    রণবীর সিং বনাম রণবীর কাপুর।
    রণবীর সিং বনাম রণবীর কাপুর।

    রণবীর কাপুর মুম্বইয়ের বম্বে স্কটিশ স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। তিনি কপিল শর্মার শোতে বলেছিলেন যে তিনি তার পরিবারের প্রথম ছেলে যিনি দশম শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তাই তার ঠাকুমা সবার জন্য একটি পার্টির আয়োজন করেছিলেন। এরপর রণবীর এইচআর কলেজ অব কমার্স অ্যান্ড ইকোনমিক্স থেকে প্রি ইউনিভার্সিটি টেস্ট দেন এবং পরে নিউইয়র্কে চলে যান। তিনি নিউ ইয়র্কের স্কুল অফ ভিজ্যুয়াল আর্টসে চলচ্চিত্র নির্মাণের একটি কোর্স করেছিলেন। এরপর লি স্ট্রাসবুর্গ থিয়েটার অ্যান্ড ফিল্ম ইনস্টিটিউটে মেথড অ্যাক্টিং শিখেছিলেন।

    দশম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে, রণবীর ১৯৯৯ সালে তাঁর বাবা, প্রয়াত অভিনেতা ঋষি কাপুরকে 'আ আব লাউট চলে' ছবিতে সহায়তা করে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। ২০০৫ সালে, তিনি সঞ্জয় লীলা বনশালির সিনেমা 'ব্ল্যাক'-এ সহকারী পরিচালক হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং ২০০৭ সালে তিনি সোনম কাপুরের সঙ্গে বলিউড সিনেমা 'সাওয়ারিয়া' দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

    রণবীর সিং একাধিক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, তিনি সবসময় অভিনেতা হতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি স্কুলের নাটকে অংশ নিতেন। এরপর এইচ আর লেজ অব কমার্স অ্যান্ড ইকোনমিক্সে ভর্তি হন উচ্চশিক্ষার জন্য। সেই সময় রণবীরের মনে হয়েছিল যে, চলচ্চিত্র জগতে কাজের সুযোগ পাওয়া তাঁর জন্য বেশ কঠিন। এমতাবস্থায় তিনি সৃজনশীল লেখার দিকে মনোযোগ দিতে শুরু করেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি ব্লুমিংটন থেকে টেলিকমিউনিকেশনে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি কয়েক বছর বিজ্ঞাপনে কপিরাইটার ও সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেন।

    এর কিছুদিন পর তিনি নিজের পোর্টফোলিও পরিচালকদের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সব ধরণের অডিশনে যেতেন, কিন্তু তিনি কোনও ভালো সুযোগ পাচ্ছিলেন না। শুধু ছোট চরিত্রের জন্য ডাক দেওয়া হচ্ছিল। তারপরে ২০১০ সালে তিনি মনীশ শর্মার ছবি 'ব্যান্ড বাজা বারাত'-এ প্রধান চরিত্রের জন্য অডিশন দিয়েছিলেন। প্রযোজক আদিত্য চোপড়ার খুব পছন্দ হয় রণবীর সিং-এর অডিশন এবং তাঁকে অনুষ্কা শর্মার বিপরীতে কাস্ট করা হয়।

