ছাড়েন মদ-সিগারেট-আমিষ খাওয়ার! এক বছর ধরে জিমে কড়া কসরত, তীরন্দাজি শেখেন রণবীর

ছাড়েন মদ-সিগারেট-আমিষ খাওয়ার! এক বছর ধরে জিমে কড়া কসরত, তীরন্দাজি শেখেন রণবীর
রণবীর কাপুর জানিয়েছেন, রামায়ণের শুটিং শুরু করার এক বছর আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কড়া ট্রেনিংয়ের মধ্য়ে দিয়ে গিয়েছেন।
বলিউড অভিনেতা রণবীর কাপুর বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি ‘রামায়ণ: পার্ট ১’-কে ঘিরে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন। লস অ্যাঞ্জেলেসে ছবির টিজার লঞ্চ অনুষ্ঠানে তিনি জানিয়েছেন, এই ছবির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে জীবনে বড়সড় পরিবর্তন আনতে হয়েছে তাঁকে।
রণবীর জানান, এই পৌরাণিক ছবিতে তিনি এক নয়, বরং দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন—ভগবান রাম এবং ভগবান পরশুরাম। ভগবান রাম ও ভগবান পরশুরাম—এই দুই অবতারের চরিত্রে অভিনয় করাকে তিনি নিজের জীবনের বড় সম্মান বলে মনে করছেন। দীপাবলির সময় মুক্তি পেতে চলা এই ছবির জন্য তিনি শরীরী ভাষা থেকে কণ্ঠস্বর—সবকিছুতেই নিখুঁতভাবে কাজ করেছেন।
চরিত্রের গভীরে পৌঁছতে শুটিং শুরু হওয়ার প্রায় এক বছর আগেই প্রস্তুতি শুরু করেন অভিনেতা। তিনি জানান, শুধু শারীরিক গঠন নয়, চরিত্রের আধ্যাত্মিকতা এবং আবেগকে বোঝাই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই সময়ে তিনি চরিত্রগুলির আদর্শ ও জীবনের লক্ষ্য গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন, যাতে পর্দায় অভিনয় স্বাভাবিক ও বাস্তবসম্মত লাগে।
এই চরিত্রের জন্য ব্যক্তিগত জীবনেও বড় পরিবর্তন এনেছেন রণবীর। তিনি সম্পূর্ণ নিরামিষ খাবার গ্রহণ শুরু করেছেন এবং নন-ভেজ খাওয়া বন্ধ করেছেন। পাশাপাশি ধূমপান ও মদ্যপানের মতো অভ্যাসও ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে, এমন পবিত্র চরিত্রে অভিনয় করতে হলে মন ও শরীর—দুটোকেই শুদ্ধ রাখা জরুরি।
শুধু তাই নয়, শারীরিক ফিটনেসের ক্ষেত্রেও কঠোর পরিশ্রম করছেন তিনি। প্রতিদিন ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা জিমে কড়া অনুশীলন করছেন। তাঁর ট্রেনিংয়ে কেটলবেল ও ব্যাটল রোপসের মতো কঠিন ব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি যুদ্ধের দৃশ্যগুলোকে বাস্তবসম্মত করে তুলতে তিনি তীরন্দাজির বিশেষ প্রশিক্ষণও নিয়েছেন।
সব মিলিয়ে, ‘রামায়ণ: পার্ট ১’-কে স্মরণীয় করে তুলতে রণবীর কাপুর যে সর্বস্ব দিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তা তাঁর এই কঠোর পরিশ্রমেই স্পষ্ট।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন।