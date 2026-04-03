    ৪৯ বছর বয়সী অভিনেতার মা এবার ছবিতে ডেবিউ করলেন! জানেন কে তিনি?

    ৪৯ বছর বয়সী অভিনেতার মা এবার ছবিতে ডেবিউ করলেন! জানেন কে তিনি? অভিনেতা রণদীপ। তাঁর মা আশা হুডা ‘স্বতন্ত্র বীর সাভারকর’ ছবির মাধ্যমে নতুন যাত্রা শুরু করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি অভিনয় জগতে পা রেখেছেন। আশা আঞ্চলিক সিনেমায় দিয়েই শুরু করলেন। তাঁর হরিয়ানভি ছবি 'সাঙ্গি' ওটিটি অ্যাপ প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে।

    Apr 3, 2026, 15:45:20 IST
    By Sayani Rana
    অভিনেতা রণদীপ হুডার মা আশা হুডা ‘স্বতন্ত্র বীর সাভারকর’ ছবির মাধ্যমে নতুন যাত্রা শুরু করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি অভিনয় জগতে পা রেখেছেন। আশা আঞ্চলিক সিনেমায় দিয়েই শুরু করলেন। তাঁর হরিয়ানভি ছবি 'সাঙ্গি' ওটিটি অ্যাপ প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে। অভিনেতা ইনস্টাগ্রামে তাঁর মায়ের জন্য একটি মজার পোস্ট লিখেছেন এবং ছবির টিমকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন। ছবিটির পোস্টার শেয়ার করে রণদীপ হুডা লিখেছেন, ‘যখন মায়ের ভূমিকার জন্য সময় ছিল, আমি সময় পাইনি, তাই এখন সরাসরি দিদিমার ভূমিকা পালন করছি।’

    ৪৯ বছর বয়সী অভিনেতার মা এবার ছবিতে ডেবিউ করলেন! জানেন কে তিনি?
    ৪৯ বছর বয়সী অভিনেতার মা এবার ছবিতে ডেবিউ করলেন! জানেন কে তিনি?

    ৪৯ বছর বয়সী রণদীপ ইনস্টাগ্রামে ছবিটির পোস্টার শেয়ার করে লিখেছেন যে, তিনি পর্দায় তাঁর মাকে দেখার জন্য উচ্ছ্বসিত। তিনি ছবিটির পুরো টিমকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁর পোস্ট থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ছবিটিতে তাঁর মা একজন ঠাকুমার চরিত্রে অভিনয় করছেন।

    'সাঙ্গি' ছবির গল্প

    বৃহস্পতিবার হরিয়ানভি ওটিটি অ্যাপ ‘স্টেজ’-এ হরিয়ানভি চলচ্চিত্র 'সাঙ্গি' মুক্তি পেয়েছে। এর একদিন আগে ছবিটির ট্রেলারও প্রকাশ্যে এসেছিল। ছবিটির গল্প এক নাচপ্রেমী ছেলেকে নিয়ে, যে গ্রামে মেয়েদের মতো সাজে। এই সময়ে সে শুধু তার পরিবারের কাছ থেকেই নয়, গ্রামবাসীদের কাছ থেকেও বাধার সম্মুখীন হয়। সাঙ্গি হরিয়ানার একটি লোকশিল্প, এবং যারা এই লোকশিল্প পরিবেশন করেন, তাদের সাঙ্গি বলা হয়। ছবিটির অফিসিয়াল ট্রেলার পোস্ট করে বলা হয়েছিল, 'সাঙ্গি' শুধু একটি ছবি নয়, এটা হরিয়ানভি লোকশিল্প (সাঙ্গি) এবং একজন শিল্পীর সংগ্রামের গল্প, যে সমাজের শৃঙ্খল ভেঙে নিজের পরিচয় তৈরি করতে বেরিয়ে পড়ে।

    ছবিটির দৈর্ঘ্য কত?

    রণদীপ হুডার মা আশা অভিনীত এই ছবির দৈর্ঘ্য ২ ঘন্টা ৬ মিনিট। 'সাঙ্গি' স্টেজ অ্যাপে (এটি একটি আঞ্চলিক ওটিটি অ্যাপ) রয়েছে। এটিতে ভোজপুরি, গুজরাটি, হরিয়ানভি, মারাঠি এবং রাজস্থানী সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে ছবি ও অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

    রণদীপ কোন ছবির মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন?

    রণদীপ ২০০১ সালের 'মনসুন ওয়েডিং' ছবির মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। মীরা নায়ার পরিচালিত এই ছবিতে নাসিরুদ্দিন শাহ, বিজয় রাজ, শেফালি শাহ, রাম কাপুর এবং রজত কাপুরের মতো অভিনেতারাও ছিলেন।

