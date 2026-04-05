    বাবা রাম শুনেই মিষ্টি প্রশ্ন রাহা-র! সাড়ে তিন বছরের মেয়ের কাণ্ড সামনে আনল রণবীর

    রণবীর কাপুর এক সাক্ষাৎকারে বলেন, শুটিং থেকে বাড়ি ফেরার পর তাঁর মেয়ে রাহা তাকে রামায়ণ ছবি নিয়ে অনেক নিষ্পাপ প্রশ্ন করেন। রণবীর কাপুর বলেন, রামায়ণ তাঁর বাড়িতেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

    Apr 5, 2026, 14:20:11 IST
    By Tulika Samadder
    নীতেশ তিওয়ারি-এর পরিচালনায় তৈরি হতে চলা সিনেমা ‘রামায়ণ’ নিয়ে দর্শকদের মধ্যে তুমুল উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। তবে মজার বিষয় হল, রণবীর কাপুর-এর বাড়িতেও এই ছবিকে ঘিরে প্রায় একই রকম উৎসবের পরিবেশ দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রণবীর জানিয়েছেন, তাঁদের বাড়িতে প্রায়ই এই ছবির কথা নিয়ে আলোচনা হয়। অভিনেতা বলেন, তাঁর সাড়ে তিন বছরের মেয়ে রাহা কাপুর বাবার নতুন প্রোজেক্ট নিয়ে বেশ উৎসাহী।

    রাহা-র সঙ্গে রণবীর ও আলিয়া
    রণবীর জানান, তিনি যখন শুটিং শেষে বাড়ি ফেরেন, তখন ছোট্ট রাহা তাঁকে খুব সরল ও মিষ্টি প্রশ্ন করে। প্রায়ই রাহা জিজ্ঞেস করে, ‘আজ কি তুমি হনুমানজির সঙ্গে শুটিং করেছ?’

    মেয়েকে রামায়ণের গল্প শোনান রণবীর

    রণবীর আরও জানান, অনেক সময় তাঁর মেয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, ‘আজ কি তুমি সীতাজির সঙ্গে শুটিং করেছ?’ অভিনেতার মতে, বাড়ি ও কাজের এই সুন্দর সমন্বয় তাঁর কাছে আশীর্বাদের মতো। রণবীর জানান, এই ছবির অংশ হওয়া তাঁর জন্য অত্যন্ত বিশেষ, কারণ এটি তাঁর বাবা হওয়ার সময়ের সঙ্গেই মিলে গিয়েছে। একদিকে তিনি সেটে ভগবান রামের চরিত্রে অভিনয় করছেন, অন্যদিকে বাড়ি ফিরে মেয়েকে রামায়ণের গল্প শোনাচ্ছেন।

    ‘আমাদের ডিএনএ-তেই রামায়ণ’

    রণবীরের মতে, সাড়ে তিন বছরের একটি শিশুর এই কৌতূহলই প্রমাণ করে যে রামায়ণ আমাদের সংস্কৃতি ও ডিএনএ-র অংশ। তাঁর কথায়, এই গল্প আমাদের অবচেতন মনে গেঁথে রয়েছে এবং এর প্রতি ভালোবাসা খুব স্বাভাবিকভাবেই আসে। অভিনেতা আরও জানান, তিনি চান এই ভারতীয় মহাকাব্য বিশ্বজুড়ে দর্শকদের কাছে পৌঁছোক।

    সম্প্রতি হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে নির্মাতারা ছবির প্রথম টিজার ভিডিয়ো প্রকাশ করেছেন, যা ইন্টারনেটে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। নির্মাতাদের লক্ষ্য, এই ছবিটি বিশ্বজুড়ে IMAX ফরম্যাটে মুক্তি দেওয়া।

    তারকা কাস্ট ও নির্মাণ

    ‘রামায়ণ’ ছবিটি প্রাইম ফোকাস স্টুডিওর ব্যানারে প্রযোজনা করছেন নমিত মালহোত্রা, যিনি এটিকে একটি গ্লোবাল থিয়েট্রিক্যাল অভিজ্ঞতা হিসেবে তৈরি করতে চান। এই ছবির ভিএফএক্সের দায়িত্বে রয়েছে অস্কারজয়ী কোম্পানি DNEG এবং যশ-এর ‘মন্স্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনস’।

    স্টার কাস্টে রণবীর কাপুর ভগবান রামের ভূমিকায়, সাই পল্লবী সীতার চরিত্রে এবং যশ রাবণের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। এছাড়াও সানি দেওল হনুমানের চরিত্রে এবং রবি দুবেকে লক্ষ্মণের ভূমিকায় দেখা যাবে। জানা গিয়েছে, ছবিটি দুটি পার্টে মুক্তি পাবে।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

