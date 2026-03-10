বাবা- মা হলেন রণদীপ- লিন, শেয়ার করলেন প্রথম ঝলকও,পুত্র না কন্যা সন্তান এল ঘরে?
২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে একটি সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টের মাধ্যমে রণদীপ ঘোষণা করেছিলেন তিনি বাবা হতে চলেছেন। সেদিন ছিল তাঁদের দ্বিতীয় বিবাহ বার্ষিকী। শুভ দিনে এই শুভ খবরটি শেয়ার করেছিলেন তারকা দম্পতি। এবার নিজের বাবার জন্মদিনেই বাবা হলেন রণদীপ।
আজ অর্থাৎ ১০ মার্চ একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন লিন। সন্তানের জন্মের খবর সকলকে জানিয়ে মেয়ের প্রথম ঝলকও শেয়ার করেন রণদীপ। অভিনেতা যে ছবিটি শেয়ার করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে, অভিনেতার বাবার কোলে রয়েছে ছোট্ট একরত্তি কন্যা।
ছবিটি শেয়ার করে ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘দাদু আর নাতনির জন্মদিন একই সঙ্গে। আজ আমি বাবা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা যেন আরও কিছুটা বেড়ে গেল বাবা। ধন্যবাদ জানাই তোমাকে লিন, আমাকে এই ছোট্ট কন্যা সন্তান উপহার দেওয়ার জন্য আর আমাকে বাবা করার জন্য। সারা জীবনের ভালোবাসা।’
রণদীপ হুডা এবং লিন লাইশরাম ২৯শে নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে ইম্ফলের চুমথাং শান্নাপুং রিসোর্টে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ঐতিহ্যবাহী মেইতেই অনুষ্ঠানে, লালচে কনে একটি ঐতিহ্যবাহী মণিপুরী পোটলোই, একটি নলাকার স্কার্ট পরেছিলেন, সোনার অলঙ্কার সহ। তার বর রণদীপকে সাদা ধুতি-কুর্তা এবং ঐতিহ্যবাহী সাদা পাগড়িতে অসাধারণ দেখাচ্ছিল। বিয়ের পর, রণদীপ এবং লিন মুম্বাইতে এবং দিল্লিতে একটি বিবাহের সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন।
গত বছর ডিসেম্বরে, গর্ভাবস্থা ঘোষণার কয়েক সপ্তাহ পরে, রণদীপ লিনের বেবি বাম্পের আত্মপ্রকাশের একটি সুন্দর ছবি শেয়ার করেছিলেন, যার ক্যাপশনে লেখা ‘তুমি যখন মাতৃত্বের এই সুন্দর নতুন অধ্যায়ে পা রাখো, তখন আমি ইতিমধ্যেই তোমার শক্তি, তোমার করুণা এবং তোমার অফুরন্ত ভালোবাসায় বিস্মিত। তোমাকে এই সব করতে দেখে আমি আবারও তোমার প্রেমে পড়ে যাই। শুভ জন্মদিন’।
