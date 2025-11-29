আসছে নতুন অতিথি! বিবাহবার্ষিকীর দিনেই সুখবর শোনালেন রণদীপ-লিন
বিবাহের দুই বছর পর রণদীপ হুডা এবং তাঁর স্ত্রী লিন লাইশ্রম তাঁদের প্রথম সন্তানের আগমনের কথা জানিয়েছেন।
বলিউড অভিনেতা রণদীপ হুডা এবং তাঁর স্ত্রী, অভিনেত্রী-উদ্যোক্তা লিন লৈশরাম তাঁদের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছেন। আজ, তাঁদের বিয়ের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে, এই দম্পতি তাঁদের ভক্তদের এক হৃদয়স্পর্শী ঘোষণা দিয়ে আনন্দিত করেছেন, জানিয়েছেন যে তাঁরা তাঁদের প্রথম সন্তানের অপেক্ষায় আছেন। রণদীপ হুডা ও লিন লাইশ্রমের অন্তঃসত্ত্বার ঘোষণা।
দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীতে রণদীপ ও লিন ইনস্টাগ্রামে এই সুখবর ভাগ করে নিয়েছেন। তাঁরা জঙ্গলের ধারে আগুনের পাশে বসে, একই রকম বেইজ রঙের পোশাকে, হাসিমুখে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে থাকা একটি স্বপ্নীল ছবি পোস্ট করেছেন। ছবি পোস্টের পাশাপাশি তাঁরা আগত সন্তানের কথা ঘোষণা করে পোস্টের ক্যাপশনে লেখেন, ‘দুই বছরের ভালোবাসা, অ্যাডভেঞ্চার, আর এখন..তৃতীয় ছোট্ট ‘জংলি’ আসছে!'
এই পোস্টের কমেন্ট সেকশনে হবু বাবা-মায়ের প্রতি ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ বর্ষণ করতে শুরু করেন। একজনের মন্তব্য ছিল, ‘নতুন অধ্যায় সুন্দর হতে চলেছে। অভিনন্দন।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘অভিনন্দন এবং সকল শুভকামনা।’ একজন ভক্ত মন্তব্য করেছেন, ‘ওগো! অভিনন্দন, তোমাদের জন্য অনেক খুশি,’ আবার আরেকজন লিখেছেন, ‘তোমাদের জীবনের এই সুন্দর নতুন পর্বে প্রবেশের জন্য অভিনন্দন।’
রণদীপ এবং লিন লাইশরামের প্রেমের গল্প সম্পর্কে
নাসিরুদ্দিন শাহের থিয়েটার গ্রুপ, মোটলিতে লিনের সাথে রণদীপের দেখা হয় এবং দুজনের মধ্যে তাৎক্ষণিক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কিছু সময় ডেট করার পর, তাঁরা ২০২৩ সালে মণিপুরের ইম্ফলে বিয়ে করেন। ঐতিহ্যবাহী মেইতেই বিবাহ অনুষ্ঠানে এই দম্পতি বিয়ে করেন, যেখানে রণদীপকে একজন মণিপুরী বর হিসেবে অসাধারণ দেখাচ্ছিল এবং লিনকে একজন ঐতিহ্যবাহী মণিপুরী কনে হিসেবে অপূর্ব দেখাচ্ছিল, প্রচুর সোনার গয়না পরে সজ্জিত। শুধুমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়েছিল বিয়ে।
লিন ওম শান্তি ওম (২০০৭), মেরি কম (২০১৪), উমরিকা (২০১৫) এবং রেঙ্গুন (২০১৭) এর মতো চলচ্চিত্রের অংশ ছিলেন। এদিকে, রণদীপকে শেষ দেখা গিয়েছিল 'জাঠ' ছবিতে, যেখানে তিনি সানি দেওলের বিপরীতে প্রতিপক্ষের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। আগামী দিনে তাঁকে স্যাম হারগ্রেভ পরিচালিত আমেরিকান অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার কমেডি ছবি 'ম্যাচবক্স'-এ দেখা যাবে। ছবিটিতে জন সিনা, জেসিকা বিয়েল, স্যাম রিচার্ডসন, আর্তুরো কাস্ত্রো, তেয়োনা প্যারিস, ডানাই গুরিরা এবং কোরি স্টলও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এবং এটি ২০২৬ সালে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।