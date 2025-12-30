‘নিরামিষাশীরা বর্ণবিদ্বেষী’! রণবীরের গো-মাংস বিতর্কের মাঝেই মন্তব্য কাকা কুণাল কাপুরের
শশী কাপুর পুত্র কুণাল কাপুরের দাবি নিরামিষ খাবার যারা খায়, সেইসব মানুষরা বর্ণবিদ্বেষী! কেন এই মন্তব্য তাঁর? সাফাই দিলেন রণবীরের কাকা।
কাপুর পরিবারের খাবারের প্রতি ভালবাসা কারুর অজানা নয়। খেতে আর খাওয়াতে ভালোবাসে বলিউডের এই পরিবার। সম্প্রতি তাঁদের সেই ভালোবাসাকে কুর্নিশ জানিয়েছে নেটফ্লিক্স। ‘ডাইনিং উইথ দ্য কাপুরস’-তথ্য়চিত্রে উঠে এসেছে কাপুরের খাবারপ্রীতির কাহিনী। সেই ডকুমেন্ট্রি নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। নেপথ্যে রণবীরের ভুয়ো নিরামিষাশী হওয়ার দাবি। এর মাঝেই বড় মন্তব্য় করেছেন রণবীরের কাকা কুণাল কাপুর।
প্রয়াত শশী কাপুরের ছেলে এবং রণবীর কাপুরের কাকা অভিনেতা ও চলচ্চিত্র নির্মাতা কুুণাল কাপুর ভেজিটেরিয়ানদের নিয়ে যা বলেছেন তাতে শোরগোল নেটপাড়ায়। তিনি অকপটে বলেন, ‘আমি মনে করি নিরামিষাশীরা বর্ণবাদী…’। মাছ-মাংস না খাওয়ার সঙ্গে কেন বর্ণবাদকে জুড়ে দিলেন কুণাল? পূজা ভাটের সাথে সাম্প্রতিক কথোপকথনে কুণাল স্বীকার করেছেন যে তিনি নিরামিষাশীদের ‘অবজ্ঞার চোখে’ দেখেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে তিনি তাঁর বাড়িতে অতিথিদের নিরামিষ খাবার সরবরাহ করেন, কিন্তু নিরামিষাশীদের বাড়িতে গেলে সেখানে তাঁকে আমিষ খাবার দেওয়া হয় না - যা তিনি অন্যায্য বলে মনে করেন।
কুণালের কথায়, ‘সেই কারণেই আমি মনে করি নিরামিষাশীরা বর্ণবাদী’। আলিয়ার সৎ দিদি পূজা নিজে মাছ-মাংস ছোঁন না। তিনি পালটা জিজ্ঞাসা করেন, ‘তাহলে আমি একজন বর্ণবাদী?’ যার উত্তরে কুণাল বলেছিলেন, ‘হ্যাঁ, আপনি আমার আমিষাশী হওয়া অস্বীকার করছেন। আমার টেবিলে, আপনি নিরামিষ খাবার এবং আমিষ খাবার পাবেন। কিন্তু আমি যখন নিরামিষ বাড়িতে যাই, তখন তিনি আমাকে আমিষ খাবার দেওয়া হয় না। কিন্তু আমার বাড়িতে তা করব না। আমি তাকে নিরামিষ এবং আমিষ খাবার দেব’। পূজা তাঁর মন্তব্যে হাসতে হাসতে কুণালের মন্তব্যগুলি দ্রুত অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে উল্লেখ করেছিলেন যে খাবার নিয়ে বিতর্ক কাপুর পরিবারকে আজকাল অনুসরণ করছে - বিশেষত রণবীর কাপুরের সাম্প্রতিক খাদ্যাভ্যাস নিয়ে বিতর্কের পরে।
রণবীর কাপুর অতীতে গো-মাংস খাওয়ার কথা বলেছেন। গরুর মাংস খেয়ে রামের চরিত্রে অভিনয় নিয়ে বিতর্ক তৈরির পর ন্যারেটিভ তৈরি করা হয় নীতিশ তিওয়ারির রামায়ণে অভিনয়ের জন্য মাছ-মাংস ছেড়েছেন রণবীর। ধূমপান ও মদ্যপান থেকে নাকি শতহস্ত দূরে রণবীর। কিন্তু নেটফ্লিক্সের ডকুমেন্টারি ডাইনিং উইথ দ্য কাপুরসের একটি ভাইরাল ক্লিপে দেখা গেছে যে তিনি তাঁর পরিবারের সাথে মাছের তরকারি, খাসির মাংস একই টেবিলে উপভোগ করছেন - যা অনলাইনে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল।